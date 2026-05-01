Cognizant adquirirá Astreya, lo que le permitirá profundizar sus capacidades de servicios gestionados basados en IA a gran escala

La adquisición ampliará la plataforma tecnológica para el desarrollo de IA de Cognizant con capacidades operativas de IA a nivel de producción





Astreya, especialista en infraestructura de IA y servicios de centros de datos con amplia experiencia en servicios de centros de datos y de entornos de trabajo gestionados, se unirá a Cognizant en medio del mayor proyecto de desarrollo de infraestructura de centros de datos de la historia

TEANECK, Nueva Jersey, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Astreya, un proveedor líder mundial de servicios y soluciones de TI gestionados, basados en una plataforma y centrados en IA, con sede en San José, California, por una suma no revelada. Se espera que la transacción impulse la transformación de Cognizant como desarrollador de IA y amplíe de forma significativa sus capacidades de infraestructura de IA gracias a las amplias capacidades de Astreya en servicios gestionados para clientes empresariales a gran escala.

Fundada en 2001 y con presencia en más de treinta y cinco países, Astreya cuenta con una trayectoria de 25 años como socio de confianza de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, lo que incluye relaciones a largo plazo de servicios gestionados y basados en resultados con seis de las "Siete Magníficas" empresas hiperescaladoras. Se espera que su plataforma patentada AI OpsHub, con módulos para la evaluación de la preparación, la inteligencia de señales, el análisis y la automatización agéntica, junto con su Oficina de Innovación Tecnológica, amplíen la reserva de talento en IA de Cognizant y fortalezcan sus capacidades de entrega de IA a nivel de producción, lo que permitirá convertir el amplio potencial de la IA en resultados comerciales específicos y plataformas listas para la empresa adaptadas a los contextos individuales de los clientes. En combinación con la estrategia de infraestructura de IA híbrida por diseño de Cognizant, se espera que la experiencia diferenciada de Astreya en el diseño, la construcción y la gestión de infraestructura de IA a lo largo de toda la cadena de valor ayude a respaldar y acelerar los procesos de transformación de los clientes. Las soluciones de IA personalizadas para clientes de Astreya y sus asociaciones de ecosistema, basadas en Google Cloud Platform y ServiceNow, se convertirán en activos fundamentales dentro de la infraestructura mundial de prestación de servicios de Cognizant.

"Entre 2025 y 2030, se prevé una inversión de 6,7 billones de dólares en la construcción de infraestructura de centros de datos de IA, lo que está transformando el panorama tecnológico mundial, y se espera que la capacidad mundial se duplique en cinco años. Se prevé que las cinco empresas hiperescaladoras más grandes gasten casi 700.000 millones de dólares en infraestructura solo en 2026. Al adquirir Astreya y sus herramientas de IA patentadas, así como su plataforma de infraestructura de nivel de producción, que complementa el conjunto de herramientas de creación de IA de Cognizant, estaremos aún mejor posicionados para ayudar a los clientes a diseñar sus sistemas de IA basados en plataformas y ponerlos en funcionamiento a gran escala", afirmó Ravi Kumar S., director ejecutivo de Cognizant.

Surya Gummadi, presidente de Cognizant para América, añadió: "La inversión en centros de datos de IA es una trayectoria fundamental para el futuro crecimiento económico y del empleo, en especial en EE. UU., donde se estimaba que los centros de datos y las actividades de inversión en alta tecnología relacionadas representarían el 80 % del crecimiento de la demanda privada interna en el primer semestre de 2025, y el gasto de capital de las empresas hiperescaladoras ya se acerca a los 400.000 millones de dólares anuales, ya que cada puesto de trabajo directo en centros de datos genera más de seis puestos de trabajo en otros sectores de la economía. La escalabilidad eficaz y confiable de la infraestructura de IA, incluidos los centros de datos, requiere un profundo conocimiento del contexto y experiencia en el desarrollo de IA. Esperamos que la adquisición de Astreya amplíe de manera significativa las capacidades de infraestructura de IA de Cognizant y fortalezca nuestras sólidas relaciones con las "Siete Magníficas" empresas hiperescaladoras".

La plataforma AI OpsHub de Astreya, con módulos para la evaluación de la preparación, la inteligencia de señales, el análisis y la automatización agéntica, proporciona a Cognizant un motor de operaciones listo para usar que ya genera resultados medibles. Además de la Oficina de Innovación Tecnológica, las soluciones de IA personalizadas para clientes de Astreya, sus amplias capacidades de servicios gestionados y sus asociaciones de ecosistema, basadas en Google Cloud Platform y ServiceNow, se convertirán en activos fundamentales dentro de la infraestructura mundial de prestación de servicios de Cognizant.

"Astreya ha redefinido lo que significa ser un socio de confianza en la era de la IA, al incorporar inteligencia en cada solución sin perder la conexión humana que genera resultados reales. La incorporación a Cognizant es el siguiente paso natural para el equipo mundial de Astreya y, sobre todo, para los clientes que han confiado en nosotros para gestionar sus entornos tecnológicos más críticos. Durante los últimos años, hemos realizado inversiones estratégicas y rigurosas en IA: hemos creado plataformas, capacitado a especialistas y rediseñado de forma radical la forma en que se prestan los servicios gestionados. ¡Tenemos muchas ganas de adentrarnos en la era de la infraestructura de IA como parte de Cognizant!", afirmó Romil Bahl, presidente y director ejecutivo de Astreya.

