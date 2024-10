Cognizant annonce une orchestration multi-agents pour sa plateforme Neuro® AI

La plateforme améliorée intègre une puissante orchestration multi-agents de l'IA capable d'accélérer le parcours de productivité et de croissance de l'entreprise en matière d'IA

Des dizaines d'entreprises ont déjà exploité la plateforme pour identifier, construire et piloter rapidement des cas d'utilisation de l'IA décisionnelle qui apportent une valeur ajoutée à l'échelle de l'entreprise

TEANECK, New Jersey, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ:CTSH) a annoncé aujourd'hui des améliorations significatives de saplateforme Cognizant Neuro® AI, afin de permettre aux entreprises de découvrir, prototyper et développer rapidement des cas d'utilisation de l'IA qui peuvent améliorer la prise de décision, conduisant à une meilleure performance de l'entreprise et à de nouvelles opportunités de revenus.

Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant, explains the multi-agent enhancements to Cognizant Neuro AI.

Selon les données d'une étude de Cognizant et d'Oxford Economics , la plupart des entreprises (76 %) cherchent à tirer parti de l'IA pour créer de nouvelles sources de revenus, mais éprouvent des difficultés à mettre en œuvre et à étendre les cas d'utilisation interentreprises. Beaucoup (70 %) pensent également que les progrès ne sont pas assez rapides. Les améliorations apportées à Cognizant Neuro® AI permettent de résoudre ces problèmes. En quelques minutes seulement, les chefs d'entreprise peuvent identifier les problèmes à traiter, les évaluer et générer des données synthétiques ou importer leurs propres données anonymisées pour commencer à créer des modèles d'IA. La plateforme peut alors prédire et fournir des conseils pour atteindre les résultats commerciaux tout en justifiant ces décisions, permettant ainsi aux entreprises d'évaluer rapidement l'impact de divers cas d'utilisation.

Désormais disponible pour les clients de Cognizant, la plateforme Cognizant Neuro® AI a déjà été testée, pilotée et utilisée par des dizaines de clients et est soutenue par de multiples brevets. Elle peut être utilisée dans presque tous les secteurs d'activité ou scénarios commerciaux impliquant l'analyse de données, de la gestion des stocks à la tarification dynamique, en passant par la réduction de la fraude et l'affectation efficace du personnel. Les améliorations apportées à la plateforme Neuro® AI ont débuté sous forme de projets de recherche au sein du laboratoire de recherche en IA de Cognizant, qui a été lancé au début de l'année Le laboratoire se concentre sur la recherche et le développement de systèmes d'intelligence artificielle basés sur la prise de décision, et ces améliorations sont les premiers développements du laboratoire qui ont été intégrés dans une offre commerciale.

Gilead Sciences, société biopharmaceutique de premier plan et client de Cognizant, a commenté l'amélioration de la plateforme Neuro® AI :

« De nombreuses entreprises peinent à appliquer l'IA au-delà de la prédiction des résultats, et ce parce que la résolution de problèmes commerciaux réels implique généralement des milliers de scénarios différents, souvent avec des priorités contradictoires », a déclaré Murali Vridhachalam, responsable du cloud, des données et de l'analytique chez Gilead Sciences. « Avec ces dernières mises à jour, Cognizant Neuro® AI est la seule plateforme que j'ai vue qui permet aux entreprises de déployer rapidement des cas d'utilisation d'IA générative de bout en bout dans diverses applications, et de découvrir des opportunités tangibles et génératrices de revenus. Son approche innovante et multi-agents de la gestion des flux de décisions la distingue dans l'industrie ».

