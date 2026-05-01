La ICANN habilita un período para aplicaciones de nuevos dominios genéricos de nivel superior

El programa de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD): ronda 2026 ofrece a las organizaciones la oportunidad de fortalecer la seguridad, mejorar la identidad de marca, crear comunidad y obtener una ventaja competitiva en un panorama digital en evolución.

Resumen de noticias:

La ICANN ahora está aceptando solicitudes para su Programa de nuevos gTLD: ronda 2026 hasta el 12 de agosto, lo que brinda a las empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones la oportunidad de operar su propia presencia global en línea como parte de su estrategia digital.

Operar un gTLD genera una oportunidad para tener control y flexibilidad sobre su propia presencia digital, mayor seguridad contra las amenazas cibernéticas y ventaja competitiva. En un estudio reciente, el 92 por ciento de los especialistas en marketing reconocieron las oportunidades de diferenciación, mayor confianza y mejor optimización de los motores de búsqueda.

La ronda 2026 crea una oportunidad para ampliar la cantidad de idiomas disponibles para los nombres de dominio internacionalizados (IDN, por sus siglas en inglés) al aceptar aplicaciones de dominio de nivel superior (TLD) en 27 scripts diferentes, que representan cientos de idiomas como el árabe, el chino, el devanagari y el tailandés.

LOS ÁNGELES, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), la organización sin fines de lucro que coordina el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés) de Internet, anunció hoy que su período de solicitudes de Nuevos gTLD: ronda 2026 ya está habilitado. Los dominios genéricos de nivel superior, o gTLD, son la parte de una dirección web después del último punto. Por primera vez en más de una década, las empresas, las comunidades, los gobiernos y otras organizaciones tienen la oportunidad de operar activos digitales únicos, como .brand, .city o .industry, para el uso de sus negocios, clientes o constituyentes.

La ICANN habilita un período para aplicaciones de nuevos dominios genéricos de nivel superior

Una herramienta estratégica para la era digital

Un gTLD es un identificador digital global que puede anclar a las empresas en el ámbito digital y ofrece control sobre la izquierda y la derecha del punto. La ronda de solicitudes anterior en 2012 dio lugar a la introducción de más de 1.200 nuevos gTLD, incluidos los de marcas como .Microsoft y .sky, ubicaciones geográficas como .africa y .berlin, y términos generales como .bank y .eco. Los nuevos gTLD han demostrado sus beneficios para generar confianza en la marca, crear ecosistemas digitales locales dinámicos y ofrecer una navegación más intuitiva para los usuarios.

Beneficios clave de operar un gTLD

Un gTLD es un hogar digital único que proporciona:

Control y flexibilidad: defina su propio ecosistema digital que determina quién puede registrarse con su nombre de dominio.

defina su propio ecosistema digital que determina quién puede registrarse con su nombre de dominio. Seguridad: fortalezca las transacciones en línea y construya defensas sólidas contra las amenazas cibernéticas, que protege tanto a su marca como a sus clientes.

fortalezca las transacciones en línea y construya defensas sólidas contra las amenazas cibernéticas, que protege tanto a su marca como a sus clientes. Ventaja competitiva: los especialistas en marketing están abrumadoramente de acuerdo, y el 92 por ciento reconoce los beneficios de los gTLD, como la diferenciación, la mayor confianza y la mejora de la optimización de motores de búsqueda (SEO).

"Los gTLD son herramientas digitales únicas que se pueden utilizar de manera significativa e innovadora para ayudar a alcanzar los objetivos a largo plazo", afirmó Kurtis Lindqvist, presidente y director ejecutivo de la ICANN. "Ya sea al crear una marca para una empresa, destacar una región o ciudad geográfica, fortalecer una comunidad o lanzar un negocio para ofrecer nombres de dominio bajo un nuevo registro, un nuevo gTLD puede ser una herramienta innovadora para el comercio, la seguridad y la comunicación".

La ronda 2026 ampliará la cantidad de idiomas disponibles para los nombres de dominio internacionalizados (IDN) al aceptar solicitudes de gTLD en 27 scripts diferentes, lo que representa cientos de idiomas como el árabe, el chino, el devanagari y el tailandés. Esta expansión hará que Internet sea más accesible y fácil de usar para miles de millones de personas que utilizan scripts que no están basados en el alfabeto latino.

Cómo presentar la solicitud

El período de presentación de solicitudes se cerrará el 12 de agosto de 2026. Los solicitantes deben enviar sus solicitudes a través del sistema de gestión de solicitudes (TAM, por sus siglas en inglés) de TLD en línea aquí.

Recursos para el solicitante

La Guía para el solicitante es el programa oficial para cualquier entidad interesada en solicitar un gTLD. Incluye las preguntas, los requisitos y los procesos de solicitud para guiar a los solicitantes mediante los procesos de presentación y evaluación.

Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que revisen cuidadosamente los recursos de TAM antes de enviar una solicitud. Estos recursos incluyen una guía del usuario del sistema, videos de demostración y otras herramientas útiles, todas disponibles aquí. Hay recursos adicionales disponibles, incluidas preguntas frecuentes, resúmenes de temas, grabaciones de seminarios web y más, en la página web de Recursos de la ronda 2026.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet mundial estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro, con una comunidad de participantes de todo el mundo.

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FUENTE ICANN