Dr. Sultan Al Jaber stellt weltweit erstes Projekt für erneuerbare Energien rund um die Uhr vor; globale Megatrends erfordern einen neuen Weg zu sozioökonomischem Fortschritt

Bei der Eröffnung der ADSW 2025 enthüllt S.H. Dr. Al Jaber die weltweit erste Anlage für erneuerbare Energien und Batteriespeicher, die in Abu Dhabi rund um die Uhr unterbrechungsfreien Strom liefert. Die unerschütterliche Unterstützung der VAE-Führung ermöglicht einen Durchbruch bei der Bewältigung der „Mondscheinherausforderung" der Intermittenz.

Masdar und EWEC arbeiten gemeinsam am größten Megaprojekt seiner Art, bei dem 5,2 GW Photovoltaik mit 19 GW Batteriespeichern kombiniert werden, um 1 GW kontinuierliche erneuerbare Grundlastenergie zu erzeugen.

fordert alle Interessengruppen, Wirtschaftszweige und Regierungen auf, sich auf einen einzigen Weg zu einigen, um das Wachstum freizusetzen, den nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und nie dagewesene wirtschaftliche Möglichkeiten freizusetzen.

Globale Megatrends wie künstliche Intelligenz und das Wachstum der Schwellenländer treiben die Stromnachfrage bis 2035 von 9.000 GW auf über 15.000 GW und könnten bis 2050 35.000 GW erreichen.

Dr. Al Jaber erklärt, die Welt befinde sich am „Nexus of Next" - einem Wendepunkt, der die Möglichkeit bietet, den durch Megatrends angetriebenen sozioökonomischen Fortschritt zu beschleunigen

Trotz der zunehmenden Verbreitung erneuerbarer Energien erfordert der Anstieg der weltweiten Energienachfrage eine Vielfalt von Energieoptionen.

Politische Maßnahmen und Vorschriften, die die Energieoptionen voreilig einschränken, sind selbstzerstörerisch. Energie und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze, sondern wichtige Partner, sagt Dr. Al Jaber .

Die XRG von Abu Dhabi wird dazu beitragen, den neuen Energiebedarf in der gesamten Wertschöpfungskette zu decken, einschließlich Gas, Chemikalien, kohlenstoffarme Brennstoffe und Energieinfrastruktur.

ABU DHABI, VAE, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Bei der Eröffnungszeremonie der Abu Dhabi Sustainability Week 2025 und der Verleihung des Zayed-Nachhaltigkeitspreises rief S.E. Dr. Sultan Al Jaber, VAE-Minister für Industrie und Hochtechnologie und Masdar-Vorsitzender, zu einem neuen Ansatz auf, um Wachstum freizusetzen, nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und ungeahnte wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Auf der ersten großen internationalen Veranstaltung des Jahres 2025 stellte er fest, dass die Welt an einem entscheidenden Punkt für den Fortschritt steht, der durch die globalen Megatrends Wachstum der Schwellenländer, exponentieller Anstieg der künstlichen Intelligenz und Transformation der Energiesysteme angetrieben wird. Zusammengenommen werden diese Trends eine Vielfalt von Energiequellen erfordern, um den nachhaltigen Fortschritt zu fördern.

His Excellency Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of Masdar Abu Dhabi Sustainability Week Logo

Seine Exzellenz Dr. Al Jaber sprach in Anwesenheit Seiner Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE. In seiner Rede vor 13 Staatsoberhäuptern und über 140 Ministern und Regierungsbeamten hob er die führende Rolle der VAE im Energiebereich hervor - mit Weltpremieren und bahnbrechenden Errungenschaften in den Bereichen Solarenergie, Windkraft, Kernenergie und künstliche Intelligenz, die der weitsichtigen Führung Seiner Hoheit, des Präsidenten der VAE, und dem Vermächtnis des Gründungsvaters der VAE, Shiekh Zayed Al Nahyan, zu verdanken sind.

Die Welt steht am Scheideweg

„Zu Beginn des zweiten Quartals des 21. Jahrhunderts befinden wir uns an einem entscheidenden Punkt. Wir stehen an der Grenze zwischen zwei Welten, der Welt, wie wir sie kennen, und der Welt, wie sie sein könnte. Dies ist ein Moment, den ich gerne als 'Nexus of Next' bezeichne' ", sagte Dr. Al Jaber.

