新聞發佈：ICANN86 屆政策論壇將全球互聯網社群齊聚塞維利亞

布魯塞爾2026年5月28日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數字地址分配機構 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 將於 2026 年 6 月 8 日至 11 日在西班牙塞維利亞的 FIBES 會議展覽中心舉行其第 86 屆公共會議，即 ICANN86 屆政策論壇。

由西班牙數字轉型和公務員事務部主辦的 ICANN86 屆會議將匯聚來自各國政府、公民社會、企業界和技術社群的諸多代表，共同探討政策、技術和治理議題，以促進互聯網的跨境運行。

ICANN 負責協調對互聯網全球運行至關重要的關鍵技術系統，包括域名系統 (Domain Name System, DNS) 和互聯網協議地址。ICANN86（即 ICANN 的年中會議）將重點關注社群在以下領域的當前工作：DNS 濫用問題緩和、域名註冊數據訪問、DNS 安全與彈性、普遍適用性、國際化域名，以及支持全球互聯網號碼資源協調的系統治理。

儘管這些議題涉及技術層面，但它們對互聯網及其 60 億用戶產生了深遠的影響。它們決定了互聯網如何保持安全與穩定、如何應對濫用行為、如何擴大多語言訪問，以及互聯網如何繼續作為一個統一的、具有全球互操作性的系統運行。

「ICANN86 屆會議召開之際，人們正日益關注互聯網的協調機制以及關鍵技術系統如何跨國界運作，」ICANN 總裁兼首席執行官科提斯•林德奎斯特 (Kurtis Lindqvist) 表示。「這使得 ICANN 基於共識的多利益相關方模型顯得尤為重要。在塞維利亞，社群成員將通過相關流程，繼續就 ICANN 職權範圍內的技術和政策問題開展工作，以幫助維持互聯網的穩定、安全和全球互操作性。」

在 ICANN86 屆會議期間，ICANN 的支持組織和咨詢委員會將繼續在 ICANN 職權範圍內制定政策，並就相關議題提供建議。ICANN 還通過「ICANN 新生代計劃 (NextGen@ICANN)」和「ICANN 英才計劃 (ICANN Fellowship Program)」，邀請學生和青年專業人士與社群展開交流。值得關注的會議包括政府咨詢委員會開幕全體會議、DNS 安全擴展與安全研討會，以及 DNS 女性專題會議。

「西班牙很高興歡迎 ICANN 及其社群成員來到塞維利亞，參加 ICANN86 屆公共會議，」西班牙數字轉型和公務員事務部數字化與人工智能國務秘書瑪麗亞•岡薩雷斯•韋拉克魯斯 (María González Veracruz) 表示。「我們很自豪能主辦這次全球盛會，並就協調那些幫助互聯網正常運行、讓人們維持互聯的各類系統展開討論。」

繼 2018 年的巴塞羅那會議之後，ICANN86 將是 ICANN 在西班牙舉辦的第二次公共會議。

本次會議將採用線上線下混合形式，同時提供現場和遠程參與機會。現場參會註冊開放，截止日期為 2026 年 6 月 7 日（星期日）。遠程參會註冊則將持續開放至會議結束。

如需瞭解更多信息或進行註冊，請訪問 ICANN86 屆會議網頁。

ICANN 簡介

互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的使命在於確保全球互聯網的穩定、安全與統一。要在互聯網上訪問另一個人的信息，您必須在電腦或其他設備中鍵入一個地址——可以是一個名稱或是一串數字。這個地址必須是獨一無二的，只有這樣電腦之間才能互相識別。ICANN 則負責協調這些分佈在全球各地的唯一標識符並提供相應支持。ICANN 是一個非營利性公益機構，成立於 1998 年，其社群的參與者遍佈世界各地。

SOURCE ICANN