Cellebrite dota a las Fuerzas Armadas de inteligencia en el campo de batalla con el C-TEK, un kit portátil de extracción táctica

Basado en las capacidades de análisis forense digital de Cellebrite, líderes en el sector, C-TEK ayuda a los equipos desplegados sobre el terreno a clasificar rápidamente los datos procedentes de teléfonos, tarjetas SIM, drones y soportes portátiles para avanzar en sus misiones.

TYSONS CORNER (Virginia) y PETAH TIKVA (Israel), 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación digital e inteligencia basadas en inteligencia artificial para los sectores público y privado, anunció hoy el lanzamiento del kit portátil de extracción táctica (Cellebrite Tactical Extraction Kit, C-TEK), un kit de campo de análisis forense móvil, resistente y "todo en uno", que se presenta en una mochila de tamaño estándar y que proporciona a los equipos militares el hardware, el software y la capacidad necesarios para acceder a los dispositivos y analizarlos en el mismo lugar donde se incautan. Diseñado para unidades que operan en entornos aislados, C-TEK permite a las fuerzas armadas actuar en tiempo real basándose en los datos de los dispositivos, lo que refuerza la toma de decisiones tácticas, operativas y estratégicas con la rapidez que exigen los conflictos modernos.

En una época en la que los dispositivos digitales influyen cada vez más en el desarrollo de los conflictos modernos, la información que contienen resulta ahora fundamental para una misión, ya que revela ubicaciones, conexiones y planes operativos. Sin embargo, esta información tiene una vida media corta. Cuando una unidad militar dispone de tan solo unos minutos para completar una misión, la información digital debe extraerse de inmediato para evitar el riesgo de perderla. Sin esos datos e información de importancia crítica, el enemigo puede obtener una ventaja en el campo de batalla. Además, si hay que esperar días o meses los resultados del análisis de dispositivos enviados a un laboratorio, por lo general esa información puede quedar desactualizada y resultar inservible.

C-TEK cubre esa brecha al llevar las capacidades de extracción y análisis hasta el punto final. Se trata de un paquete listo para usar compuesto por hardware resistente y software de Cellebrite, diseñado para acceder a una amplia gama de teléfonos, computadoras y demás dispositivos sobre el terreno. C-TEK está pensado principalmente para unidades militares que operan en entornos aislados, donde el análisis de emplazamientos sensibles constituye una tarea fundamental de la misión y la rapidez de la extracción de datos influye directamente en las operaciones posteriores. En lugar de enviar los dispositivos a un laboratorio o depender de un único analista cualificado, las unidades pueden implantar C-TEK en todo el equipo y ampliar de ese modo las capacidades a todos los operadores.

"La información del campo de batalla tiene una vigencia que se mide en minutos, no en meses", afirmó Marcus Jewell, director de ingresos de Cellebrite. "Con C-TEK, estamos dotando a las fuerzas armadas, y no solo a un analista de inteligencia cualificado, de los medios necesarios para recopilar esos datos y actuar en consecuencia antes de que desaparezcan. Se trata de ofrecer a las unidades las herramientas necesarias para cumplir sus misiones con la información que necesitan, exactamente cuando y donde más importa. Nos comprometemos a poner más herramientas de inteligencia de vanguardia directamente en manos de los operadores que protegen a las naciones, para que no se pase por alto ninguna información de inteligencia crucial".

C-TEK supone el primer paso dentro de una iniciativa más amplia de Cellebrite destinada a crear una solución integral de inteligencia sobre el terreno para clientes de los sectores de la defensa y la inteligencia de todo el mundo. La empresa está desarrollando una versión portátil de su plataforma de análisis Pathfinder, una solución de IA para instalación local, una versión mejorada de CFID V4 para el análisis forense de drones y un kit móvil que permite a equipos reducidos poner en marcha rápidamente operaciones de análisis forense digital sin necesidad de disponer de infraestructura local previa, para despliegues a corto plazo. Estas innovaciones ampliarán y extenderán aún más las capacidades de Cellebrite hacia los límites de las operaciones.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite