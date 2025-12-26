Crayola lanza una experiencia global de Happy Meal® de McDonald's que está fuera de este mundo

La colaboración vibrante ayuda a que la creatividad de los niños despegue en más de 60 países transformando los momentos familiares cotidianos en viajes imaginativos

EASTON, Pensilvania, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crayola se ha asociado con McDonald's por primera vez a escala mundial con una nueva experiencia de Happy Meal para impulsar la imaginación de los niños a la órbita y transformar el universo en un lienzo para la creatividad.

Happy Meal Crayola de McDonald's

The Happy Meal cuenta con una línea exclusiva de kits de actividades y juguetes de temática espacial de marca compartida diseñados para fomentar momentos creativos prácticos que toda la familia pueda compartir. El Happy Meal Planet McDonald's de edición limitada se lanzará en los restaurantes McDonald's participantes en más de 60 países de EMEA, Reino Unido, Asia y Canadá, y la disponibilidad variará según el mercado hasta marzo de 2026, hasta agotar existencias.

La campaña también incorpora una experiencia digital interactiva en la que los niños pueden escanear sus creaciones y verlas cobrar vida en un entorno vibrante con temática espacial lleno de oportunidades para explorar, aprender y crear aún más.

"La misión de Crayola siempre ha sido inspirar y potenciar la exploración creativa, el descubrimiento y la autoexpresión en todos los niños. Esta asociación con McDonald's da vida a esa misión de una manera audaz e inesperada ", dijo Anna Roca, directora de Asociaciones Globales de Crayola. "Estamos encantados de colaborar con McDonald's para transformar una de las experiencias familiares más queridas, la Cajita Feliz, en un viaje imaginativo, trayendo momentos más creativos a las actividades cotidianas. Juntos, estamos capacitando a los niños para que den un salto gigante hacia la creatividad y llenen el universo de color ".

Las cajas de Happy Meal y la publicidad de la campaña muestran ilustraciones imaginativas creadas por niños, celebrando la auténtica creatividad que alimenta la campaña. Y, por primera vez para Crayola, el líder en productos de expresión creativa para niños se ha convertido en un proveedor de lápices de colores para McDonald's. Otro elemento distintivo del programa es la integración de la IP creativa de Crayola en todos los puntos de contacto de marketing. La colaboración también apoya el deseo de los padres de un juego significativo y práctico, al tiempo que ofrece a sus hijos una forma de extender su aventura creativa al universo digital.

"En McDonald's, siempre estamos buscando formas de crear experiencias divertidas, sorprendentes y atractivas que conecten con las familias de manera significativa. Esta asociación única con Crayola nos permite ofrecer experiencias personalizadas e interactivas que conectan la cultura y la creatividad a través de un viaje con temática espacial que pone a los niños en control de su propia narrativa ", dijo Sheila Hamilton, Directora Senior de Marketing de Marca Global de McDonald's.

