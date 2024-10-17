Cognizant宣佈為其Neuro® AI平台推出多代理程式協調

增強的平台整合了強大的多代理程式人工智能（AI）協調功能，可加速企業從人工智能（AI）生產力到增長的發展進程

數十間企業已經利用該平台，迅速識別、構建並試行人工智能（AI）決策應用案例，這些應用能夠大大為業務創造價值。

新澤西州提內克2024年10月17日 /美通社/ -- Cognizant（納斯達克股票代碼：CTSH）今日宣佈對其Cognizant Neuro® AI平台進行了重大升級，旨在幫助企業快速發現、原型化並開發人工智能（AI）應用案例，從而優化決策，提高公司表現，並創造新的收入機會。

根據一項由Cognizant與Oxford Economics進行的研究的數據，大多數企業（76%）希望利用人工智能（AI）來創造新的收入來源，但在實施和擴展跨企業的應用場景時面臨困難。許多企業（70%）也認為其進展速度不夠快。Cognizant Neuro® AI的改進正是為了解決這些問題——企業領導只需幾分鐘即可識別需要解決的業務問題，確定範疇，並生成合成數據或導入他們自己的匿名數據，開始創建人工智能（AI）模型。該平台隨後可以預測並提供有關實現業務結果的指導，同時證明這些決策的合理性，從而使企業能夠迅速評估各種用例的影響。

現在，增強版的Cognizant Neuro® AI平台已經向Cognizant的客戶提供，並已經由多家客戶進行測試、試點和使用，並且擁有多項專利支持。該平台可用於幾乎所有涉及數據分析的行業或商業挑戰，從庫存管理和動態定價到減少欺詐和高效的人員配置。Neuro® AI平台的增強功能最初源於在今年早些時候成立的Cognizant AI研究實驗室（Cognizant AI Research Lab）的研究項目。該實驗室專注於研究和開發基於決策的人工智能（AI）系統，而這些增強功能是實驗室首批整合到商業產品中的成果。

Gilead Sciences是一家領先的生物製藥公司，也是Cognizant的客戶，就增強版Neuro® AI平台表示：

「許多企業在應用AI方面面臨困難，超越了僅僅預測結果，這是因為解決實際業務問題通常涉及數千種不同的情境，往往還伴隨著相互衝突的優先事項，」Gilead Sciences雲端、數據及分析主管Murali Vridhachalam表示。「有了這些最新的更新，Cognizant Neuro® AI是我見過的唯一一個能夠幫助企業快速部署各種應用中的端對端生成式人工智能（Gen AI）用例的平台，並揭示可產生實際收入的機會。其創新的多代理決策工作流程管理方法使其在行業中脫穎而出。」

另一家Cognizant的客戶——Bayer Crop Science——亦對其使用增強平台的經驗發表了評論：

「農業是最具挑戰性的職業之一，需要在環境不確定性中進行複雜的決策，並平衡社會、經濟和環境目標，」Bayer Crop Science學的決策科學部主管Patricio Salvatore La Rosa表示。「我們已直接測試了Cognizant Neuro® AI的幾個基礎組件，特別是LEAF，這使我們能夠有效應對複雜情境。透過利用專門生成式人工智能（Gen AI）代理的協作能力，我們期待以可靠、透明和可信的方式應對複雜的決策挑戰。」

Cognizant已在Cognizant Neuro® AI的增強功能中整合了強大的新特性，包括一個由多代理驅動的發現工具，稱為機會發現器（Opportunity Finder），用以識別使用案例，以及一套大型語言模型（Large Language Model，LLM）助手，這些助手組成了一個強大的人工智能（AI）決策引擎。客戶首先透過機會發現器（Opportunity Finder）與該平台互動，這是一個大型語言模型（LLM）助手，幫助識別適合其業務的潛在人工智能（AI）決策使用案例。模型協調器（Model Orchestrator）配備了拖放介面，使用者可以利用該工具清理數據並將各種機器學習模型應用於數據上。數據準備工作能透過大型語言模型（LLM）進行簡化，然後應用機器學習模型來預測結果，而進化人工智能（AI）模型則提供決策建議。訓練完成後，最佳模型可以通過網頁介面進一步查詢，或透過大型語言模型（LLM）助手進行詢問。

