- Cellebrite pone la inteligencia de campo de batalla al servicio de las Fuerzas Armadas gracias al lanzamiento del Kit Portátil de Extracción Táctica (C-TEK)

Desarrollado a partir de las capacidades de análisis forense digital líderes en la industria de Cellebrite, el C-TEK ayuda a los equipos desplegados en primera línea a clasificar rápidamente los datos de teléfonos, tarjetas SIM, drones y dispositivos de almacenamiento portátiles para avanzar en sus misiones

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, ha dado a conocer hoy el lanzamiento del Cellebrite Tactical Extraction Kit (C-TEK), un kit móvil de análisis forense robusto e integral, empaquetado en una mochila de tamaño estándar. Este kit sirve para proporcionar a los equipos militares el hardware, el software y la capacidad necesarios para acceder y analizar dispositivos en el punto de captura. Diseñado para su uso por medio de unidades que operan en entornos sin conexión, el C-TEK permite a las fuerzas armadas actuar sobre los datos de los dispositivos en tiempo real, fortaleciendo la toma de decisiones tácticas, operativas y estratégicas a la velocidad que exigen los conflictos modernos.

Al tiempo que los dispositivos digitales influyen cada vez más en el curso de los conflictos modernos, la información que contienen es un dato fundamental de cara a realizar una misión, ya que revela ubicaciones, conexiones y planes operativos. Sin embargo, esta información tiene una vida útil muy corta. Cuando una unidad militar dispone de solo minutos para completar una misión, el valor de los datos digitales puede perderse si el dispositivo no se extrae de inmediato. Se pierden datos e información que son cruciales para la misión o el enemigo obtiene una ventaja en el campo de batalla. Además, enviar los dispositivos a un laboratorio y esperar días o meses para su análisis a menudo implica que la información puede estar desactualizada e inutilizable para cuando se devuelva.

C-TEK cierra esa brecha al llevar las capacidades de extracción y análisis al extremo de la red. Se trata de un paquete listo para usar que incluye hardware robusto y software Cellebrite, diseñado para acceder a una amplia gama de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos en el campo. C-TEK está diseñado principalmente para unidades militares que llevan a cabo operaciones en entornos sin conexión, donde la explotación de sitios sensibles es una tarea fundamental de la misión y la velocidad de extracción de datos afecta directamente las operaciones posteriores. En lugar de tener que enviar los dispositivos a un laboratorio o depender de un solo analista capacitado, las unidades pueden implementar C-TEK en todo el equipo, extendiendo la capacidad a cada operador.

"La inteligencia en el campo de batalla tiene una fecha de caducidad que se mide en minutos, no en meses", explicó Marcus Jewell, director de ingresos de Cellebrite. "Con C-TEK, estamos equipando a las fuerzas armadas, no solo a un analista de inteligencia capacitado, con la finalidad de capturar y actuar sobre esos datos antes de que desaparezcan. Se trata de poder proporcionar a las unidades las herramientas para cumplir sus misiones con la inteligencia que necesitan, exactamente cuándo y dónde más importa. Estamos comprometidos de cara a poner herramientas de inteligencia más avanzadas directamente en manos de los operadores que protegen a las naciones, para que ninguna pieza crítica de inteligencia se quede atrás".

C-TEK marca el primer paso dentro de un esfuerzo más amplio de Cellebrite dirigido a construir una solución integral de inteligencia de campo para clientes de defensa e inteligencia en todo el mundo. La compañía está desarrollando una versión portátil de su plataforma de análisis Pathfinder, una capacidad de IA local, una versión mejorada de CFID V4 para análisis forense de drones y un kit móvil que permite a pequeños equipos poder llevar a cabo la configuración de forma rápida de las operaciones de análisis forense digital sin infraestructura local existente para despliegues a corto plazo. Estas innovaciones ampliarán y extenderán aún más las capacidades de Cellebrite hacia el borde de las operaciones.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

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