La adquisición acelera de forma directa la transición de Cognizant hacia su función de desarrollador de IA, en la que la compañía ayuda a las empresas a superar la brecha entre la inversión en infraestructura de IA y el valor comercial mediante la puesta en marcha y el despliegue de talento interdisciplinario capaz de gestionar sistemas de IA a gran escala. Astreya es un proveedor de servicios gestionados operativos que ya presta servicios gestionados en entornos operados por seis de las empresas hiperescaladoras, y gestiona la infraestructura de centros de datos, entornos de laboratorio de IA, redes empresariales y tecnología para el lugar de trabajo a escala de empresa hiperescaladora, con casi una década de experiencia consecutiva en la prestación de servicios gestionados basados en resultados.

Para los clientes actuales de Cognizant, se espera que la adquisición les brinde capacidades operativas de IA de eficacia comprobada, aceleradores, propiedad intelectual de plataformas y personal con amplia experiencia en empresas hiperescaladoras, que se puedan implementar de inmediato. Para los clientes actuales de Astreya, se espera que la escala mundial y la amplia presencia de Cognizant en el sector les permitan ampliar de manera significativa la capacidad de servicio y acelerar la comercialización de capacidades emergentes de operaciones de IA empresarial a un ritmo que no sería posible como proveedor independiente de servicios gestionados.

Se prevé que la adquisición se concrete en el segundo trimestre de 2026, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias y se cumplan las demás condiciones de cierre. No se revelaron los términos financieros.

Acerca de Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra amplia experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Consulte cómo lo hacemos en www.cognizant.com o @cognizant.

Acerca de Astreya:

Astreya es un proveedor global de servicios gestionados de TI que impulsa a las empresas mediante el diseño, la implementación y la gestión de entornos tecnológicos complejos. Ofrecemos soluciones integrales en la nube híbrida, los centros de datos, la infraestructura de red y el lugar de trabajo digital. La automatización inteligente y la IA se ejecutan en todo lo que creamos para impulsar la eficiencia, acelerar la prestación de servicios y eliminar las barreras al crecimiento para nuestros clientes.

Asesores

Mayer Brown prestó servicios como asesor legal de Cognizant. J.P. Morgan Securities LLC prestó servicios como asesor financiero exclusivo, y Latham & Watkins y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestaron servicios como asesores legales de Astreya.

Para obtener más información, comuníquese con:

Tyler Scott, vicepresidente sénior de Relaciones con los Inversores: [email protected]

Jeff DeMarrais, vicepresidente sénior y director de Comunicaciones: [email protected]

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir previsiones de futuro realizadas de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre acontecimientos futuros que pueden no resultar exactos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones prospectivas, ya sean explícitas o implícitas, relacionadas con la actividad comercial de Astreya, incluido el crecimiento previsto; los beneficios previstos de la operación propuesta, incluidos los beneficios previstos en relación con las sinergias, las nuevas oportunidades de negocio y el crecimiento; el plazo previsto para el cierre de la operación; los planes, objetivos, expectativas e intenciones de la empresa resultante de la fusión; la inversión prevista en centros de datos de IA; el gasto de capital previsto de las empresas hiperescaladoras; y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, lo que podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de las mismas. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos, se incluyen el riesgo de que los beneficios esperados de la transacción no se materialicen en su totalidad o que su materialización lleve más tiempo del previsto; la interrupción de las actividades comerciales de las partes como consecuencia del anuncio y la tramitación de la transacción; la capacidad de obtener las aprobaciones necesarias para la transacción en el plazo previsto, o de obtenerlas en absoluto, y el riesgo de que dichas aprobaciones puedan dar lugar a la imposición de condiciones que podrían afectarnos negativamente después del cierre de la transacción o afectar negativamente a los beneficios esperados de esta; el riesgo reputacional y la reacción de los clientes, proveedores, empleados u otros socios comerciales de cada empresa ante la transacción; el incumplimiento de las condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de transacción, o cualquier retraso inesperado en el cierre de la transacción, o la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de transacción; la posibilidad de que completar la transacción resulte más costoso de lo previsto, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; los riesgos relacionados con la gestión y supervisión de los negocios y operaciones ampliados de Cognizant después de la transacción; el riesgo de que la integración de los negocios y operaciones de Astreya en Cognizant resulte más costosa o difícil de lo previsto, o de que, por cualquier otro motivo, no podamos integrar con éxito los negocios de Astreya con los nuestros, incluso como consecuencia de factores o acontecimientos imprevistos; y las condiciones generales competitivas, económicas, políticas y de mercado, así como otros factores que puedan afectar nuestros resultados futuros o los de Astreya, incluidas las condiciones económicas generales, la naturaleza competitiva y rápidamente cambiante de los mercados en los que competimos, el mercado competitivo por el talento y su impacto en la contratación y retención de empleados, nuestra capacidad para utilizar con éxito tecnologías basadas en IA, los riesgos legales, de reputación y financieros derivados de ciberataques, y los cambios en el entorno regulatorio, incluso los relacionados con la inmigración y los impuestos. En nuestro último informe anual (Formulario 10-K) y en otros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa, se analizan otros factores que podrían afectar a los resultados futuros. Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o especificación contraria, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

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FUENTE Cognizant Technology Solutions Corporation