Cognizant anuncia organización multiagente para su plataforma Neuro® AI

La plataforma mejorada integra una potente organización de IA multiagente que puede acelerar el proceso de transformación de la productividad en el crecimiento de la IA empresarial

Decenas de empresas ya han aprovechado la plataforma para identificar, crear y probar de forma rápida casos prácticos de IA para la toma de decisiones que pueden aportar valor empresarial a gran escala

TEANECK, Nueva Jersey, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ:CTSH) ha anunciado hoy importantes mejoras en su plataforma de IA Cognizant Neuro® AI platform, destinadas a permitir a las empresas descubrir, crear prototipos y desarrollar rápidamente casos prácticos de IA que puedan mejorar la toma de decisiones, lo que genera mejor rendimiento de las empresas y nuevas oportunidades de ingresos.

Babak Hodjat, director de tecnología de IA en Cognizant, explica las mejoras multiagente de Cognizant Neuro AI.

Según los datos de un estudio de Cognizant y Oxford Economics, la mayoría de las empresas (76%) quieren aprovechar la IA para crear nuevas fuentes de ingresos, pero tienen dificultades para implementar y ampliar los casos prácticos interempresariales. Muchas empresas (70%) incluso creen que no se avanza lo suficientemente rápido. Las mejoras de Cognizant Neuro® AI abordan estos problemas: en cuestión de minutos, los líderes empresariales pueden identificar qué problemas empresariales afrontar, delimitarlos y generar datos sintéticos o importar sus propios datos anonimizados para empezar a generar modelos de IA. Luego, la plataforma puede predecir y guiar sobre el cumplimiento de los resultados empresariales, a la vez que justifica esas decisiones, lo que permite a las empresas evaluar de forma rápida el impacto de diversos casos prácticos.

La plataforma mejorada Cognizant Neuro® ya está disponible para los clientes de Cognizant, ya fue probada, ensayada y empleada por docenas de clientes, y está respaldada por múltiples patentes. Casi cualquier sector o desafío empresarial que implique el análisis de datos puede aprovechar la plataforma para temas que van desde el manejo de inventarios y la fijación dinámica de precios hasta la reducción de fraude y la asignación eficiente del personal. Las mejoras de la plataforma Neuro® comenzaron como proyectos de investigación en el Cognizant AI Research Lab, que se lanzó a principios de este año. El laboratorio se centra en la investigación y el desarrollo de sistemas de IA basados en la toma de decisiones, y estas mejoras son los primeros avances del laboratorio integrados en una oferta comercial.

Gilead Sciences, empresa biofarmacéutica líder y cliente de Cognizant, ha comentado la mejora de la plataforma Neuro® mejorada:

"Muchas empresas tienen dificultades para aplicar la IA más allá de la predicción de resultados, y eso se debe a que la resolución de problemas empresariales reales suele implicar miles de escenarios diferentes, con frecuencia con prioridades contrapuestas", afirma Murali Vridhachalam, responsable de Nube, Datos y Análisis de Gilead Sciences. "Con estas últimas actualizaciones, Cognizant Neuro® AI es la única plataforma que conozco que permite a las empresas implementar de inmediato casos prácticos de Gen AI de extremo a extremo en varias aplicaciones y descubrir oportunidades tangibles y que permitan generar ingresos". Su enfoque innovador y multiagente de la administración de los flujos de trabajo para la toma de decisiones lo distingue en el sector".

Otro cliente de Cognizant, Bayer Crop Science, también comentó su experiencia con la plataforma mejorada:

"La agricultura es una de las profesiones más desafiantes, ya que requiere una intrincada toma de decisiones en medio de incertidumbres medioambientales y de la necesidad de equilibrar los objetivos sociales, económicos y medioambientales", afirmó Patricio Salvatore La Rosa, Jefe de Ciencia de la Decisión de Bayer Crop Science. "Hemos probado directamente varios componentes fundacionales de Cognizant Neuro® AI, en especial LEAF, que nos ha permitido desenvolvernos con eficacia en situaciones complejas. Al aprovechar las capacidades de colaboración de los agentes especializados de Gen AI, esperamos abordar los intrincados desafíos de la toma de decisiones de forma confiable, transparente y fidedigna".

Cognizant ha integrado nuevas y potentes funciones como parte de las mejoras de Cognizant Neuro® AI, entre ellas una herramienta de descubrimiento potenciada por múltiples agentes para identificar casos prácticos, denominada Opportunity Finder, así como un conjunto de modelos de lenguaje ampliado (LLM) que forman un potente motor de toma de decisiones AI. Los clientes interactúan primero con la plataforma a través de Opportunity Finder, un asistente LLM que ayuda a identificar posibles casos prácticos de toma de decisiones mediante IA para sus empresas. El modelo organizador, que cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar, permite a los usuarios limpiar los datos y aplicarles diversos modelos de aprendizaje automático. La preparación de los datos se racionaliza mediante LLM y, a continuación, se aplican modelos de aprendizaje automático para predecir los resultados, mientras que los modelos evolutivos de IA indican las decisiones. Una vez entrenados, se pueden consultar los mejores modelos a través de una interfaz web o un asistente LLM.

