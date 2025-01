Le Dr. Sultan Al Jaber dévoile un projet d'énergies renouvelables 24/7, une première mondiale ; les grandes tendances mondiales appellent à une nouvelle voie vers le progrès socio-économique

Lors de l'ouverture de l'ADSW 2025, HE Dr. Al Jaber dévoile la première installation de stockage d'énergie renouvelable et de batteries au monde qui fournira de l'électricité sans interruption, à grande échelle, 24 heures sur 24 à Abu Dhabi . Le soutien indéfectible des dirigeants des Émirats arabes unis permet de relever le défi de l'intermittence.

Masdar et EWEC s'associent dans le cadre du plus grand mégaprojet de ce type, qui associe 5,2 GW de panneaux solaires photovoltaïques à 19 GW d'heures de stockage en batterie pour produire 1 GW d'énergie renouvelable de base en continu.

Appelle toutes les parties prenantes, les industries et les gouvernements à s'unir autour d'une voie unique pour débloquer la croissance, stimuler le progrès économique durable et libérer des opportunités économiques sans précédent.

Les mégatendances mondiales de l'IA et la croissance des marchés émergents font passer la demande d'électricité de 9 000 GW à plus de 15 000 GW d'ici à 2035 et pourraient atteindre 35 000 GW d'ici à 2050.

M. Al Jaber déclare que le monde se trouve au « nexus of next », un moment décisif qui offre la possibilité d'accélérer le progrès socio-économique sous l'effet des mégatendances.

Malgré les progrès réalisés dans l'adoption des énergies renouvelables, l'augmentation de la demande mondiale d'énergie nécessite une diversité d'options énergétiques.

Les politiques et les réglementations qui réduisent prématurément les options énergétiques sont vouées à l'échec. L'énergie et le développement durable ne sont pas des forces opposées, mais des partenaires essentiels, affirme M. Al Jaber .

Le XRG d' Abu Dhabi contribuera à répondre aux besoins énergétiques émergents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris le gaz, les produits chimiques, les carburants à faible teneur en carbone et l'infrastructure énergétique.

ABU DHABI, UAE, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine du développement durable 2025 d'Abou Dhabi et de la cérémonie de remise du Prix Zayed du développement durable, S.E. Dr. Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et président de Masdar, a appelé à une nouvelle approche pour débloquer la croissance, stimuler le progrès économique durable et libérer des opportunités économiques sans précédent. Lors du premier grand événement international de l'année 2025, il a noté que le monde se trouve à un moment charnière pour le progrès, stimulé par les mégatendances mondiales que sont la croissance des marchés émergents, l'essor exponentiel de l'intelligence artificielle et la transformation des systèmes énergétiques. L'ensemble de ces tendances nécessitera une diversité de sources d'énergie pour stimuler le progrès durable.

S.E. M. Al Jaber s'exprimait en présence de Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. S'adressant à une assemblée composée de 13 chefs d'État et de plus de 140 ministres et représentants du gouvernement, il a souligné le leadership énergétique des Émirats arabes unis, avec des premières mondiales et des réalisations marquantes dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie nucléaire et de l'intelligence artificielle, grâce à la clairvoyance de Son Altesse, le président des Émirats arabes unis, et à l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, Shiekh Zayed Al Nahyan.

Le monde se trouve à un moment charnière

« Alors que nous entrons dans le deuxième quart du XXIe siècle, nous nous trouvons à un moment charnière. Nous nous trouvons à la frontière de deux mondes, le monde tel que nous le connaissons et le monde tel qu'il pourrait être. C'est un moment que j'aime appeler ‹ le nexus de l'avenir › », a déclaré le Dr Al Jaber.

Il a souligné que le monde se trouvait à un point d'inflexion sous l'effet de trois forces puissantes : la croissance des marchés émergents, la transformation fondamentale de nos systèmes énergétiques et la croissance exponentielle de l'IA, avec le potentiel non seulement d'accélérer le progrès, mais aussi de « mettre le progrès en surrégime ».

Les Émirats arabes unis renforcent leur leadership dans les domaines de l'énergie, de l'espace et de la diplomatie internationale

M. Al Jaber a déclaré que les Émirats arabes unis incarnent le « nexus of next » en tant que nation positionnée de manière unique à l'intersection de la tradition et de la transformation, ce qui a été rendu possible grâce à l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed. S'adressant à Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, le Dr Al Jaber a poursuivi,

« Cet héritage de leadership se perpétue encore aujourd'hui. Votre Altesse, vous nous incitez constamment à innover. Sous votre direction, nous avons établi des records dans le domaine de l'énergie solaire. De la plus grande centrale électrique sur un seul site à une usine de dessalement de premier plan. Nous avons donné le ton dans le domaine de l'énergie éolienne, en créant des parcs éoliens capables de fonctionner sur des mers agitées et à faible vitesse. Nous avons placé la barre très haut dans le domaine nucléaire, avec les quatre unités de la centrale de Barakah pleinement opérationnelles. Nous avons posé des jalons dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de l'université Mohamed bin Zayed d'intelligence artificielle, la première université locale entièrement consacrée à l'intelligence artificielle, ou de véhicules d'investissement stratégiques tels que MGX. Nous avons posé le pied dans l'espace, envoyé une sonde sur Mars et nous ne nous arrêterons pas là. Nous enverrons bientôt une mission vers la ceinture d'astéroïdes avec le MBR Explorer, et nous cartographierons notre planète avec notre propre satellite, MBZ-SAT.

