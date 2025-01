El Dr. Sultan Al Jaber presenta el proyecto de energías renovables 24/7 'World First'; Las megatendencias globales piden un nuevo camino hacia el progreso socioeconómico

En la inauguración de ADSW 2025, HE Dr. Al Jaber presenta la primera instalación de almacenamiento renovable y de baterías del mundo para proporcionar energía ininterrumpida, a escala, las 24 horas en Abu Dhabi . El apoyo inquebrantable al liderazgo de los EAU permite avanzar hacia el "desafío moonshot" de la intermitencia.

Masdar y EWEC se asocian en el megaproyecto más grande de su tipo que combina 5,2 GW de energía solar fotovoltaica con 19 GW horas de almacenamiento en batería para producir 1 GW de energía renovable de base continua.

Pide a todas las partes interesadas, industrias y gobiernos que se unan en torno a un único camino para desbloquear el crecimiento, impulsar el progreso económico sostenible y liberar oportunidades económicas sin precedentes.

Las megatendencias mundiales de la IA y el crecimiento de los mercados emergentes impulsan la demanda de energía de 9.000 GW a más de 15.000 GW en 2035 y podrían alcanzar los 35.000 GW en 2050.

El Dr. Al Jaber declara que el mundo está en el "nexo del próximo", un momento decisivo que tiene la oportunidad de impulsar el progreso socioeconómico impulsado por las megatendencias

A pesar de los avances en la adopción de energías renovables, el aumento de la demanda mundial de energía requiere una diversidad de opciones energéticas.

Las políticas y regulaciones que reducen prematuramente las opciones energéticas son contraproducentes. La energía y la sostenibilidad no son fuerzas opuestas, son socios esenciales, dice el Dr. Al Jaber .

El XRG de Abu Dhabi ayudará a responder a las necesidades energéticas emergentes en toda la cadena de valor, incluidos el gas, los productos químicos, los combustibles bajos en carbono y la infraestructura energética.

ABU DHABI, EAU, 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- En la ceremonia de apertura de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi 2025 y en la ceremonia de entrega de premios del Premio Zayed a la Sostenibilidad, el Dr. Sultan Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Presidente de Masdar, pidió un nuevo enfoque para desbloquear el crecimiento, impulsar el progreso económico sostenible y liberar oportunidades económicas sin precedentes. En el primer gran evento internacional de 2025, señaló que el mundo se encuentra en un momento crucial para el progreso impulsado por las megatendencias globales del crecimiento de los mercados emergentes, el aumento exponencial de la Inteligencia Artificial y la transformación de los sistemas de energía. En conjunto, estas tendencias requerirán una diversidad de fuentes de energía para impulsar el progreso sostenible.

His Excellency Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of Masdar Abu Dhabi Sustainability Week Logo

El Excmo. Dr. Al Jaber habló en presencia de Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Dirigiéndose a una audiencia reunida que incluyó a 13 jefes de estado y más de 140 ministros y funcionarios gubernamentales, destacó el liderazgo energético de los Emiratos Árabes Unidos, con primicias mundiales y logros históricos en energía solar, eólica, nuclear e inteligencia artificial, gracias a la guía con visión de futuro de Su Alteza, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y el legado del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Shiekh Zayed Al Nahyan.

El mundo se encuentra en un momento crucial

"Al entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, nos encontramos en un momento crucial. Estamos parados en el borde de dos mundos, el mundo tal como lo conocemos y el mundo tal como podría ser. Este es un momento que me gusta llamar 'el nexo del próximo'", dijo el Dr. Al Jaber.

Enfatizó que el mundo estaba en un punto de inflexión impulsado por tres fuerzas poderosas: el crecimiento de los mercados emergentes, la transformación fundamental de nuestros sistemas energéticos y el crecimiento exponencial de la IA; con el potencial no solo de acelerar el progreso, sino de "poner el progreso a toda marcha".

Emiratos Árabes Unidos promueve el liderazgo en energía, espacio y diplomacia internacional

El Dr. Al Jaber dijo que los Emiratos Árabes Unidos encarnan "el nexo de Next" como una nación posicionada de manera única en la intersección de la tradición y la transformación, hecha posible bajo el legado del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Zayed. Dirigiéndose a Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Dr. Al Jaber continuó:

"Este legado de liderazgo continúa hasta el día de hoy. Su Alteza, nos inspira constantemente a abrir nuevos caminos. Bajo su guía, hemos establecido récords en energía solar. Desde la mayor planta de energía de un solo sitio hasta una planta de desalinización líder en el mundo. Hemos marcado el ritmo del viento, creando parques eólicos que pueden operar en mares agitados y a bajas velocidades. Hemos puesto el listón en materia nuclear, con las cuatro unidades de la planta de Barakah en pleno funcionamiento. Hemos establecido puntos de referencia en Inteligencia Artificial, desde la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed, la primera universidad local dedicada por completo a la IA, hasta vehículos de inversión estratégica como MGX. Hemos puesto un pie en el espacio, enviado una sonda a Marte y no nos detendremos allí. Pronto enviaremos una misión al cinturón de asteroides con el MBR Explorer, y cartografiaremos nuestro planeta con nuestro propio satélite, MBZ-SAT.

"Y fue su llamado a la unidad lo que alimentó el multilateralismo, permitió la determinación de conquistar la duda y unió al mundo para lograr el histórico consenso de los Emiratos Árabes Unidos en la COP28", agregó el Dr. Al Jaber.

Superar la barrera de la intermitencia de las energías renovables

HE Dr. Sultan señaló que la intermitencia ha sido durante décadas una de las mayores barreras que enfrentan las energías renovables, la capacidad de obtener energía constante las 24 horas del día, pero gracias a un proyecto récord de los Emiratos Árabes Unidos, esa barrera se había superado.