Er betonte, dass die Welt an einem Wendepunkt stehe, der durch drei starke Kräfte angetrieben werde: das Wachstum der Schwellenländer, die grundlegende Umgestaltung unserer Energiesysteme und das exponentielle Wachstum der künstlichen Intelligenz, die das Potenzial haben, den Fortschritt nicht nur zu beschleunigen, sondern ihn „auf die Spitze zu treiben".

VAE bauen ihre Führungsrolle in den Bereichen Energie, Raumfahrt und internationale Diplomatie aus

S.E. Dr. Al Jaber sagte, die VAE verkörpern „den Nexus des Nächsten" als eine Nation, die einzigartig an der Schnittstelle von Tradition und Wandel positioniert ist, was durch das Vermächtnis des Gründervaters der VAE, Sheikh Zayed, ermöglicht wurde. An Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, gewandt, fuhr Dr. Al Jaber fort,

„Dieses Vermächtnis der Führung besteht bis heute. Eure Hoheit, Sie inspirieren uns immer wieder, neue Wege zu gehen. Unter Ihrer Leitung haben wir im Solarbereich Rekorde aufgestellt. Vom größten Kraftwerk an einem Standort bis hin zu einer weltweit führenden Entsalzungsanlage. Wir haben bei der Windenergie das Tempo vorgegeben und Windparks geschaffen, die auch bei rauer See und niedrigen Geschwindigkeiten betrieben werden können. Wir haben die Messlatte im Nuklearbereich hoch gelegt, denn alle vier Blöcke der Barakah-Anlage sind voll in Betrieb. Wir haben auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz Maßstäbe gesetzt, von der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, der ersten einheimischen Universität, die sich ausschließlich der künstlichen Intelligenz widmet, bis hin zu strategischen Investitionsinstrumenten wie MGX. Wir haben einen Fuß in den Weltraum gesetzt, eine Sonde zum Mars geschickt und wir werden dort nicht stehen bleiben. Wir werden bald eine Mission zum Asteroidengürtel mit dem MBR-Explorer schicken, und wir werden unseren Planeten mit unserem eigenen Satelliten, MBZ-SAT, kartieren.

„Und es war Ihr Aufruf zur Einheit, der den Multilateralismus förderte, der es der Entschlossenheit ermöglichte, Zweifel zu überwinden, und der die Welt zusammenbrachte, um den historischen VAE-Konsens auf der COP28 zu erzielen", fügte S.E. Dr. Al Jaber hinzu.

Überwindung des Hindernisses der Schwankungen bei den erneuerbaren Energien

S.E. Dr. Sultan wies darauf hin, dass die Intermittenz seit Jahrzehnten eines der größten Hindernisse für erneuerbare Energien sei, nämlich die Fähigkeit, 24 Stunden am Tag konstanten Strom zu liefern, aber dank eines rekordverdächtigen Projekts der VAE sei dieses Hindernis überwunden worden.

„Seit Jahrzehnten ist das größte Hindernis für erneuerbare Energien die Unterbrechung der Energieversorgung. Es ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wie können wir eine Welt, die niemals schläft, mit Energiequellen versorgen, die dies tun? Wie können wir erneuerbare Ressourcen in zuverlässige Energie umwandeln? Heute haben wir eine Antwort. Exzellenzen, Kollegen und Freunde, ich freue mich, den Start der weltweit ersten Anlage für erneuerbare Energien ankündigen zu können, die in der Lage ist, rund um die Uhr und in großem Umfang erneuerbare Energie zu liefern.

"In Zusammenarbeit mit der Emirates Water and Electricity Company kombiniert Masdar eine Solarkapazität von 5,2 GW mit einer Speicherkapazität von 19 GW Stunden, um 1 GW unterbrechungsfreien, sauberen Strom zu erzeugen. Damit wird zum ersten Mal erneuerbare Energie in Grundlastenergie umgewandelt", fügte S.E. Dr. Sultan hinzu.

fordert eine Vielfalt von Energieoptionen, um den künftigen Energiebedarf der Welt zu decken

Er wies auf den Energieschub hin, der durch die drei globalen Megatrends und insbesondere das Wachstum der künstlichen Intelligenz ausgelöst wird und der eine noch nie dagewesene Nachfrage nach Strom erzeugt.

"Bevor die KI in Fahrt kam, war die Stromnachfrage bereits auf dem Weg, bis 2035 von 9.000 auf über 15.000 GW zu steigen. Da aber Apps wie ChatGPT jeden Monat eine halbe Milliarde Besuche verzeichnen und zehnmal so viel Energie verbrauchen wie eine Google-Suche, könnte der Bedarf bis 2050 bis zu 35.000 GW erreichen. Wir sprechen hier von einem Anstieg um 250 Prozent.