增強版Cognizant Neuro® AI平台提供了預先構建的配置，為各種用例提供了便捷的起點。這些包括醫療保健（例如藥物探索及治療計劃）、金融（如網絡安全和欺詐預防）、農業（例如作物產量優化和農藥開發），以及供應鏈、客戶電話熱線服務中心、客戶留存和價格優化的一般模板。

「企業在如何以及在哪裡應用人工智能（AI）來解決商業問題方面面臨挑戰，因此，我們看到大多數人工智能（AI）應用案例僅限於基於預測的結果或單一的大型語言模型（LLM）聊天解決方案。」Cognizant人工智能技術總監Babak Hodjat表示。「多代理人工智能（AI）系統是解決這些問題的關鍵，這就是為什麼Cognizant Neuro® AI現在將其作為核心構建。這個平台使商業領導，而不僅僅是數據科學家，能夠掌控主導權，讓他們能夠利用自身的領域知識，在幾分鐘內快速測試並建立人工智能（AI）的決策應用案例，然後提供相應的模型代碼以便進行大規模迭代。」

根據Gartner®的說法，「多個代理可以朝著一個共同的目標努力，這超越了單個代理的能力。多個代理的綜合應用可以處理單個代理無法應對的複雜任務，同時創造出更具適應性、可擴展性和穩健性的解決方案。」1

IDC自動化、人工智能和分析副總裁Neil Ward-Dutton亦評論道：「隨著各大小企業開始以策略性方式採用人工智能（AI），並不再停留於實驗階段，這些企業迫切希望了解如何識別和優先考慮使用案例。能夠利用技術來加速識別使用案例的服務供應商，並進一步利用這項技術來測試和擴展實施，將會處於一個強有力的競爭地位。」

欲深入了解關於增強版Cognizant Neuro® AI平台的資訊並索取演示檔案，請造訪cognizant.com/neuroai。

關於Cognizant

Cognizant（納斯達克代碼：CTSH）是現代企業的工程師。我們協助客戶實現技術現代化、流程重組和體驗轉型，使其能在瞬息萬變的世界中保持領先地位。讓我們共同努力，攜手改善日常生活。請前往www.cognizant.com網站或追蹤@cognizant以了解詳情。

關於Cognizant AI Research Lab

Cognizant AI Research Lab的使命是透過決策人工智能（Decision AI）來最大化人類潛能，這是一種結合生成式人工智能（Generative AI）、多代理架構、深度學習和進化人工智能（AI），旨在創建複雜的決策系統。決策人工智能（Decision AI）為Cognizant Neuro® AI平台提供支援，由《財富雜誌》500強企業和非牟利組織使用該平台來探索超越目標的新方法。該平台使組織能夠快速構建優化決策的人工智能（AI），從而推動收入增長和社會進步。

Cognizant AI Research Lab由人工智能（AI）先驅Babak Hodjat和Risto Miikkulainen領導，與機構、學術界和技術合作夥伴合作，負責任地開發突破性的人工智能（AI）解決方案。該實驗室擁有超過75項專利（已授權或待批），在結合科學創新與商業應用方面表現卓越。Cognizant AI Research Lab支持Cognizant改善日常生活的目標，專注於商業及善用人工智能（AI）的應用。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性陳述，這些陳述的準確性必然受到風險、不確定性和假設的影響，這些假設是針對未來事件，可能不會證明其準確。這些陳述包括但不限於明示或暗示的前瞻性陳述，涉及生成式人工智能的採用，以及生成式人工智能對勞動力、企業和經濟的影響。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是上述研究的結果，並且仍然受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出我們的控制範圍，這可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所預期的結果有實質性的差異。現有及潛在投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，並不應過度依賴這些陳述，因為這些陳述僅反映截至本日期的情況。可能導致結果與所表達或暗示的情況有重大差異的因素包括：一般經濟狀況、技術發展及競爭的影響、我們所競爭市場的競爭性及迅速變化的特徵、人才市場的競爭及其對員工招聘和留任的影響，以及我們在最近的《10-K表格年報》和其他向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。Cognizant無義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因，除非根據適用的證券法規有要求。

1Gartner：創新洞察：人工智能代理（Innovation Insight: AI Agents），2024年4月3日。「GARTNER」是Gartner, Inc.和/或其關聯公司在美國和國際上的註冊商標和服務標誌，經許可在此處使用。保留一切權利。

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SOURCE Cognizant