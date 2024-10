Cognizant kondigt Multi-Agent orkestratie aan voor zijn Neuro® AI-platform

Het verbeterde platform integreert krachtige multi-agent AI-orkestratie die het traject van AI-productiviteit naar groei in bedrijven kan versnellen

Tientallen bedrijven maken al gebruik van het platform om snel AI-beslissingstoepassingen in kaart te brengen, te bouwen en te testen en bedrijfswaarde op schaal te leveren

TEANECK, N.J., 18 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ:CTSH) kondigt vandaag belangrijke verbeteringen aan van zijn Cognizant Neuro® AI-platform, dat ondernemingen helpt snel AI-gebruiksgevallen te ontdekken, te prototypen en te ontwikkelen om de besluitvorming te verbeteren, waardoor betere bedrijfsprestaties en nieuwe omzetkansen kunnen worden gegenereerd.

Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant, explains the multi-agent enhancements to Cognizant Neuro AI.

Volgens gegevens uit een onderzoek van Cognizant en Oxford Economics willen de meeste bedrijven (76%) AI inzetten om nieuwe inkomstenstromen te creëren, maar worstelen ze met het implementeren en schalen van bedrijfsoverschrijdende use cases. Velen (70%) vinden ook dat ze niet snel genoeg gaan. De verbeteringen aan Cognizant Neuro® AI zijn gefocust op deze problemen. In slechts enkele minuten kunnen bedrijfsleiders vaststellen welke bedrijfsproblemen ze moeten aanpakken, de omvang ervan bepalen en synthetische gegevens genereren of hun eigen geanonimiseerde gegevens importeren om AI-modellen te maken. Het platform kan vervolgens voorspellingen doen en richtlijnen geven voor het behalen van bedrijfsresultaten en deze beslissingen rechtvaardigen, zodat bedrijven snel de impact van een verscheidenheid aan use cases kunnen beoordelen.

Het verbeterde Cognizant Neuro® AI-platform is nu beschikbaar voor Cognizant-klanten en is al getest, proefgedraaid en gebruikt door tientallen klanten. Het platform wordt ondersteund door meerdere octrooien. Vrijwel elke branche of bedrijfsactiviteit waarbij gegevensanalyse een rol speelt, variërend van voorraadbeheer en dynamische prijsstelling tot fraudevermindering en efficiënte personeelstoewijzing, kan er gebruik van maken. De verbeteringen aan het Neuro® AI-platform begonnen als onderzoeksprojecten in het Cognizant AI Research Lab, dat eerder dit jaar van start is gegaan. Het lab richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van besluitgebaseerde AI-systemen. Deze verbeteringen zijn de eerste ontwikkelingen uit het lab die in een commercieel aanbod zijn geïntegreerd.

Gilead Sciences, een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf en klant van Cognizant, gaf commentaar op het verbeterde Neuro® AI-platform:

"Veel bedrijven vinden de toepassing van AI buiten het voorspellen van uitkomsten moeilijk. Dit komt omdat het oplossen van echte bedrijfsproblemen meestal duizenden verschillende scenario's omvat, vaak met tegenstrijdige prioriteiten," zegt Murali Vridhachalam, hoofd Cloud, Data en Analytics bij Gilead Sciences. "Met deze nieuwste updates is Cognizant Neuro® AI het enige platform dat ik ken dat bedrijven in staat stelt om snel end-to-end Gen AI use cases in verschillende applicaties te implementeren en tastbare, omzetgenererende mogelijkheden te ontdekken. De innovatieve, multi-agent benadering voor het beheren van beslissingsworkflows maakt het uniek in de industrie."

