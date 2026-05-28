보도자료: 전 세계 인터넷 커뮤니티, ICANN86 정책 포럼 차 세비야로 집결

브뤼셀, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 국제인터넷주소기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)가 오는 2026년 6월 8일부터 11일까지 스페인 세비야 소재 FIBES 컨퍼런스 및 전시센터(FIBES Conference and Exhibition Centre)에서 제86차 공개회의인 ICANN86 정책 포럼(ICANN86 Policy Forum)을 개최한다.

스페인 디지털전환 및 공공서비스부(Spanish Ministry for Digital Transformation and Civil Service)가 주최하는 ICANN86에는 정부, 시민사회, 기업 및 기술 커뮤니티 관계자들이 참석해 인터넷이 국경을 넘어 작동하는 데 필요한 정책과 기술, 거버넌스 문제에 대해 협력할 예정이다.

ICANN은 도메인네임시스템(Domain Name System, DNS)과 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 포함해 인터넷의 글로벌 운영에 없어서는 안 될 핵심 기술 시스템을 조정하는 곳이다. ICANN의 연례 중간 회의인 ICANN86에서는 DNS 남용 완화, 도메인 이름 등록 데이터 접근, DNS 보안 및 복원력, 보편적 수용성, 국제화 도메인 이름(Internationalized Domain Names), 인터넷 번호 자원의 글로벌 조정을 뒷받침해 주는 시스템 거버넌스 등 현재 커뮤니티가 진행 중인 주요 과제가 다뤄질 예정이다.

이 문제들은 실무적인 성격을 띠고 있지만 인터넷과 이를 사용하는 전 세계 60억 명에게 폭넓게 영향을 미친다. 인터넷의 보안성과 안정성을 유지하는 방식, 악용 문제 대응 방안, 다국어 접근 확대, 인터넷이 상호운용 가능한 단일 글로벌 시스템으로 지속 운영되는 방식이 모두 이 문제에 영향을 받는다.

커티스 린드크비스트(Kurtis Lindqvist) ICANN 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "ICANN86은 인터넷이 어떻게 조정되고 핵심 기술 시스템이 국경을 넘어 어떻게 운영되는지 사람들의 관심이 높아지는 시점에 개최된다"며 "이러한 상황에서 ICANN의 합의 기반 다중 이해관계자 모델은 더욱 중요해지고 있다. 세비야에서 커뮤니티는 인터넷의 안정성, 보안성 및 글로벌 상호운용성 유지를 뒷받침하는 절차를 통해 ICANN 권한 범위 내 기술 및 정책 이슈에 대한 논의를 이어갈 것"이라고 말했다.

ICANN86 기간에 ICANN의 지원 조직(Supporting Organizations)과 자문위원회(Advisory Committees)는 ICANN 권한 범위 내 정책 개발과 자문 활동을 계속 이어갈 예정이다. 또 NextGen@ICANN과 ICANN 펠로우십(ICANN Fellowship) 프로그램을 통해 학생과 청년 전문가들을 초청해 커뮤니티 활동에 참여할 수 있게 했다. 주요 세션으로 정부자문위원회 개막 총회(Governmental Advisory Committee Opening Plenary), DNS 보안 확장(Security Extensions) 보안 워크숍, DNS Women 세션 등이 열릴 예정이다.

마리아 곤살레스 베라크루스(María González Veracruz) 스페인 디지털전환 및 공공서비스부 디지털화 및 인공지능 담당 국무장관은 "ICANN과 전 세계 커뮤니티를 ICANN86 공개회의가 스페인 세비야에서 열리게 돼 기쁘다"며 "인터넷의 지속적인 운영과 사람들의 연결을 지원하는 시스템 조정에 관한 글로벌 논의를 개최하게 되어 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

ICANN86은 2018년 바르셀로나 회의 이후 스페인에서 두 번째로 열리는 ICANN 공개회의다.

이번 회의는 하이브리드 형식으로 진행되며 현장 및 원격 참여가 모두 가능하다. 현장 참가 등록은 현재 진행 중이며 2026년 6월 7일 일요일 마감된다. 원격 등록은 회의 종료 시까지 가능하다.

자세한 사항과 등록 방법은 ICANN86 회의 웹페이지에서 확인할 수 있다.

ICANN 소개

ICANN의 사명은 안정적이고 안전하며 통합된 글로벌 인터넷 환경을 유지하는 데 기여하는 것이다. 인터넷에서 다른 사람에게 연결하려면 컴퓨터나 기타 기기에 이름 또는 숫자로 된 주소를 입력해야 한다. 이 주소는 컴퓨터들이 서로를 정확히 찾을 수 있도록 고유해야 한다. ICANN은 이 고유 식별자를 전 세계적으로 조정하고 지원하는 역할을 한다. ICANN은 1998년 전 세계 참가자 커뮤니티와 함께 비영리 공익법인으로 설립됐다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2988222/ICANN86_Policy_Forum_Logo.jpg

SOURCE ICANN