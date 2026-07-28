Cognizant lance une unité dédiée à l'IA dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) afin d'aider les entreprises à généraliser l'adoption de l'IA agentique

Cette unité mettra à disposition des équipes spécialisées, capables de faire évoluer les projets pilotes d'IA des clients vers des résultats concrets

LONDRES, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé aujourd'hui le lancement de son unité dédiée à l'IA dans la région EMEA, une structure créée afin d'aider les entreprises d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique à transformer leurs ambitions dans le domaine de l'IA en valeur ajoutée. S'inscrivant dans la stratégie de concepteur d'IA de Cognizant, cette unité rassemble des compétences en conseil, en ingénierie et en mise en œuvre afin de permettre aux clients de construire, de déployer et d'exploiter des solutions d'IA agentique adaptées à leur contexte métier, conçues pour générer des résultats mesurables et indépendantes de toute plateforme, de tout modèle ou de tout système en nuage spécifique.

Cognizant launches EMEA AI Unit to help enterprises scale agentic AI adoption. Cognizant is an AI Builder company www.cognizant.ai

Au cœur de ce lancement se trouve l'offre « Frontier Deployed Engineering » (déploiement technique avancé) de Cognizant, un modèle de mise en œuvre pensé pour aider les clients à combler le fossé entre l'expérimentation et l'impact commercial à grande échelle. Cette offre comprend trois modèles de services : Foundation, Accelerate et Transform (fondation, accélération et transformation), qui accompagnent les entreprises depuis la stratégie et la gouvernance en matière d'IA jusqu'au déploiement en production et à la refonte complète de leurs activités.

La fondation aide les entreprises à définir la stratégie, le cadre de gouvernance, les choix technologiques et les premiers prototypes nécessaires pour se lancer dans l'aventure de l'IA agentique. L'accélération a pour objectif de repérer, de développer et de déployer rapidement en production des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée. La transformation favorise une réinvention à plus grande échelle grâce à des équipes de mise en œuvre de systèmes multiagents qui contribuent à repenser et à automatiser les flux de travail de bout en bout pour faciliter l'obtention de performances opérationnelles fiables.

Cette unité accompagne déjà des clients à différents stades de maturité. Cognizant aide l'un des principaux détaillants européens d'articles de mode en ligne à mettre en production des cas d'utilisation éprouvés de l'IA grâce à un modèle d'usine d'IA capable de réduire les cycles de développement de plusieurs mois à quelques jours, tout en mettant l'accent sur des flux de travail agentiques qui couvrent la chaîne d'approvisionnement, les stocks, les rendements, l'expérience des clients et la protection des marges. La société collabore également avec un leader mondial du secteur pharmaceutique afin de repenser les opérations de R & D grâce à des systèmes multiagents dans les domaines de la découverte de médicaments, de la conception d'essais cliniques et de la préparation réglementaire.

En associant les personnes, les plateformes et le contexte métier afin de construire des systèmes d'IA qui accomplissent des tâches concrètes au sein de l'entreprise, l'unité dédiée à l'IA dans la région EMEA illustre l'approche de concepteur d'IA de Cognizant. Concepteur neutre de solutions d'IA, Cognizant intervient dans l'ensemble des plateformes en nuage, des modèles d'IA et des écosystèmes technologiques pour permettre à ses clients de choisir et de développer les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins opérationnels spécifiques, sans leur imposer d'adopter une pile technologique ou de s'engager avec un fournisseur en particulier. Ses équipes spécialisées aident les clients à passer de la phase pilote à des résultats concrets, tout en les accompagnant dans leurs efforts pour répondre aux exigences régionales telles que la souveraineté des données, les obligations réglementaires et les besoins opérationnels propres à chaque secteur.

« Dans toute la région EMEA, de nombreuses entreprises se montrent enthousiastes à l'égard de l'IA, mais cherchent encore à déterminer comment transformer cet élan en valeur ajoutée réelle pour leur activité », déclare Manoj Mehta, président de Cognizant pour la région EMEA. « En réunissant les ressources humaines, les plateformes et les compétences techniques nécessaires pour accompagner les clients de la phase pilote à la rentabilisation des projets, l'unité dédiée à l'IA dans la région EMEA s'inscrit pleinement dans la stratégie de concepteur d'IA de Cognizant. Notre approche est neutre par conception : nous intervenons dans l'ensemble des environnements en nuage, des modèles et des écosystèmes afin que nos clients puissent construire des solutions d'IA agentique adaptées à leur activité, qui s'intègrent à leurs opérations et favorisent la production de résultats fiables. »

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un concepteur d'IA et un fournisseur de services technologiques qui fait la jonction entre l'investissement dans l'IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour ses clients. Grâce à notre connaissance approfondie du secteur, des processus et de l'ingénierie, nous intégrons le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Plus d'informations sur www.cognizant.ai ou @cognizant.