La plataforma de IA mejorada de Cognizant Neuro® está disponible con configuraciones predefinidas que proporcionan puntos de partida sencillos para diversos casos prácticos. Entre ellas se incluyen la salud (como el descubrimiento de medicamentos y los planes de tratamiento), finanzas (como ciberseguridad y prevención de fraude), agricultura (como optimización del rendimiento de los cultivos y desarrollo de pesticidas) y las plantillas generales para la cadena de suministro, los centros de llamadas, la retención de clientes y la optimización de precios.

"Las empresas se esfuerzan por saber cómo y dónde aplicar la IA para resolver problemas de negocios; por ello, hemos visto que la mayoría de los casos prácticos de IA se limitan a resultados basados en predicciones o soluciones basadas en un único chat LLM", expresó Babak Hodjat, director de tecnología de IA en Cognizant. "Los sistemas de IA multiagente son la clave para resolver estos problemas, por lo que Cognizant Neuro® AI se construye ahora con uno de estos sistemas en su núcleo. Esta plataforma sitúa a los líderes empresariales (no solo a los científicos de datos) en la conducción, para aprovechar su propio conocimiento del dominio para probar rápidamente y establecer casos prácticos de toma de decisiones para la IA en minutos y luego proporcionar el código del modelo resultante para repetición a escala".

Según Gartner®, "Varios agentes pueden trabajar por un objetivo común que va más allá de la capacidad de los agentes individuales. La aplicación combinada multiagente puede abordar tareas complejas que los agentes individuales no pueden, y crear al mismo tiempo soluciones más adaptables, escalables y robustas".1

Neil Ward-Dutton, vicepresidente de Automatización, IA y Análisis de IDC, también comentó: "A medida que las empresas empiezan a tratar de enfocar la IA de forma estratégica y van más allá de la experimentación, claman por entender cómo identificar y priorizar los casos prácticos. Los proveedores que puedan utilizar la tecnología para ayudar a acelerar la identificación de casos prácticos y luego probar y escalar su implementación tendrán una fuerte posición".

Para obtener más información sobre la plataforma mejorada Cognizant Neuro® y solicitar una demostración, visite cognizant.com/neuroai.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) moderniza empresas. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reinventar procesos y transformar experiencias, para que puedan mantenerse a la vanguardia en nuestro mundo en constante cambio. Juntos, estamos mejorando la vida cotidiana. Consulte cómo lo hacemos en www.cognizant.com o @cognizant.

Acerca de Cognizant AI Research Lab

La misión del Cognizant AI Research Lab es maximizar el potencial humano con Decision AI, una forma de IA que combina la IA generativa, la arquitectura multiagente, el aprendizaje profundo y la IA evolutiva para crear sofisticados sistemas de toma de decisiones. Decision AI impulsa la plataforma Neuro® de Cognizant, que utilizan empresas de la lista Fortune 500 y organizaciones sin fines de lucro para descubrir nuevas formas de superar sus objetivos. La plataforma permite a las organizaciones crear rápidamente IA que optimice la toma de decisiones, lo que conduce al aumento en los ingresos y al progreso de la sociedad.

El laboratorio está dirigido por los pioneros de la IA Babak Hodjat y Risto Miikkulainen, y colabora con instituciones, universidades y socios tecnológicos para desarrollar soluciones innovadoras de IA de forma responsable. Este laboratorio cuenta con más de 75 patentes (concedidas o pendientes), y se destaca por combinar la innovación científica con la aplicación comercial. Apoya el objetivo de Cognizant de mejorar la vida cotidiana, al centrarse en aplicaciones empresariales y de uso de la IA para el bien.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir previsiones de futuro realizadas de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre acontecimientos futuros que pueden no resultar exactos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones prospectivas expresas o implícitas relativas a la adopción de la inteligencia artificial generativa y a sus efectos en la mano de obra, las empresas y la economía. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino los resultados del estudio antes mencionado, y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de las mismas. Entre los factores que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los expresados o implícitos se incluyen las condiciones económicas generales, el impacto del desarrollo tecnológico y la competencia, la naturaleza competitiva y rápidamente cambiante de los mercados en los que competimos, el mercado competitivo de talentos y su impacto en la contratación y retención de empleados, y los demás factores analizados en nuestro informe anual más reciente en el formulario 10-K y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o especificación contraria, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

