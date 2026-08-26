Cellebrite、携帯型戦術抽出キット（C-TEK）を発売、軍による戦場情報の活用を支援

Cellebriteの業界をリードするデジタルフォレンジック機能を基盤とするC-TEKは、前線展開部隊が携帯電話、SIMカード、ドローン、ポータブルメディアのデータを迅速にトリアージし、任務を遂行できるよう支援

バージニア州タイソンズ・コーナーおよびイスラエル・ペタ・ティクヴァ, 2026年8月26日 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. （Nasdaq：CLBT）は、公共・民間部門向けのAIを活用したデジタル捜査およびインテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであり、本日、「Cellebrite Tactical Extraction Kit（C-TEK）」の発売を発表しました。これは、標準サイズのバックパックに収められた堅牢仕様のオールインワン型現場用モバイルフォレンジックキットで、軍事部隊が確保したデバイスにその場でアクセスして分析するために必要なハードウェア、ソフトウェア、電源を提供します。通信接続のない環境で活動する部隊向けに設計されたC-TEKにより、軍はデバイスのデータに基づいてリアルタイムで行動でき、現代の紛争で求められるスピードで戦術・作戦・戦略上の意思決定を強化できます。

デジタル機器が現代の紛争の行方をますます左右する中、それらに保存された情報は、位置情報、つながり、作戦計画を明らかにするものであり、今や任務遂行に不可欠です。しかし、こうした情報の有効期間は短いものです。軍事部隊が任務を完了するまでに数分しかない場合、その場でデバイスからデータを抽出しなければ、デジタルデータが価値を失う可能性があります。任務に不可欠なデータや情報が失われるか、敵が戦場での優位を得ることになります。さらに、デバイスをラボに送り、分析に数日から数か月を要すると、分析結果を受け取る頃には情報が古くなり、利用できなくなっていることがよくあります。

C-TEKは、抽出・分析機能を作戦の最前線に持ち込むことで、このギャップを埋めます。これは、現場でさまざまな携帯電話、コンピューター、その他のデバイスにアクセスできるよう設計された、堅牢仕様のハードウェアとCellebriteソフトウェアを組み合わせた、すぐに使用できるパッケージです。C-TEKはまず、通信接続のない環境で活動する軍事部隊向けに設計されており、そうした環境では、機微な現場での情報収集・活用が任務の中核をなし、データ抽出の速度が後続作戦に直接影響します。各部隊は、デバイスをラボに送ったり、訓練を受けた1人の分析担当者だけに頼ったりするのではなく、チーム全体にC-TEKを配備することで、すべての要員がこの機能を利用できるようになります。

「戦場情報の有効期限は、数か月ではなく数分単位です」と、Cellebriteの最高収益責任者であるMarcus Jewellは述べています。「C-TEKにより、訓練を受けた情報分析官だけでなく軍も、データが失われる前にそれを取得し、それに基づいて行動できるようになります。これは、各部隊がまさに最も重要な時と場所で必要な情報を活用して任務を遂行できるよう、ツールを提供するということです。私たちは、国家を守る任務に当たる現場要員の手に、より多くの最先端のインテリジェンスツールを直接届け、重要な情報を一つも取りこぼさないようにすることに尽力しています。」

C-TEKは、世界中の防衛・インテリジェンス分野の顧客を対象に、エンドツーエンドの現場向けインテリジェンスソリューションを構築するという、Cellebriteのより広範な取り組みの第一歩です。同社は、分析プラットフォームPathfinderのポータブル版、オンプレミス型AI機能、ドローンフォレンジック向けのアップグレード版CFID V4、および短期展開時に既存の現地インフラがなくても小規模なチームがデジタルフォレンジック業務を迅速に立ち上げられるモバイルキットを開発しています。こうした技術革新により、Cellebriteの機能は作戦の最前線へとさらに広がります。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

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SOURCE Cellebrite