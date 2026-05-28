Comunicado de prensa: El Foro de Políticas ICANN86 reúne a la comunidad global de Internet en Sevilla

BRUSELAS, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) celebrará su 86.ª reunión pública, el Foro de Políticas ICANN86, en Sevilla (España), del 8 al 11 de junio de 2026, en el Centro de Conferencias y Exposiciones FIBES.

Organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, la reunión ICANN86 convocará a participantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector empresarial y la comunidad técnica para colaborar en cuestiones normativas, técnicas y de gobernanza destinadas a garantizar el buen funcionamiento de Internet más allá de las fronteras.

La ICANN coordina los sistemas técnicos clave que son fundamentales para el funcionamiento global de Internet, entre ellos el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y las direcciones de Protocolo de Internet. La ICANN86, la reunión de mitad de año de la ICANN, se centrará en el trabajo que la comunidad está realizando en áreas como la mitigación del uso indebido del DNS, el acceso a los datos de registración de nombres de dominio, la seguridad y flexibilidad del DNS, la Aceptación Universal, los nombres de dominio internacionalizados y la gobernanza de los sistemas que sustentan la coordinación global de los recursos numéricos de Internet.

Aunque son de carácter técnico, estas cuestiones tienen repercusiones considerables en Internet y en los seis mil millones de personas que la utilizan. Determinan cómo se mantiene la seguridad y la estabilidad de Internet, cómo se puede hacer frente al uso indebido, cómo ampliar el acceso multilingüe y cómo Internet sigue funcionando como un sistema único e interoperable a nivel mundial.

"La reunión ICANN86 llega en un momento de creciente interés por la coordinación de internet y el funcionamiento transfronterizo de los sistemas técnicos clave", declaró Kurtis Lindqvist, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN. "Esto hace que el modelo de la ICANN, fundamentado en el consenso y la participación de múltiples partes interesadas, cobre aún mayor importancia. En Sevilla, la comunidad continuará trabajando en los temas técnicos y de políticas dentro del ámbito de competencia de la ICANN mediante procesos que contribuyen a mantener una Internet estable, segura e interoperable a nivel mundial".

Durante la reunión ICANN86, las organizaciones de apoyo y los comités asesores de la ICANN continuarán trabajando en el desarrollo de políticas y asesoramiento dentro del ámbito de competencia de la ICANN. La ICANN también ha invitado a estudiantes y jóvenes profesionales a participar en la comunidad a través su Programa NextGen@ICANN y su Programa de Becas. Entre las sesiones más destacadas se encuentran la sesión plenaria de apertura del Comité Asesor Gubernamental, el taller sobre seguridad y extensiones de seguridad del DNS, y una sesión dedicada a la participación de las mujeres en el ámbito del DNS.

"España se complace en dar la bienvenida a la ICANN y a su comunidad a Sevilla para la Reunión Pública ICANN86", declaró María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España. "Nos enorgullece ser los anfitriones de este encuentro global que será escenario de los debates sobre la coordinación de los sistemas que permiten el funcionamiento de Internet y la conectividad de los usuarios".

La reunión ICANN86 será la segunda reunión pública de la ICANN que se celebre en España, después de la reunión celebrada en Barcelona en el 2018.

La reunión se llevará a cabo en formato híbrido para permitir la participación presencial y virtual. El plazo de inscripción para participar en forma presencial ya se encuentra abierto y finalizará el domingo 7 de junio de 2026. La inscripción para participar en modalidad remota permanecerá abierta hasta que concluya la reunión.

En el sitio web de la reunión ICANN86 se puede consultar más información y realizar la inscripción al evento.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

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FUENTE ICANN