"Durante décadas, la mayor barrera a la que se enfrentan las energías renovables ha sido la intermitencia. Ha sido el desafío moonshot de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos alimentar un mundo que nunca duerme con fuentes de energía que sí lo hacen? ¿Cómo podemos transformar los recursos renovables en energía confiable? Hoy, tenemos una respuesta. Excelencias, colegas y amigos, me complace anunciar el lanzamiento de la primera instalación de energía renovable del mundo capaz de proporcionar energía renovable, a escala, las 24 horas del día.

"En asociación con Emirates Water and Electricity Company, Masdar combina 5,2 GW de capacidad solar con 19 GW horas de almacenamiento para producir 1 GW de energía limpia ininterrumpida. Esto, por primera vez, transformará la energía renovable en energía de carga base ", agregó el Dr. Sultan.

Pide una diversidad de opciones energéticas para satisfacer las demandas energéticas futuras del mundo

Destacó el aumento de potencia que están creando las tres megatendencias globales, y en particular el crecimiento de la IA, que crea demandas sin precedentes en la producción de energía.

"Antes de que la IA despegara, la demanda de energía ya estaba en camino de crecer de 9.000 a más de 15.000 GW para 2035. Pero con aplicaciones como ChatGPT que crecen en 500 millones de visitas cada mes y utilizan diez veces más energía que una búsqueda en Google, la demanda para 2050 podría alcanzar los 35 000 GW. Estamos hablando de un aumento del 250 por ciento.

Estoy seguro de que todos estarían de acuerdo en que ninguna fuente de energía puede satisfacer esta demanda ".

El Dr. Al Jaber destacó la necesidad de una diversidad de opciones energéticas para garantizar la seguridad energética y el acceso a la energía para miles de millones. En este sentido, destacó la última incorporación a la cartera de energía diversificada de Abu Dabi, XRG. XRG es una empresa de inversión en energía que ayudará a responder a las necesidades energéticas emergentes en toda la cadena de valor, incluidos el gas, los productos químicos, los combustibles bajos en carbono y la infraestructura energética diversa para garantizar que toda la energía (electrones y moléculas) pueda llegar al usuario final.

"En un mundo en el que mil millones de personas aún carecen de acceso a la energía, necesitamos tener una diversidad de opciones energéticas. Y permítanme ser claro, las políticas y regulaciones que reducen prematuramente esas opciones son simplemente contraproducentes. En pocas palabras, necesitamos un enfoque y-y.

Destacar el Premio Zayed a la Sostenibilidad que sitúa a las personas en el centro del progreso

El Dr. Al Jaber enfatizó la importancia de colocar a las personas en el centro del progreso en beneficio de las vidas y los medios de subsistencia, tal como lo encarna el Premio Zayed a la Sostenibilidad.

"El nexo de Next significa poner a las personas en el centro del progreso. Significa unirse para abordar los desafíos globales.

Y significa reconocer que no vale la pena hacer ningún descubrimiento a menos que ayude a la humanidad y mejore las vidas. De eso se trata el Premio Zayed a la Sostenibilidad. Gracias al Premio, todos los días, en algún lugar del mundo, un pueblo bebe agua limpia por primera vez. Un niño puede estudiar bajo luz solar. Un agricultor cosecha cultivos de tierras que alguna vez fueron estériles. Esto continúa el legado del jeque Zayed, quien creía que el futuro que estamos creando no se trata solo de generar energía, sino de empoderar a las personas ".

Creación de un nuevo camino que desbloquea el crecimiento, impulsa la prosperidad y las oportunidades económicas sin precedentes

Para concluir, el Dr. Sultan hizo un llamamiento a la unidad para trazar un nuevo camino y una nueva narrativa que una el acceso a la energía y la sostenibilidad, pidiendo un nuevo enfoque y nuevas formas de pensar.

"Durante demasiado tiempo hemos estado atrapados en una falsa elección entre el acceso a la energía y la sostenibilidad. Este pensamiento de "o lo uno o lo otro" está paralizando el progreso. Es hora de cambiar la narrativa. La verdad es que la energía y la sostenibilidad no son fuerzas opuestas. Son socios esenciales. La elección no es entre dos caminos, sino que se trata de crear un nuevo camino, juntos. Un camino que desbloquea el crecimiento, impulsa la prosperidad y desata oportunidades económicas sin precedentes. Un camino que ofrece el nexo de Next ".

Acerca de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) es una de las compañías de energía renovable de más rápido crecimiento del mundo. Como pionera mundial en energía limpia, Masdar está avanzando en el desarrollo y la implementación de tecnologías solares, eólicas, geotérmicas, de almacenamiento de baterías y de hidrógeno ecológico para acelerar la transición energética y ayudar al mundo a alcanzar sus metas de cero emisiones de carbono. Masdar fue fundada en 2006 y ha desarrollado e invertido en proyectos en más de 40 países con una capacidad combinada de más de 31,5 gigavatios (GW), proporciona acceso a energía limpia asequible a quienes más lo necesitan y ayuda a impulsar un futuro más sostenible.

Masdar es propiedad conjunta de TAQA, ADNOC y Mubadala, y apunta a una capacidad de cartera de energía renovable de 100 GW para 2030, al tiempo que apunta a ser un productor líder de hidrógeno ecológico para el mismo año.

Para más información, visite: https://www.masdar.ae y conéctese a: facebook.com/Masdar.ae y twitter.com/Masdar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597828/ADSW_2025_Opening_Ceremony.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2597829/ADSW_Opening_Ceremony__Chairman_s_speech_Eng.pdf

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2591075/5115193/Abu_Dhabi_Sustainability_Week_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/5115194/MASDAR_Logo.jpg

FUENTE Masdar