Een andere klant van Cognizant, Bayer Crop Science, gaf ook commentaar op zijn ervaring met het verbeterde platform:

"Landbouw is een van de meest uitdagende beroepen, waarbij ingewikkelde beslissingen moeten worden genomen te midden van milieuonzekerheden en de noodzaak om sociale, economische en milieudoelstellingen met elkaar in evenwicht te brengen," zegt Patricio Salvatore La Rosa, hoofd Decision Science bij Bayer Crop Science. "We hebben verschillende basiscomponenten van Cognizant Neuro® AI direct getest, met name LEAF. Op deze manier konden wij effectief complexe scenario's doorlopen. Door de samenwerkingsmogelijkheden van gespecialiseerde Gen AI-agenten te benutten, kijken we ernaar uit om ingewikkelde vraagstukken op het gebied van besluitvorming op een betrouwbare, transparante en betrouwbare manier op te lossen."

Cognizant heeft krachtige nieuwe functies geïntegreerd als onderdeel van de verbeteringen aan Cognizant Neuro® AI. Dit zijn Opportunity Finder, een multi-agent-aangedreven ontdekkingstool om use cases in kaart te brengen, en een suite van grote taalmodel (LLM) assistenten die een krachtige AI-beslissingsmotor vormen. Klanten maken eerst kennis met het platform via Opportunity Finder, een LLM-assistent die helpt bij bepalen van potentiële AI-beslissingsgevallen voor hun bedrijf. De Model Orchestrator, met een drag-and-drop interface stelt gebruikers vervolgens in staat om de gegevens op te ruimen en er verschillende machine-learningmodellen op toe te passen. De voorbereiding van gegevens wordt gestroomlijnd door LLM's, om daarna aan de hand van toegepaste machine-learningmodellen uitkomsten te voorspellen terwijl evolutionaire AI-modellen beslissingen voorschrijven. Eenmaal getraind kunnen de beste modellen verder worden onderzocht of opgevraagd via een webinterface of een LLM-assistent.

Het verbeterde Cognizant Neuro® AI-platform is beschikbaar met kant-en-klare configuraties die eenvoudige startpunten bieden voor verschillende use cases. Deze omvatten gezondheidszorg (zoals medicijnontdekking en behandelplannen), financiën (zoals cyberbeveiliging en fraudepreventie), landbouw (zoals gewasopbrengstoptimalisatie en pesticideontwikkeling) en algemene sjablonen voor de toeleveringsketen, callcenters, klantenbinding en prijsoptimalisatie.

"Bedrijven worstelen met hoe en waar ze AI moeten toepassen om bedrijfsproblemen op te lossen, en daarom zien we dat de meeste AI-gebruikscases beperkt blijven tot op voorspellingen gebaseerde uitkomsten of oplossingen gebaseerd op één LLM chat," zegt Babak Hodjat, Chief Technology Officer van AI bij Cognizant. "Multi-agent AI-systemen vormen de sleutel tot het oplossen van deze problemen en daarom is Cognizant Neuro® AI nu gebouwd met een dergelijk systeem als kern. Dit platform plaatst bedrijfsleiders - niet alleen datawetenschappers - in de bestuurdersstoel, zodat ze hun eigen domeinkennis kunnen gebruiken om snel en binnen enkele minuten gebruikscases voor AI te testen en vast te stellen en vervolgens de resulterende modelcode te leveren om op schaal te itereren."

Gartner® stelt: "Meerdere agenten kunnen toewerken naar een gemeenschappelijk doel dat de mogelijkheden van individuele agenten overstijgt. De gecombineerde toepassing van meerdere agenten hanteert complexe taken die individuele agenten niet aankunnen, terwijl er meer aanpasbare, schaalbare en robuuste oplossingen worden gecreëerd."1

Neil Ward-Dutton, VP Automation, AI en Analytics bij IDC, gaf ook commentaar: "Nu ondernemingen AI strategisch gaan benaderen en verder gaan dan experimenteren, willen ze graag weten hoe ze use cases kunnen bepalen en prioriteren. Aanbieders zullen een sterke positie innemen als zij met behulp van technologie gebruiksgevallen sneller in kaart brengen, waarbij zij vervolgens die technologie gebruiken om implementaties te testen en op te schalen."

Ga voor meer informatie over het verbeterde Cognizant Neuro® AI-platform en om u aan te melden voor een demo naar cognizant.com/neuroai.

