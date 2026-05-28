Communiqué de presse : Le Forum de politiques ICANN86 réunit la communauté Internet mondiale à Séville

BRUXELLES, le 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) tiendra sa 86e réunion publique, le Forum de politiques ICANN86, à Séville (Espagne), du 8 au 11 juin 2026 au centre de conférences et d'expositions FIBES.

Sous l'égide du ministère espagnol de la Transformation numérique et de la Fonction publique, l'ICANN86 rassemblera des représentants des gouvernements, de la société civile, du monde des affaires et de la communauté technique pour travailler de concert sur des dossiers politiques, techniques et de gouvernance visant à garantir le bon fonctionnement de l'Internet au-delà des frontières.

L'ICANN coordonne les systèmes techniques qui sont à la base du fonctionnement de l'Internet à l'échelle mondiale, dont notamment le système des noms de domaine (DNS) et les adresses du protocole Internet. L'ICANN86, la réunion de mi-année de l'ICANN, se concentrera sur le travail que mène actuellement la communauté dans des domaines tels que l'utilisation malveillante du DNS, l'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine, la sécurité et la résilience du DNS, l'acceptation universelle, les noms de domaine internationalisés et la gouvernance des systèmes qui sous-tendent la coordination mondiale des ressources de numéros de l'Internet.

Ces problématiques, bien que de nature technique, ont des effets considérables sur l'Internet et les six milliards de personnes qui l'utilisent. Elles concernent la sécurité et la stabilité de l'Internet, la lutte contre les abus, l'accès multilingue et le fonctionnement de l'Internet en tant que système unique et interopérable.

« L'ICANN86 intervient à un moment où une attention croissante est portée au mode de coordination de l'Internet et au fonctionnent des principaux systèmes techniques au-delà des frontières », a déclaré Kurtis Lindqvist, président-directeur général de l'ICANN. « Cela rend d'autant plus important le modèle multipartite de l'ICANN, basé sur le consensus. À Séville, la communauté poursuivra son travail sur des dossiers techniques et politiques relevant du mandat de l'ICANN, à travers des processus qui visent à préserver un Internet stable, sûr et mondialement interopérable. »

L'ICANN86 sera également l'occasion pour les organisations de soutien et les comités consultatifs de l'ICANN de poursuivre leur travail d'élaboration de politiques et d'avis sur des questions relevant du mandat de l'ICANN. L'ICANN a aussi invité des étudiants et des jeunes professionnels à dialoguer avec la communauté dans le cadre de son programme NextGen@ICANN et son programme de bourses. Parmi les moments forts de la réunion, on peut citer notamment la séance plénière d'ouverture du Comité consultatif gouvernemental, l'atelier consacré à la sécurité et aux extensions de sécurité du DNS, et une séance dédiée aux femmes dans le DNS.

« L'Espagne est ravie d'accueillir l'ICANN et sa communauté à Séville pour la réunion publique ICANN86 », a indiqué María González Veracruz, secrétaire d'État à la Numérisation et à l'Intelligence artificielle du ministère espagnol de la Transformation numérique et de la Fonction publique. « Nous sommes fiers d'accueillir cette rencontre mondiale et les discussions sur la coordination des systèmes qui permettent le bon fonctionnement de l'Internet et la connexion des utilisateurs. »

L'ICANN86 sera la deuxième réunion publique de l'ICANN en Espagne, après Barcelone en 2018.

La réunion se fera sous un format hybride permettant la participation sur place et à distance. L'inscription pour y participer en présentiel est désormais ouverte et prendra fin le dimanche 7 juin 2026. L'inscription pour y participer à distance restera ouverte jusqu'à la fin de la réunion.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur la page web de l'ICANN86.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne et soutient ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

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