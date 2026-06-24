Mire a los robots humanoides competir en una tanda de penales de fútbol en GSMA MWC26 Shanghái

SHANGHÁI, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los robots humanoides compiten en tandas de penales de fútbol en la sala de exposiciones del MWC26 Shanghái. La Competencia de Penales de Fútbol con Robots Humanoides, que se celebra los días 24 y 25 de junio en el Centro Internacional de Exposiciones Nuevo de Shanghái, es una competencia en vivo de tandas de penales que exhibe los avances más recientes en robótica humanoide.

La competencia pone de relieve los avances en control del movimiento, percepción del entorno, toma autónoma de decisiones y capacidades de interconexión en red, ofreciendo una visión dinámica de cómo la inteligencia artificial móvil está pasando de la fase experimental a aplicaciones en el mundo real.

Se encuentran disponibles imágenes de apoyo (B-roll) y clips de video virales para descargar aquí. La GSMA está transmitiendo en vivo la Competencia de Penales de Fútbol con Robots Humanoides desde la sala de exposición del MWC26 Shanghái; la transmisión puede verse aquí.

Celebrado en el MWC26 Shanghái, en la zona Mobile AI Innovation Frontiers, el desafío de fútbol reúne a destacados equipos de robótica y actores clave de la industria para demostrar cómo la conectividad, la capacidad de cómputo y los sistemas inteligentes convergen en entornos reales. La transmisión en vivo brinda a las audiencias globales la oportunidad de ver a los robots competir, responder a condiciones en tiempo real y actuar bajo presión.

Para los espectadores, la Competencia de Penales de Fútbol con Robots Humanoides ofrece una ventana directa a la evolución de la IA incorporada (embodied AI), donde los avances en conectividad y capacidad de cómputo sustentan sistemas autónomos cada vez más sofisticados.

La transmisión en vivo cubrirá momentos clave de la competencia, incluida la ceremonia de apertura el 24 de junio y las semifinales y finales el 25 de junio.

La competición forma parte del MWC26 Shanghái, que se celebra del 24 al 26 de junio bajo el lema "Era del IQ". El evento reúne al ecosistema mundial de las tecnologías móviles y la innovación tecnológica, exhibiendo avances en IA móvil, 5G-Advanced y tecnologías emergentes, y proporciona una plataforma para que la industria, los responsables de formular políticas y los innovadores impulsen la transformación digital.

A lo largo del evento, el MWC26 Shanghái contará con 200 líderes de opinión y oradores y más de 400 expositores, patrocinadores y socios, lo que refleja su creciente escala y alcance internacional. El programa destaca cómo la inteligencia se construye cada vez más en sistemas conectados, y las redes móviles desempeñan un papel central en la habilitación de la innovación impulsada por la IA en todos los sectores.

FUENTE GSMA