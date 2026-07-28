Cognizant startet eine KI-Einheit für die EMEA-Region, um Unternehmen bei der Skalierung des Einsatzes von agentenbasierter KI zu unterstützen

Die Einheit stellt zweckgerichtete Teams bereit, die Kunden dabei unterstützen, den Übergang von KI-Pilotprojekten zu skalierbaren Ergebnissen zu meistern.

LONDON, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab heute die Gründung seiner EMEA-KI-Einheit bekannt, einer speziellen Organisation, die Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika dabei unterstützen soll, ihre KI-Ziele in unternehmerischen Mehrwert umzusetzen. Im Einklang mit der AI-Builder-Strategie von Cognizant vereint die Einheit Beratungs-, Entwicklungs- und Umsetzungskompetenz, um Kunden beim Aufbau, der Bereitstellung und dem Betrieb von agentenbasierten KI-Lösungen zu unterstützen, die auf ihrem jeweiligen Geschäftskontext basieren, messbare Ergebnisse fördern und unabhängig von einer bestimmten Plattform, einem bestimmten Modell oder einer bestimmten Cloud sind.

Cognizant launches EMEA AI Unit to help enterprises scale agentic AI adoption. Cognizant is an AI Builder company www.cognizant.ai

Im Mittelpunkt der Einführung steht das Frontier-Deployed-Engineering-Angebot von Cognizant, ein Umsetzungsmodell, das Kunden dabei helfen soll, die Lücke zwischen Experimenten und skalierbaren geschäftlichen Auswirkungen zu schließen. Es umfasst drei Servicemodelle – „Foundation", „Accelerate" und „Transform" –, die Unternehmen von der KI-Strategie und -Governance bis hin zur produktiven Bereitstellung und einer durchgängigen Neugestaltung der Geschäftsabläufe unterstützen.

Foundation hilft Unternehmen dabei, die Strategie, die Governance, die Technologieauswahl und erste Prototypen zu etablieren, die für den Start ihrer Reise in die agentenbasierte KI erforderlich sind. Accelerate konzentriert sich auf die schnelle Identifizierung, Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Anwendungsfälle in der Produktion. Transform unterstützt eine umfassendere Neugestaltung durch Multi-Agent-Entwicklungsteams, die dabei helfen, Arbeitsabläufe durchgängig neu zu gestalten und zu automatisieren, und so die Verantwortlichkeit für die operative Leistung fördern.

Die Einheit unterstützt bereits Kunden in verschiedenen Reifegraden. Cognizant unterstützt einen der führenden europäischen Online-Modehändler dabei, bewährte KI-Anwendungsfälle in die Produktion zu überführen – mithilfe eines AI-Factory-Modells, das Entwicklungszyklen von Monaten auf Tage verkürzen kann und gleichzeitig agentenbasierte Arbeitsabläufe in den Bereichen Lieferkette, Lagerbestand, Retouren, Kundenerlebnis und Margenschutz vorantreibt. Zudem arbeitet das Unternehmen mit einem weltweit führenden Pharmakonzern zusammen, um die Forschungs- und Entwicklungsabläufe durch Multi-Agenten-Systeme neu zu gestalten, die die Wirkstoffforschung, die Konzeption klinischer Studien und die Vorbereitung auf behördliche Zulassungsverfahren umfassen.

Die EMEA-KI-Einheit spiegelt den AI-Builder-Ansatz von Cognizant wider, indem sie Menschen, Plattformen und geschäftlichen Kontext kombiniert, um KI-Systeme zu entwickeln, die im Unternehmen echte Arbeit leisten. Als neutraler AI Builder arbeitet Cognizant plattform-, modell- und technologieunabhängig und hilft Kunden dabei, die Lösungen auszuwählen und zu skalieren, die ihren individuellen betrieblichen Anforderungen am besten entsprechen, anstatt sie zu verpflichten, sich auf einen einzigen Stack oder Anbieter festzulegen. Die zweckorientierten Teams unterstützen Kunden dabei, den Übergang von Pilotprojekten zu skalierbaren Ergebnissen zu vollziehen, und helfen ihnen gleichzeitig bei der Erfüllung regionaler Anforderungen wie Datenhoheit, regulatorischer Vorgaben und branchenspezifischer betrieblicher Bedürfnisse.

„In der gesamten EMEA-Region sind viele Unternehmen von KI begeistert, arbeiten aber noch daran, diese Dynamik in echten geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln", sagte Manoj Mehta, Präsident EMEA bei Cognizant. „Die EMEA-KI-Einheit spiegelt die AI-Builder-Strategie von Cognizant wider, indem sie die Mitarbeiter, Plattformen und das technische Fachwissen zusammenführt, die erforderlich sind, um Kunden von Pilotprojekten zum Erfolg zu führen. Unser Ansatz ist von Grund auf neutral: Wir arbeiten cloud-, modell- und ökosystemübergreifend, damit Kunden eigenständige KI-Lösungen entwickeln können, die zu ihrem Geschäft passen, sich in die Betriebsabläufe integrieren lassen und die Verantwortlichkeit für die Ergebnisse gewährleisten."

Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ist ein Entwickler von KI-Lösungen und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial erweitern, greifbare Erträge erzielen und globalen Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt einen Vorsprung verschaffen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.cognizant.ai oder @cognizant.