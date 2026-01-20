Crayola annonce sa première promotion d'ambassadeurs mondiaux avant la célébration annuelle de la créativité dans les écoles

La Semaine de la créativité Crayola, du 26 janvier au 1er février, vise à sensibiliser des millions d'élèves, d'éducateurs et de parents du monde entier au pouvoir de transformation de la créativité

EASTON, Pa., 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Crayola a annoncé aujourd'hui son groupe inaugural d'ambassadeurs mondiaux de la Semaine de la créativité , 31 écoles du monde entier sélectionnées pour montrer comment la créativité alimente l'apprentissage et construit une culture scolaire positive. Les écoles ont été choisies parmi plus de 1 200 candidats de 11 pays, dont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Mexique, Hong Kong, les Philippines et la Malaisie.

La marque synonyme de couleur, d'expression personnelle et de créativité a lancé le Programme mondial d'ambassadeurs à l'occasion de la cinquième édition de la Semaine de la créativité Crayola, qui se déroulera du 26 janvier au 1er février. 1. Les écoles représenteront plus de 127 000 écoles de plus de 70 % des pays du monde qui se sont déjà inscrites pour participer à l'événement virtuel gratuit qui fournit aux éducateurs et aux parents des ressources pour nourrir la créativité des enfants et leur donner les outils nécessaires pour donner vie à leurs idées.

Crayola a mis au point le programme des ambassadeurs scolaires afin d'amplifier la voix des éducateurs et des écoles qui considèrent la créativité comme un élément essentiel du développement de l'élève. Ces écoles partageront leurs expériences uniques de la Semaine de la créativité, offrant des conseils pratiques et de l'inspiration pour intégrer des expériences créatives dans l'apprentissage. Crayola collaborera également étroitement avec les écoles ambassadrices afin de recueillir des informations qui permettront d'améliorer les ressources futures et de comprendre l'impact de la créativité sur les classes, les familles et les élèves.

« La créativité est une compétence essentielle pour le développement de l'enfant et la réussite tout au long de la vie », a déclaré Cheri Sterman, directrice principale de l'éducation chez Crayola. « Nos ambassadeurs mondiaux illustrent la manière dont les écoles peuvent faire de la créativité la pierre angulaire de l'enseignement et de l'apprentissage dans toutes les matières. Nous sommes ravis de célébrer leur leadership pendant la Semaine de la créativité et au-delà ».

Un représentant des ambassadeurs a déclaré : « La créativité aide nos élèves à réfléchir en profondeur, à s'exprimer et à trouver de la joie dans leur apprentissage. La Semaine de la créativité Crayola est un moyen amusant et significatif de célébrer l'imagination et de montrer comment la pensée créative peut illuminer chaque partie de notre école ».

Au cours de la dernière semaine de janvier, les salles de classe, les bibliothèques et les foyers de plus de 140 pays seront animés par des activités quotidiennes à thème, conformes aux normes, qui intègrent des expériences pratiques à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, à l'apprentissage STEAM et à l'apprentissage socio-émotionnel. Les participants à la Semaine de la créativité Crayola auront un accès gratuit à des contenus inspirants et interactifs présentés par des créateurs de renommée mondiale, ainsi qu'à des ressources disponibles en huit langues et à des prix quotidiens. Le programme se termine par une assemblée scolaire retransmise en direct qui permet aux enfants et aux éducateurs du monde entier de se connecter et de célébrer ensemble la créativité. Les éducateurs et les parents peuvent s'inscrire dès maintenant à la Semaine de la créativité sur le site Crayola.com/CreativityWeek.

La semaine de la créativité de Crayola est une activation emblématique de la campagne pour la créativité, l'initiative mondiale de promotion de Crayola visant à élever la créativité au rang de compétence essentielle pour le développement de l'enfant et la réussite tout au long de la vie.

Écoles ambassadrices

Australie : Gunnedah High School (Gunnedah, Nouvelle-Galles du Sud) ; St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland)

: Gunnedah High School (Gunnedah, Nouvelle-Galles du Sud) ; St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland) Canada : Emily Carr Public School (Oakville, Ontario) ; Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba)

: Emily Carr Public School (Oakville, Ontario) ; Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba) Hong Kong : Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon) ; Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan) : et TWGHs École primaire Tsoi Wing Sing (Sha Tin)

: Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon) ; Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan) : et TWGHs École primaire Tsoi Wing Sing (Sha Tin) Irlande : Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin)

: Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin) en Italie : Gioacchino Gesmundo (Rome) ; Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campanie)

: Gioacchino Gesmundo (Rome) ; Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Campanie) Malaisie : École internationale Dwi Emas (Selangor)

: École internationale Dwi Emas (Selangor) Mexique : Instituto Acatitlán (Tlalnepantla)

: Instituto Acatitlán (Tlalnepantla) Nouvelle-Zélande : École primaire de Pigeon Mountain (Auckland)

: École primaire de Pigeon Mountain (Auckland) Philippines : Lycée national de Valenzuela (Valenzuela City)

: Lycée national de Valenzuela (Valenzuela City) Royaume-Uni : École primaire de Ceres (Ceres, Écosse) ; École primaire de Llwyncrwn (Beddau, Pays de Galles)

: École primaire de Ceres (Ceres, Écosse) ; École primaire de Llwyncrwn (Beddau, Pays de Galles) États-Unis: Alton Darby Elementary School (Hilliard, Ohio) ; Cane Bay Elementary School (Summerville, S.C.) ; DeWitt Clinton Elementary School (Chicago, Ill.) ; Frank R. Conwell Middle School #4 (Jersey City, N.J.) ; George J. Ryan Middle School 216Q (Fresh Meadows, N.Y.) ; Sylvio Gilbert School (Augusta, Maine) ; Glenwood Elementary School (Kentwood, Mich.) ; Haleyville Elementary School (Haleyville, Ala.) ; John Tyson Elementary School of Innovation (Springdale, Ark.) ; Meadowview Elementary School (Bossier City, La.) ; Midway Middle School (Hewitt, Texas) ; Paso Verde School (Sacramento, Calif.) ; Peachcrest Elementary School (Decatur, Ga.) ; Pinewood Elementary School (Monticello, Minn.) ; et Tazewell Primary/Intermediate School (Tazewell, Va.).

La Semaine de la créativité Crayola 2026 est rendue possible grâce aux sponsors officiels Horace Mann et MFS Investment Management et au soutien de nombreux autres partenaires créatifs du monde entier.

Relations avec les médias :

Constance Walker

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389234/5724898/CrayolaLogo_R_RGB_no_shadow_Logo.jpg