Crayola kündigt die erste Klasse von globalen Botschaftern im Vorfeld der jährlichen Feier der Kreativität in Schulen an

Die Crayola-Kreativitätswoche vom 26. Januar bis 1. Februar soll Millionen von Schülern, Pädagogen und Eltern auf der ganzen Welt für die transformative Kraft der Kreativität begeistern

EASTON, Pa., 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Crayola gab heute seine erste Gruppe von Creativity Week Global Ambassadors bekannt, 31 Schulen aus der ganzen Welt, die ausgewählt wurden, um zu zeigen, wie Kreativität das Lernen fördert und eine positive Schulkultur aufbaut. Die Schulen wurden aus mehr als 1 200 Bewerbern aus 11 Ländern ausgewählt, darunter die Vereinigten Staaten, Neuseeland, Australien, Kanada, Italien, Irland, das Vereinigte Königreich, Mexiko, Hongkong, die Philippinen und Malaysia.

Die Marke, die für Farbe, Selbstdarstellung und Kreativität steht, hat das globale Botschafterprogramm eingeführt, um das fünfte Jahr der Crayola Creativity Week zu markieren, die vom 26. Januar bis zum 1. Februar stattfindet. Die Schulen stehen stellvertretend für mehr als 127 000 Schulen aus über 70 % aller Länder der Welt, die sich bereits für die Teilnahme an der kostenlosen, virtuellen Veranstaltung angemeldet haben, die Pädagogen und Eltern Ressourcen zur Verfügung stellt, um die Kreativität der Kinder zu fördern und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Crayola hat das Schulbotschafterprogramm entwickelt, um den Stimmen von Pädagogen und Schulen Gehör zu verschaffen, die der Kreativität als wesentlichem Bestandteil der Schülerentwicklung Priorität einräumen. Diese Schulen werden über ihre einzigartigen Erfahrungen mit der Kreativitätswoche berichten und praktische Tipps und Anregungen für die Integration kreativer Erfahrungen in den Unterricht geben. Crayola wird auch eng mit den Botschafterschulen zusammenarbeiten, um Erkenntnisse zu sammeln, die zur Verbesserung künftiger Ressourcen und zum Verständnis der Auswirkungen von Kreativität auf Klassenzimmer, Familien und Schüler beitragen.

„Kreativität ist eine wesentliche Fähigkeit für die kindliche Entwicklung und den lebenslangen Erfolg", sagte Cheri Sterman, Senior Director of Education bei Crayola. „Unsere Global Ambassadors sind ein Beispiel dafür, wie Schulen Kreativität zu einem Eckpfeiler des Lehrens und Lernens in allen Fachbereichen machen können. Wir freuen uns sehr, ihre Führungsrolle während der Kreativitätswoche und darüber hinaus zu würdigen".

Ein Vertreter des Botschafters bemerkte: „Kreativität hilft unseren Schülern, tief zu denken, sich auszudrücken und Freude am Lernen zu finden. Die Crayola-Kreativitätswoche ist eine unterhaltsame und sinnvolle Möglichkeit, die Fantasie zu feiern und zu zeigen, wie kreatives Denken jeden Bereich unserer Schule bereichern kann."

In der letzten Januarwoche werden in Klassenzimmern, Bibliotheken und Haushalten in mehr als 140 Ländern täglich themenbezogene, an den Standards orientierte Aktivitäten stattfinden, die praktische Erfahrungen mit Lese- und Schreibfähigkeiten, STEAM und sozial-emotionalem Lernen verbinden. Die Teilnehmer der Crayola Creativity Week haben kostenlosen Zugang zu inspirierenden und interaktiven Inhalten, die von weltbekannten kreativen Talenten vermittelt werden, sowie zu Ressourcen, die in acht Sprachen verfügbar sind, und zu täglichen Preisen. Das Programm endet mit einer per Livestream übertragenen Schulversammlung, die es Kindern und Pädagogen auf der ganzen Welt ermöglicht, sich zu vernetzen und gemeinsam Kreativität zu feiern. Pädagogen und Eltern können sich jetzt für die Kreativitätswoche unter Crayola.com/CreativityWeek anmelden.

Die Crayola Creativity Week ist eine der wichtigsten Aktivitäten der Campaign for Creativity, einer weltweiten Initiative von Crayola, die sich für die Förderung von Kreativität als entscheidende Fähigkeit für die Entwicklung von Kindern und den lebenslangen Erfolg einsetzt.

Global Ambassador Schools

Australien : Gunnedah High School (Gunnedah, New South Wales); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland)

: Gunnedah High School (Gunnedah, New South Wales); St Kieran's Catholic School, (Pioneer, Queensland) Kanada : Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba)

: Emily Carr Public School (Oakville, Ontario); Wapanohk Community School (Thompson, Manitoba) Hongkong : Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): und TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin)

: Alliance Primary School Whampoa (Hung Hom, Kowloon); Joyful World International Nursery and Kindergarten (Tsuen Wan): und TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School (Sha Tin) Irland : Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin)

: Rathdown Junior School (Glenageary, Dublin) Italien : Gioacchino Gesmundo (Rom); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Kampanien)

: Gioacchino Gesmundo (Rom); Istituto Comprensivo Basile De Filippo (Kampanien) Malaysia : Dwi Emas Internationale Schule (Selangor)

: Dwi Emas Internationale Schule (Selangor) Mexiko : Instituto Acatitlán (Tlalnepantla)

: Instituto Acatitlán (Tlalnepantla) Neuseeland : Pigeon Mountain-Grundschule (Auckland)

: Pigeon Mountain-Grundschule (Auckland) Philippinen : Nationale Oberschule Valenzuela (Valenzuela City)

: Nationale Oberschule Valenzuela (Valenzuela City) Vereinigtes Königreich : Ceres Primary School (Ceres, Schottland); Llwyncrwn Primary School (Beddau, Wales)

: Ceres Primary School (Ceres, Schottland); Llwyncrwn Primary School (Beddau, Wales) Vereinigte Staaten: Alton Darby Elementary School (Hilliard, Ohio); Cane Bay Elementary School (Summerville, S.C.); DeWitt Clinton Elementary School (Chicago, Ill.); Frank R. Conwell Middle School #4 (Jersey City, N.J.); George J. Ryan Middle School 216Q (Fresh Meadows, N.Y.); Sylvio Gilbert School (Augusta, Maine); Glenwood Elementary School (Kentwood, Mich.); Haleyville Elementary School (Haleyville, Ala.); John Tyson Elementary School of Innovation (Springdale, Ark.); Meadowview Elementary School (Bossier City, La.); Midway Middle School (Hewitt, Texas); Paso Verde School (Sacramento, Calif.); Peachcrest Elementary School (Decatur, Ga.); Pinewood Elementary School (Monticello, Minn.); und Tazewell Primary/Intermediate School (Tazewell, Va.)

Die Crayola Creativity Week 2026 wird durch die offiziellen Sponsoren Horace Mann und MFS Investment Management sowie durch die Unterstützung vieler anderer kreativer Partner aus aller Welt ermöglicht.

