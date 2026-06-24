La GSMA lanza un manual normativo mundial para los satélites con el fin de ayudar a los responsables de la formulación de políticas a crear marcos de conectividad preparados para el futuro

La nueva guía proporciona recomendaciones prácticas para los reguladores que buscan crear marcos satelitales armonizados y tecnológicamente neutrales que prioricen las necesidades sociales, la protección del consumidor y la inversión sostenible

LONDRES, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La GSMA lanzó hoy su nuevo Manual de regulación de satélites (Satellite Regulatory Playbook), una guía práctica diseñada para ayudar a los formuladores de políticas a desarrollar marcos de políticas claros, consistentes y listos para el futuro para el sector de la conectividad satelital en rápida evolución.

A medida que los servicios satelitales de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) se expanden a nivel mundial y comienzan a complementar las redes terrestres móviles y de banda ancha, el manual proporciona a los gobiernos un marco estructurado para modernizar la regulación satelital de manera que respalde las necesidades de la sociedad, proteja a los consumidores y fomente la inversión en la próxima generación de redes de comunicaciones.

Desarrollado en colaboración con Access Partnership, el manual se centra en los servicios emergentes de banda ancha satelital y directos al dispositivo (D2D) entregados directamente a los usuarios finales sin asociaciones con operadores móviles, en los que los marcos regulatorios existentes a menudo dejan brechas. Cuando se trata de operadores de telefonía móvil, las regulaciones existentes, por lo general, proporcionan salvaguardas suficientes. El manual ofrece orientación práctica que los responsables de la formulación de políticas pueden adaptar a sus circunstancias nacionales. Está diseñado para apoyar la regulación neutral desde el punto de vista tecnológico y, al mismo tiempo, promover una mayor coherencia en los resultados regulatorios en todos los mercados.

La GSMA enfatiza que las sociedades digitales resilientes e inclusivas requieren de múltiples formas de conectividad que trabajen juntas, incluidas las redes móviles, fijas y satelitales. Por lo tanto, los marcos regulatorios deben evolucionar para abordar todos los servicios de conectividad de manera consistente, con el fin de garantizar que los usuarios reciban protecciones y beneficios comparables independientemente de cómo se presten los servicios.

Michaela Angonius, jefa de Políticas y Regulación de la GSMA, señaló: "A medida que la conectividad satelital se convierte en una parte cada vez más importante del panorama mundial de las comunicaciones, los responsables de las políticas tienen la oportunidad de crear marcos regulatorios adecuados para el futuro.

"La conectividad no es una elección entre las redes terrestres y satelitales. La regulación debe ser neutral desde el punto de vista tecnológico y centrarse en ofrecer resultados consistentes para los consumidores y la sociedad, independientemente de cómo se presten los servicios".

El manual identifica ocho pilares regulatorios clave que los responsables de la formulación de políticas deben considerar al desarrollar o modernizar los marcos para los servicios satelitales:

Reglas del establecimiento local

Seguridad nacional

Protección del consumidor y medidas operativas

Requisitos de infraestructura e instalaciones

Implementación de terminales de usuario final

Consideraciones fiscales

Servicios de emergencia y seguridad pública

Cumplimiento

La guía se basa en los principios de GSMA. A medida que los servicios satelitales continúan evolucionando y expandiéndose, la GSMA cree que los enfoques regulatorios prospectivos y armonizados serán esenciales para desbloquear todos los beneficios de la conectividad de próxima generación para los consumidores, las empresas y las sociedades de todo el mundo.

Manual de regulación de satélites completo está disponible a través de GSMA.

FUENTE GSMA