« Et c'est votre appel à l'unité qui a nourri le multilatéralisme, permis à la détermination de vaincre le doute et rassemblé le monde pour aboutir au consensus historique des Émirats arabes unis lors de la COP28 », a ajouté S.E. M. Al Jaber.

Surmonter l'obstacle de l'intermittence des énergies renouvelables

M. Sultan a fait remarquer que l'intermittence a été pendant des décennies l'un des plus grands obstacles aux énergies renouvelables, la capacité de fournir une énergie constante 24 heures sur 24, mais grâce à un projet record des Émirats arabes unis, cet obstacle a été surmonté.

« Pendant des décennies, l'intermittence a été le principal obstacle auquel se sont heurtées les énergies renouvelables. C'est le défi de notre époque. Comment alimenter un monde qui ne dort jamais avec des sources d'énergie qui dorment ? Comment transformer les ressources renouvelables en énergie fiable ? Aujourd'hui, nous avons une réponse. Excellences, collègues et amis, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement de la première installation d'énergie renouvelable au monde capable de fournir de l'énergie renouvelable, à grande échelle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

« En partenariat avec l'Emirates Water and Electricity Company, Masdar associe 5,2 GW de capacité solaire à 19 GW d'heures de stockage pour produire 1 GW d'énergie propre ininterrompue. Cela permettra, pour la première fois, de transformer l'énergie renouvelable en énergie de base », a ajouté M. Sultan.

Appelle à une diversité d'options énergétiques pour répondre aux futures demandes d'énergie dans le monde

Il a mis l'accent sur la montée en puissance des trois mégatendances mondiales, et en particulier sur la croissance de l'IA, qui crée des demandes sans précédent en matière de production d'énergie.

« Avant que l'IA ne prenne son essor, la demande d'électricité était déjà en passe de passer de 9 000 à plus de 15 000 GW d'ici à 2035. Mais avec des applications telles que ChatGPT qui augmentent d'un demi-milliard de visites par mois et consomment dix fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google, la demande pourrait atteindre 35 000 GW d'ici 2050. Nous parlons d'une augmentation de 250 %.

Je suis sûr que vous conviendrez tous qu'aucune source d'énergie ne peut à elle seule répondre à cette demande ».

M. Al Jaber a souligné la nécessité de diversifier les options énergétiques afin de garantir la sécurité énergétique et l'accès à l'énergie pour des milliards de personnes. À cet égard, il a mentionné le dernier ajout au portefeuille énergétique diversifié d'Abu Dhabi, XRG. XRG est une société d'investissement dans le secteur de l'énergie qui contribuera à répondre aux besoins énergétiques émergents tout au long de la chaîne de valeur, y compris le gaz, les produits chimiques, les combustibles à faible teneur en carbone et diverses infrastructures énergétiques afin de garantir que toute l'énergie - électrons et molécules - puisse être acheminée jusqu'à l'utilisateur final.

« Dans un monde où un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'énergie, nous devons disposer d'une diversité d'options énergétiques. Et permettez-moi d'être clair : les politiques et les réglementations qui réduisent prématurément ces options vont tout simplement à l'encontre du but recherché. En d'autres termes, nous avons besoin d'une approche et. »

Le prix Zayed pour le développement durable, qui place les citoyens au cœur du progrès, est mis en avant

M. Al Jaber a souligné l'importance de placer les personnes au cœur du progrès, au bénéfice des vies et des moyens de subsistance, comme l'incarne le prix Zayed pour le développement durable.

« Le nœud de l'avenir consiste à placer les personnes au cœur du progrès. Cela signifie qu'il faut s'unir pour relever les défis mondiaux.

Cela signifie aussi qu'il faut reconnaître qu'aucune découverte ne vaut la peine d'être faite si elle n'aide pas l'humanité et n'améliore pas la vie des gens. Tel est l'objectif du prix Zayed pour le développement durable. Grâce au Prix, chaque jour, quelque part dans le monde, un village boit de l'eau propre pour la première fois. Un enfant peut étudier sous un éclairage solaire. Un agriculteur récolte des cultures sur une terre autrefois stérile. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'héritage du cheikh Zayed, qui pensait que l'avenir que nous créons ne consiste pas seulement à produire de l'énergie, mais aussi à donner du pouvoir aux gens ».

Définir une nouvelle voie qui débloque la croissance, favorise la prospérité et offre des possibilités économiques sans précédent

En conclusion, M. Sultan a lancé un appel à l'unité pour tracer une nouvelle voie et un nouveau récit qui unissent l'accès à l'énergie et la durabilité, appelant à une nouvelle approche et à de nouveaux modes de pensée.

« Pendant trop longtemps, nous avons été pris au piège d'un faux choix entre l'accès à l'énergie et la durabilité. Cette façon de penser ‹ ou bien, ou bien › paralyse le progrès. Il est temps de changer le discours. En réalité, l'énergie et le développement durable ne sont pas des forces opposées. Ce sont des partenaires essentiels. Il ne s'agit pas de choisir entre deux voies, mais d'en créer une nouvelle, ensemble. Une voie qui débloque la croissance, stimule la prospérité et libère des opportunités économiques sans précédent. Un sentier qui permet d'atteindre le point nodal de l'avenir ».

