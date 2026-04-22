Los clientes pueden aprovechar a Cognizant para acelerar la implementación de las soluciones de J.P. Morgan Payments

TEANECK, Nueva Jersey, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), destacado desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos, anunció hoy que se unió al Programa de implementación de consultores de J.P. Morgan Payments (PCIP, por sus siglas en inglés), red confiable de recursos que ayuda a los clientes de J.P. Morgan a modernizar sus negocios mediante la unificación de la tecnología y la tesorería con implementaciones guiadas por la experiencia de J.P. Morgan y sus socios. Cognizant ofrecerá conectividad mejorada para ayudar a los clientes en común a conectar las soluciones de J.P. Morgan Payments con sus sistemas de gestión de tesorería (TMS, por sus siglas en inglés) y plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés).

Cognizant se une al programa de implementación de consultores de J.P. Morgan Payments

Con Cognizant ahora integrada en el ecosistema del PCIP, los clientes obtienen un socio de implementación responsable con 30 años de experiencia en pagos, más de 10.000 profesionales certificados en pagos, una práctica de aplicaciones empresariales líder en el sector y laboratorios de IA capaces de realizar prototipos rápidamente y de implementarlos en producción.

Cognizant aporta una vasta experiencia en los estándares de mensajería ISO 20022 y en los requisitos de Pagos transfronterizos e Informes Plus (CBPR+, por sus siglas en inglés) que entrarán en vigor en noviembre de 2026. Mediante una sólida comprensión del panorama de pagos mundiales y los cambios regulatorios que impulsan la adopción de la normativa ISO, Cognizant se encuentra bien posicionada para ayudar a los clientes a atravesar la transición y garantizar el cumplimiento antes de la fecha límite del mandato. Por otra parte, Cognizant, en colaboración con J.P. Morgan Payments, ha desarrollado un conjunto de adaptadores de pago listos para implementar, diseñados para ser fáciles de usar y cumplir plenamente con el CBPR+, con el fin de ayudar a los clientes a alinear su infraestructura de pagos existente con los nuevos estándares de mensajería.

"A medida que J.P. Morgan Payments amplía el programa PCIP, ayudamos a nuestros clientes a acceder a una red de recursos tecnológicos y operativos experimentados para implementar nuestras soluciones con confianza", señaló Lisa Davis, jefa de Comercialización Digital y de Diseño en J.P. Morgan Payments. "La combinación que ofrece Cognizant de su amplia experiencia en pagos y su capacidad para prestar servicios a gran escala a las empresas supone una valiosa contribución a nuestro programa de implementación, que ayuda a nuestros clientes a aprovechar todo el potencial que ofrece la conectividad de pagos".

"Los clientes empresariales ya no quieren que los pagos sean un complemento; los quieren integrados, inteligentes y conectados a todas las herramientas que utilizan para gestionar su negocio", afirmó Nageswar Cherukupalli, vicepresidente sénior y director de la unidad de negocio de Banca, Mercados de Capitales, Seguros e Iniciativas Estratégicas de Cognizant. "Los clientes de J.P. Morgan Payments pueden aprovechar los 30 años de experiencia en pagos de Cognizant, lo cual abre un camino desde la estrategia hacia resultados de nivel de producción de forma más rápida, inteligente y a la escala que sus empresas demandan".

El Programa de implementación de consultores de pagos forma parte de la Red de Socios de J.P. Morgan Payments, la cual reúne experiencias de pago integrales mediante un ecosistema de integraciones de terceros que pueden ayudar a que las empresas crezcan con mayor rapidez. J.P. Morgan Payments combina servicios de tesorería, comercio y capital de trabajo, así como capacidades de servicios para tarjetas y comercios con el fin de ayudar a los clientes a pagar a consumidores o empleados en diferentes divisas alrededor del mundo. Procesa más de 10 billones de dólares en pagos a diario y tiene operaciones en más de 160 países y más de 120 divisas.

Al operar en más de 20 sectores y en todas las regiones principales del mundo, Cognizant se encuentra en una posición única para ayudar a los clientes de J.P. Morgan Payments a pasar de la estrategia de pagos a resultados medibles, de manera más rápida y con inteligencia integrada en cada paso.

Acerca de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra profunda experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Consulte cómo lo hacemos en www.cognizant.com o @cognizant.

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FUENTE Cognizant Technology Solutions Corporation