Un autre client de Cognizant, Bayer Crop Science, a également commenté son expérience de l'utilisation de la plateforme améliorée :

« L'agriculture est l'une des professions les plus exigeantes, qui requiert des prises de décision complexes dans un contexte d'incertitudes environnementales et de nécessité d'équilibrer les objectifs sociaux, économiques et environnementaux », a déclaré Patricio Salvatore La Rosa, responsable de la science des décisions chez Bayer Crop Science. « Nous avons testé directement plusieurs composants fondamentaux de Cognizant Neuro® AI, en particulier LEAF, ce qui nous a permis de négocier efficacement des scénarios complexes. En exploitant les capacités de collaboration des agents d'IA générative spécialisés, nous sommes impatients de relever des défis complexes en matière de prise de décision d'une manière fiable, transparente et digne de confiance ».

Cognizant a intégré de nouvelles fonctionnalités puissantes dans le cadre des améliorations apportées à Cognizant Neuro® AI, notamment un outil de découverte multi-agents pour identifier les cas d'utilisation, appelé Opportunity Finder, ainsi qu'une suite d'assistants à grand modèle de langage (LLM) qui forment un puissant moteur décisionnel d'IA. Les clients interagissent d'abord avec la plateforme par le biais d'Opportunity Finder, un assistant LLM qui les aide à identifier les cas d'utilisation potentiels de l'IA décisionnelle pour leurs entreprises. L'orchestrateur de modèles, doté d'une interface de type « glisser-déposer », permet ensuite aux utilisateurs de nettoyer les données et de leur appliquer une variété de modèles d'apprentissage automatique. La préparation des données est rationalisée grâce aux LLM, puis les modèles d'apprentissage automatique sont appliqués pour prédire les résultats, tandis que les modèles d'IA évolutifs prescrivent les décisions. Une fois formés, les meilleurs modèles peuvent être interrogés par le biais d'une interface web ou d'un assistant LLM.

La plateforme Cognizant Neuro® AI est disponible avec des configurations prédéfinies qui fournissent des points de départ faciles pour divers cas d'utilisation. Ces configurations incluent les soins de santé (découverte de médicaments et plans de traitement), la finance (cybersécurité et prévention des fraudes), l'agriculture (optimisation du rendement des cultures et développement de pesticides) et des modèles généraux pour la chaîne d'approvisionnement, les centres d'appel, la fidélisation de la clientèle et l'optimisation des prix.

« Les entreprises ont du mal à déterminer comment et où appliquer l'IA pour résoudre leurs problèmes et c'est pourquoi la plupart des cas d'utilisation de l'IA se limitent à des résultats basés sur la prédiction ou à des solutions de chat LLM uniques », a déclaré Babak Hodjat, directeur de la technologie de l'IA chez Cognizant. « Les systèmes d'IA multi-agents sont la clé de la résolution de ces problèmes, c'est pourquoi Cognizant Neuro® AI intègre désormais un de ces systèmes. Cette plateforme permet aux chefs d'entreprise - et pas seulement les scientifiques des données - de prendre les choses en mains, de sorte qu'ils peuvent puiser dans leurs propres connaissances du domaine pour tester et établir rapidement des cas d'utilisation décisionnels pour l'IA en quelques minutes, puis fournir le code du modèle résultant pour l'itération à l'échelle. »

Selon Gartner®, « Plusieurs agents peuvent travailler à la réalisation d'un objectif commun qui dépasse les capacités des agents individuels. L'application combinée de plusieurs agents permet de s'attaquer à des tâches complexes que les agents individuels ne peuvent pas accomplir, tout en créant des solutions plus adaptables, plus évolutives et plus robustes. »1

Neil Ward-Dutton, vice-président de l'automatisation, de l'IA et de l'analyse chez IDC, a également commenté : « Alors que les entreprises commencent à essayer d'aborder l'IA de manière stratégique et à aller au-delà de l'expérimentation, elles cherchent à comprendre comment identifier et prioriser les cas d'utilisation. Les fournisseurs qui peuvent utiliser la technologie pour accélérer l'identification des cas d'utilisation, puis utiliser cette technologie pour tester et étendre les mises en œuvre, seront en position de force ».

Pour en savoir plus sur la plateforme Cognizant Neuro® AI améliorée et vous inscrire à une démonstration, visitez cognizant.com/neuroai.

