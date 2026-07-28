Esta unidad suministrará equipos especializados que puedan ayudar a los clientes a dar el salto de los proyectos piloto de IA a resultados escalables.

LONDRES, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ha anunciado hoy la puesta en marcha de su Unidad de IA para EMEA, una organización especializada, que fue creada para ayudar a las empresas de Europa, Oriente Medio y África a convertir sus ambiciones en materia de IA en valor empresarial. En consonancia con la estrategia AI Builder de Cognizant, esta unidad aúna capacidades de asesoramiento, ingeniería y ejecución para ayudar a los clientes a crear, implementar y gestionar soluciones de IA agéntica que se adapten a cada contexto empresarial, diseñadas para generar resultados cuantificables e independientes de cualquier plataforma, modelo o nube concretos.

Cognizant crea una unidad de IA para EMEA para impulsar la adopción de la IA agéntica en las empresas Cognizant es una empresa especializada en AI Builder. www.cognizant.ai

El eje central de este lanzamiento es la oferta «Frontier Deployed Engineering» de Cognizant, un modelo de prestación de servicios diseñado para ayudar a los clientes a reducir la brecha entre la experimentación y el impacto empresarial a gran escala. Incluye tres modelos de servicio, denominados Foundation, Accelerate y Transform, que prestan apoyo a las organizaciones desde la estrategia y la gobernanza de la IA hasta la implementación en producción y la reinvención integral del negocio.

Foundation ayuda a las organizaciones a definir la estrategia, la gobernanza, las opciones tecnológicas y los primeros prototipos necesarios para iniciar su andadura hacia la IA agéntica. Accelerate se centra en identificar, desarrollar e implementar rápidamente casos de uso de gran valor en el entorno de producción. Transform facilita una reinvención más amplia mediante equipos de ejecución formados por múltiples agentes que ayudan a rediseñar y automatizar los flujos de trabajo de principio a fin, lo que favorece la rendición de cuentas en cuanto al rendimiento operativo.

La unidad ya presta apoyo a clientes que se encuentran en diferentes etapas de madurez. Cognizant está ayudando a uno de los principales minoristas de moda online de Europa a implantar en producción los casos de uso de IA de eficacia probada mediante un modelo de «fábrica de IA» capaz de reducir los ciclos de desarrollo de meses a días, al tiempo que impulsa flujos de trabajo agénticos en la cadena de suministro, el inventario, las devoluciones, la experiencia del cliente y la protección de los márgenes. Además, colabora con una empresa farmacéutica líder a nivel mundial para replantearse las operaciones de I+D mediante sistemas multiagente que abarcan el descubrimiento de fármacos, el diseño de ensayos clínicos y la preparación de los trámites reglamentarios.

La Unidad de IA para EMEA refleja la metodología AI Builder de Cognizant, al combinar personas, plataformas y contexto empresarial para crear sistemas de IA capaces de ejecutar procesos reales dentro de la empresa. Como proveedor neutral de soluciones de IA, Cognizant opera en diversas plataformas en la nube, modelos de IA y ecosistemas tecnológicos, ayudando a los clientes a elegir y adaptar a sus necesidades las soluciones que mejor se ajustan a sus requisitos operativos específicos, en lugar de obligarles a comprometerse con una única pila tecnológica o un único proveedor. Sus equipos especializados ayudan a los clientes a pasar de proyectos piloto a resultados escalables, al tiempo que respaldan sus esfuerzos para cumplir con los requisitos regionales, como la soberanía de los datos, las exigencias normativas y las necesidades operativas específicas de cada sector.

«En toda la región de EMEA, muchas organizaciones se muestran entusiasmadas con la inteligencia artificial, pero aún están buscando la forma de convertir ese impulso en un valor empresarial real», afirmó Manoj Mehta, presidente de Cognizant para EMEA. «La Unidad de IA para EMEA refleja la estrategia AI Builder de Cognizant, ya que reúne al personal, las plataformas y los conocimientos técnicos de ingeniería necesarios para que los clientes pasen de las fases piloto a la obtención de resultados. Nuestro enfoque es neutral por naturaleza: trabajamos con diferentes nubes, modelos y ecosistemas para que los clientes puedan desarrollar soluciones de IA agéntica que se adapten a su negocio, se integren en sus operaciones y favorezcan la rendición de cuentas por los resultados».

Acerca de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es una empresa dedicada al desarrollo de IA y a la prestación de servicios tecnológicos, que tiende un puente entre la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra amplia experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite integrar el contexto específico de cada organización en sistemas tecnológicos que potencian el potencial humano, generan beneficios tangibles y mantienen a las empresas globales a la vanguardia en un mundo en constante evolución. Descúbralo en www.cognizant.ai, o en @cognizant.

FUENTE Cognizant Technology Solutions Corporation