Ich bin mir sicher, dass Sie alle zustimmen werden, dass keine einzelne Energiequelle diesen Bedarf decken kann".

S.E. Dr. Al Jaber wies auf die Notwendigkeit einer Vielfalt von Energieoptionen hin, um die Energiesicherheit und den Zugang zu Energie für Milliarden von Menschen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang verwies er auf die jüngste Ergänzung des diversifizierten Energieportfolios von Abu Dhabi, XRG. XRG ist ein Energie-Investitionsunternehmen, das dazu beitragen wird, den neuen Energiebedarf in der gesamten Wertschöpfungskette zu decken, einschließlich Gas, Chemikalien, kohlenstoffarmer Brennstoffe und diverser Energieinfrastrukturen, um sicherzustellen, dass alle Energie - Elektronen und Moleküle - zum Endverbraucher gelangen kann.

„In einer Welt, in der eine Milliarde Menschen immer noch keinen Zugang zu Energie hat, brauchen wir eine Vielfalt von Energieoptionen. Und lassen Sie mich eines klarstellen: Politiken und Vorschriften, die diese Möglichkeiten vorschnell einschränken, sind einfach selbstzerstörerisch. Einfach ausgedrückt: Wir brauchen einen Und-und-Ansatz.

Hervorhebung des Zayed-Nachhaltigkeitspreises, der den Menschen in den Mittelpunkt des Fortschritts stellt

S.E. Dr. Al Jaber betonte, wie wichtig es ist, den Menschen in den Mittelpunkt des Fortschritts zu stellen, um Leben und Lebensgrundlagen zu verbessern, wie es der Zayed-Nachhaltigkeitspreis zum Ausdruck bringt.

„The nexus of next bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt des Fortschritts zu stellen. Es bedeutet, sich zusammenzuschließen, um globale Herausforderungen zu bewältigen.

Und es bedeutet, zu erkennen, dass keine Entdeckung wert ist, wenn sie nicht der Menschheit hilft und das Leben verbessert. Genau darum geht es beim Zayed-Nachhaltigkeitspreis. Dank des Preises kann jeden Tag irgendwo auf der Welt ein Dorf zum ersten Mal sauberes Wasser trinken. Ein Kind kann bei solarbetriebenem Licht lernen. Ein Landwirt erntet Getreide auf einem einst unfruchtbaren Boden. Damit wird das Vermächtnis von Sheikh Zayed fortgesetzt, der der Meinung war, dass es bei der Zukunft, die wir schaffen, nicht nur um die Erzeugung von Energie geht, sondern um die Befähigung der Menschen."

Einen neuen Weg einschlagen, der Wachstum, Wohlstand und noch nie dagewesene wirtschaftliche Möglichkeiten freisetzt

Abschließend rief Dr. Sultan dazu auf, gemeinsam einen neuen Weg einzuschlagen und ein neues Narrativ zu entwerfen, das Energiezugang und Nachhaltigkeit miteinander verbindet, und forderte einen neuen Ansatz und neue Denkweisen.

„Zu lange waren wir in einer falschen Wahl zwischen Energiezugang und Nachhaltigkeit gefangen. Dieses "Entweder-Oder"-Denken lähmt den Fortschritt. Es ist an der Zeit, das Narrativ zu ändern. Die Wahrheit ist, dass Energie und Nachhaltigkeit keine gegensätzlichen Kräfte sind. Sie sind wichtige Partner. Es geht nicht darum, sich zwischen zwei Wegen zu entscheiden - es geht darum, gemeinsam einen neuen Weg zu finden. Ein Weg, der Wachstum freisetzt, den Wohlstand fördert und nie dagewesene wirtschaftliche Möglichkeiten freisetzt. Ein Weg, der den Nexus des Nächsten liefert".

Über Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 31,5 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die sie am dringendsten benötigen, einen erschwinglichen Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis 2030 eine Kapazität von 100 GW im Bereich erneuerbare Energien an. Außerdem soll Masdar bis zu diesem Jahr ein führender Produzent von grünem Wasserstoff werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.masdar.ae und verbinden: facebook.com/Masdar.ae und twitter.com/Masdar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597828/ADSW_2025_Opening_Ceremony.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2597829/ADSW_Opening_Ceremony__Chairman_s_speech_Eng.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2591075/5115193/Abu_Dhabi_Sustainability_Week_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/5115194/MASDAR_Logo.jpg