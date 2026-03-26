Rönesans Holding anuncia una nueva alianza mundial

Rönesans y SJ Group firman una asociación estratégica para continuar con el desarrollo de la zona industrial DAPEK

ESTAMBUL, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding ha anunciado una asociación estratégica con SJ Group, como parte del desarrollo del proyecto Zona Industrial y Puerto Petroquímico del Mediterráneo Oriental (DAPEK) en Ceyhan, Adana.

Planta de producción de polipropileno de Ceyhan y terminal de graneles líquidos Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

Con una extensión de 2.750 hectáreas y dos kilómetros de costa, DAPEK es un centro logístico y energético de próxima generación de importancia estratégica nacional dentro del corredor energético y comercial de Türkiye. La construcción del proyecto comenzó en 2025 y se basa en una instalación de producción de polipropileno a escala mundial, respaldada por una infraestructura integrada que incluye terminales de contenedores y graneles líquidos, una planta de energía solar y una instalación de producción de hidrógeno verde.

Como socia de gestión, SJ Group aportará las mejores prácticas mundiales al desarrollo de DAPEK. Esto incluye la preparación de planes estratégicos de desarrollo, la planificación del uso del suelo y la integración de nuevos fabricantes en clústeres industriales. La colaboración combina el conocimiento sobre infraestructura a gran escala de Rönesans Holding con la reconocida experiencia de SJ Group en planificación industrial y redes de inversionistas, en particular su trabajo en la isla Jurong de Singapur.

Desarrolladas por Rönesans Holding en estrecha coordinación con el Ministerio de Industria y Tecnología, las inversiones en la infraestructura de la zona industrial están diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de los inversionistas globales, con un enfoque en inversiones de alto capital orientadas a la exportación. Basándose en el apoyo de consultoría brindado desde 2025, esta asociación formal hará que SJ Group introduzca soluciones favorables para los inversionistas, incluidos procesos simplificados, mayor eficiencia operativa y plazos de entrega de proyectos más rápidos.

LA ASOCIACIÓN PROMUEVE LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Erman Ilıcak, presidente emérito de Rönesans Holding, señaló: "Creemos que las asociaciones internacionales son un motor clave en el crecimiento sostenible. Estas colaboraciones, que reúnen una perspectiva global con una sólida experiencia local, presentan un modelo poderoso para el desarrollo industrial. Un enfoque que alinee la innovación tecnológica con la responsabilidad ambiental ayudará a crear valor a largo plazo para Türkiye y la región en general.

En Rönesans también somos el inversionista ancla en DAPEK, al invertir 2 mil millones de dólares para el desarrollo de una planta de PDH/PP y una terminal de graneles líquidos. Se espera que este proyecto esté operativo a finales de 2027 y contribuya con aproximadamente 300 millones de dólares anuales al saldo de la cuenta corriente de Türkiye. Con experiencia global en planificación industrial, infraestructura energética y sostenibilidad, SJ Group contribuirá a fortalecer la estrategia a largo plazo de DAPEK y a respaldar nuestros objetivos de crecimiento sostenible".

UN MODELO DE DESARROLLO INDUSTRIAL REGIONAL

Tan Wooi Leong, director ejecutivo sénior de Energía de SJ, comentó: "Nuestra colaboración con Rönesans marca un hito importante para SJ a medida que fortalecemos nuestro papel como asesor global líder en el desarrollo de los principales clústeres industriales y portuarios, en particular aquellos centrados en la transición energética y las tecnologías emergentes hacia un sitio de fabricación con cero emisiones netas. Nuestra amplia experiencia en parques industriales y zonas económicas ayudará a establecer DAPEK como un modelo a seguir para el desarrollo industrial en la región, a la vez que refuerza su papel en el avance del crecimiento industrial y las ambiciones de infraestructura a largo plazo de Türkiye".

Acerca de Rönesans Group

Rönesans Holding, la principal entidad de inversión del conglomerado con sede en Ankara, es la 50.ª empresa contratante internacional más grande del mundo y una de las más grandes de Europa. Con operaciones en 40 países de Europa, Asia Central y África, incluidas subsidiarias como Ballast Nedam en Países Bajos y Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Alemania, Rönesans ha estado operando como el principal contratista e inversor con éxito durante más de 30 años en inversiones de construcción, bienes raíces, concesiones, energía e industriales. Al poner la resiliencia y el crecimiento a través de la innovación en el centro de la empresa, con una prioridad en la sostenibilidad y el desarrollo social, Rönesans ha desarrollado proyectos que apoyan a los estudiantes con becas, plataformas académicas e iniciativas; es signataria del Pacto Mundial de la ONU desde 2015 y de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU desde 2016.



Bajo la dirección de su presidente emérito, Erman Ilıcak, Rönesans, junto con sus socios GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies e IFC del Grupo del Banco Mundial (accionista minoritario del grupo), ha invertido más de 10 mil millones de dólares en proyectos pioneros a nivel mundial.

Acerca de SJ Group

SJ es un colectivo diverso de solucionadores de problemas para el entorno construido, que reimagina continuamente formas de crear un futuro inteligente y sostenible.

Con sede en Singapur, el grupo cuenta con un grupo de talento global de 16.000 personas en sus empresas miembros AETOS, Atelier Ten, B+H, Chil, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC y Surbana Jurong, con sede en más de 120 oficinas en más de 40 países. Cuenta con arquitectos, diseñadores, planificadores, ingenieros, gerentes de instalaciones y otros especialistas impulsados por el pensamiento progresista y las ideas creativas para dar forma a un futuro mejor.

Sus expertos técnicos ofrecen soluciones sostenibles que cubren todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la entrega y la gestión, así como un conjunto completo de servicios de consultoría multidisciplinarios en una amplia gama de sectores, incluidos el transporte, el agua, la aviación, la atención médica, la hospitalidad y las energías renovables.

SJ, una firma global de consultoría urbana, de infraestructura y servicios gestionados con más de 70 años de trayectoria en la entrega exitosa de proyectos, ha construido más de un millón de viviendas en Singapur, ha creado planes maestros en más de 60 países y ha desarrollado más de 100 parques industriales en todo el mundo.

SJ ocupa el puesto n.° 23 en la lista de las 225 principales empresas de diseño internacionales de Engineering News-Record, el puesto n.° 17 en la lista World Architecture 100 2025 y tiene el premio de proveedor de tecnología FM del año de 2022 en Asia Pacífico, otorgado por la Asociación Internacional de Gestión de Instalaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941965/Production_Plant_and_Bulk_Terminal.jpg

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FUENTE Rönesans Holding