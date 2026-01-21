Crayola anuncia la primera generación de embajadores mundiales antes de la celebración anual de creatividad en escuelas

La Semana de la Creatividad de Crayola, del 26 de enero al 1 de febrero, tiene como objetivo involucrar a millones de estudiantes, educadores y padres de todo el mundo en el poder transformador de la creatividad

EASTON, Pensilvania, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Crayola anunció su grupo inaugural de embajadores mundiales de la Semana de la Creatividad, 31 escuelas de todo el mundo fueron seleccionadas para mostrar cómo la creatividad impulsa el aprendizaje y construye una cultura escolar positiva. Las escuelas fueron elegidas entre más de 1.200 solicitantes en 11 países, incluidos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Italia, Irlanda, Reino Unido, México, Hong Kong, Filipinas y Malasia.

La marca, sinónimo de color, autoexpresión y creatividad, presentó el Programa de embajadores mundiales para celebrar el quinto año de la Semana de la Creatividad de Crayola, que se celebrará del 26 de enero al 1 de febrero. Las escuelas representarán a más de 127.000 escuelas de más del 70 % de los países del mundo que ya se han inscrito para participar en el evento virtual gratuito que brinda a los educadores y padres recursos para fomentar la creatividad de los niños y les brinda las herramientas para llevar a cabo sus ideas.

Crayola desarrolló el programa de embajadores escolares para amplificar las voces de los educadores y las escuelas que priorizan la creatividad como una parte esencial del desarrollo estudiantil. Estas escuelas compartirán sus experiencias únicas de la Semana de la Creatividad, en la que ofrecerán consejos prácticos e inspiración para integrar experiencias creativas en el aprendizaje. Además, Crayola colaborará estrechamente con las escuelas embajadoras para recopilar información que ayude a mejorar los recursos futuros y comprender el impacto que la creatividad está teniendo en las aulas, las familias y los alumnos.

"La creatividad es una habilidad esencial para el desarrollo infantil y el éxito de por vida", afirmó Cheri Sterman, directora sénior de educación de Crayola. "Nuestros embajadores mundiales ejemplifican cómo las escuelas pueden hacer de la creatividad un pilar para la enseñanza y el aprendizaje en todas las materias. Nos complace celebrar su liderazgo durante la Semana de la Creatividad y mucho después".

Un representante del embajador señaló: "La creatividad ayuda a nuestros estudiantes a pensar con detenimiento, a expresarse y a encontrar alegría en su aprendizaje. La Semana de la Creatividad de Crayola es una forma divertida e importante de celebrar la imaginación y mostrar cómo el pensamiento creativo puede alegrar cada parte de nuestra escuela".

Durante la última semana de enero, las aulas, las bibliotecas y los hogares en más de 140 países cobrarán vida con actividades diarias temáticas y alineadas con los estándares que integran experiencias prácticas con alfabetización, enseñanza en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) y aprendizaje socioemocional. Los participantes de la Semana de la Creatividad de Crayola tendrán acceso gratuito a contenido inspirador e interactivo entregado por talentos creativos de renombre mundial, así como a recursos disponibles en ocho idiomas y premios diarios. El programa concluye con una asamblea escolar con transmisión en vivo que permite a niños y educadores de todo el mundo conectarse y celebrar la creatividad juntos. Los educadores y padres pueden registrarse ahora para la Semana de la Creatividad en Crayola.com/CreativityWeek.

Semana de la Creatividad de Crayola es una activación exclusiva de Campaign for Creativity (Campaña por la creatividad), la iniciativa de promoción mundial de Crayola centrada en realzar la creatividad como una habilidad fundamental para el desarrollo infantil y el éxito de por vida.

Escuelas embajadoras mundiales

Australia : Gunnedah High School (Gunnedah, Nueva Gales del Sur); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland)

: Gunnedah High School (Gunnedah, Nueva Gales del Sur); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland) Canadá : Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba)

: Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba) Hong Kong : Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): y TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin)

: Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): y TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin) Irlanda : Rathdown Junior School (Glenageary, Dublín)

: Rathdown Junior School (Glenageary, Dublín) Italia : Gioacchino Gesmundo (Roma); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campania)

: Gioacchino Gesmundo (Roma); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campania) Malasia : Escuela Internacional Dwi Emas (Selangor)

: Escuela Internacional Dwi Emas (Selangor) México : Instituto Acatitlán (Tlalnepantla)

: Instituto Acatitlán (Tlalnepantla) Nueva Zelanda : Escuela primaria Pigeon Mountain (Auckland)

: Escuela primaria Pigeon Mountain (Auckland) Filipinas : Valenzuela National High School (ciudad de Valenzuela)

: Valenzuela National High School (ciudad de Valenzuela) Reino Unido : Escuela primaria de Ceres (Ceres, Escocia); Escuela primaria de Llwyncrwn (Beddau, Gales)

: Escuela primaria de Ceres (Ceres, Escocia); Escuela primaria de Llwyncrwn (Beddau, Gales) Estados Unidos: Alton Darby Elementary School (Hilliard, Ohio); Cane Bay Elementary School (Summerville, Carolina del Sur); DeWitt Clinton Elementary School (Chicago, Illinois); Frank R. Conwell Middle School #4 (Jersey City, Nueva Jersey); George J. Ryan Middle School 216Q (Fresh Meadows, Nueva York); Sylvio Gilbert School (Augusta, Maine); Glenwood Elementary School (Kentwood, Michigan); Haleyville Elementary School (Haleyville, Alabama); John Tyson Elementary School of Innovation (Springdale, Arkansas); Meadowview Elementary School (Bossier City, Los Ángeles); Midway Middle School (Hewitt, Texas); Paso Verde School (Sacramento, Calif.); Peachcrest Elementary School (Decatur, Georgia); Pinewood Elementary School (Monticello, Minneapolis); y Tazewell Primary/Intermediate School (Tazewell, Virginia)

La Semana de la Creatividad de Crayola 2026 es posible gracias a los patrocinadores oficiales Horace Mann y MFS Investment Management y al apoyo de muchos otros socios creativos de todo el mundo.

