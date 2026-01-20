Crayola anuncia la primera generación de Embajadores Globales antes de la Celebración de la Creatividad

-Crayola anuncia la primera generación de Embajadores Globales antes de la Celebración Anual de la Creatividad en las Escuelas

La Semana de la Creatividad de Crayola, del 26 de enero al 1 de febrero, invita a millones de estudiantes, educadores y padres de todo el mundo a participar en el poder transformador de la creatividad

EASTON, Pa., 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Crayola anunció hoy su primer grupo de Embajadores Globales de la Creativity Week: 31 escuelas de todo el mundo, seleccionadas para mostrar cómo la creatividad impulsa el aprendizaje y fomenta una cultura escolar positiva. Las escuelas fueron seleccionadas entre más de 1.200 solicitantes en 11 países, entre ellos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Italia, Irlanda, Reino Unido, México, Hong Kong, Filipinas y Malasia.

La marca, sinónimo de color, autoexpresión y creatividad, presentó el Programa de Embajadores Globales para celebrar el quinto año de la Semana de la Creatividad de Crayola, que se celebra del 26 de enero al 1 de febrero. Las escuelas representarán a más de 127.000 escuelas de más del 70% de los países del mundo que ya se han inscrito para participar en el evento virtual gratuito que ofrece a educadores y padres recursos para fomentar la creatividad infantil y les brinda las herramientas para hacer realidad sus ideas.

Crayola desarrolló el programa de embajadores escolares para amplificar las voces de educadores y escuelas que dan prioridad a la creatividad como parte esencial del desarrollo estudiantil. Estas escuelas compartirán sus experiencias únicas de la Semana de la Creatividad, ofreciendo consejos prácticos e inspiración para integrar experiencias creativas en el aprendizaje. Crayola también colaborará estrechamente con las escuelas embajadoras para recopilar información que ayude a mejorar los recursos futuros y comprender el impacto que la creatividad está teniendo en las aulas, las familias y los estudiantes.

"La creatividad es una habilidad esencial para el desarrollo infantil y el éxito a lo largo de la vida", afirmó Cheri Sterman, directora sénior de educación de Crayola. "Nuestros Embajadores Globales ejemplifican cómo las escuelas pueden hacer de la creatividad un pilar fundamental de la enseñanza y el aprendizaje en todas las áreas temáticas. Nos complace celebrar su liderazgo durante la Semana de la Creatividad y en adelante".

Un representante de los embajadores comentó: "La creatividad ayuda a nuestros estudiantes a pensar con profundidad, expresarse y encontrar alegría en su aprendizaje. La Semana de la Creatividad de Crayola es una forma divertida y significativa de celebrar la imaginación y demostrar cómo el pensamiento creativo puede iluminar cada aspecto de nuestra escuela".

Durante la última semana de enero, aulas, bibliotecas y hogares en más de 140 países se llenarán de vida con actividades temáticas diarias, alineadas con los estándares, que integran experiencias prácticas con la lectoescritura, las áreas STEAM y el aprendizaje socioemocional. Los participantes de la Semana de la Creatividad de Crayola tendrán acceso gratuito a contenido inspirador e interactivo, impartido por talentos creativos de renombre mundial, así como a recursos disponibles en ocho idiomas y premios diarios. El programa concluye con una asamblea escolar transmitida en vivo que permite a niños y educadores de todo el mundo conectar y celebrar la creatividad juntos. Educadores y padres pueden inscribirse ahora para la Semana de la Creatividad en Crayola.com/CreativityWeek.

La Semana de la Creatividad de Crayola es una iniciativa emblemática de la Campaña por la Creatividad, la iniciativa global de Crayola centrada en promover la creatividad como una habilidad fundamental para el desarrollo infantil y el éxito a lo largo de la vida.

Escuelas Embajadoras Globales

Australia : Gunnedah High School (Gunnedah, New South Wales); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland)

: Gunnedah High School (Gunnedah, New South Wales); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland) Canadá : Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba)

: Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba) Hong Kong : Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): and TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin)

: Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): and TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin) Irlanda : Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin)

: Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin) Italia : Gioacchino Gesmundo (Rome); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campania)

: Gioacchino Gesmundo (Rome); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campania) Malasia : Dwi Emas International School (Selangor)

: Dwi Emas International School (Selangor) México : Instituto Acatitlán (Tlalnepantla)

: Instituto Acatitlán (Tlalnepantla) Nueva Zelanda : Pigeon Mountain Primary School (Auckland)

: Pigeon Mountain Primary School (Auckland) Filipinas : Valenzuela National High School (Valenzuela City)

: Valenzuela National High School (Valenzuela City) Reino Unido : Ceres Primary School (Ceres, Escocia); Llwyncrwn Primary School (Beddau, Gales)

: Ceres Primary School (Ceres, Escocia); Llwyncrwn Primary School (Beddau, Gales) Estados UNidos: Alton Darby Elementary School (Hilliard, Ohio); Cane Bay Elementary School (Summerville, S.C.); DeWitt Clinton Elementary School (Chicago, Ill.); Frank R. Conwell Middle School #4 (Jersey City, N.J.); George J. Ryan Middle School 216Q (Fresh Meadows, N.Y.); Sylvio Gilbert School (Augusta, Maine); Glenwood Elementary School (Kentwood, Mich.); Haleyville Elementary School (Haleyville, Ala.); John Tyson Elementary School of Innovation (Springdale, Ark.); Meadowview Elementary School (Bossier City, La.); Midway Middle School (Hewitt, Texas); Paso Verde School (Sacramento, Calif.); Peachcrest Elementary School (Decatur, Ga.); Pinewood Elementary School (Monticello, Minn.); y Tazewell Primary/Intermediate School (Tazewell, Va.)

Crayola Creativity Week 2026 es posible gracias a los patrocinadores oficiales Horace Mann y MFS Investment Management y el apoyo de muchos otros socios creativos de todo el mundo.

