El Foro de Gobernanza Moderna 2025 en Tsinghua destaca el sistema de planificación de China y los riesgos de gobernanza mundial en una era de transformación

BEIJING, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Universidad de Tsinghua organizó el Foro de Gobernanza Moderna 2025 el 16 de noviembre, en el que reunió a académicos, responsables políticos y profesionales para llevar a cabo debates profundos sobre "Gobernanza mundial y pública en una era de transformación". El evento contó con el apoyo de la Sociedad China de Administración Pública y fue organizado por la Escuela de Gestión y Políticas Públicas (SPPM, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Tsinghua.

Guo Yong, vicesecretario del Comité del PCCh de la Universidad de Tsinghua, inauguró el foro y afirmó que, en medio de las profundas transformaciones que suceden en todo el mundo, las universidades deben asumir la misión histórica de promover la investigación y la práctica en la gobernanza pública mundial e impulsar la innovación sistémica en el sistema de gobernanza mundial. En los últimos años, la Universidad de Tsinghua se ha comprometido a construir un sistema de conocimiento independiente en la administración pública china para aportar sabiduría china a la gobernanza pública mundial.

Li Baorong, presidente de la Sociedad China de Administración Pública, también intervino en la ceremonia. Destacó que formular e implementar planes quinquenales es un sello distintivo de la gobernanza del PCCh. La formulación científica y la aplicación de tales planes de manera efectiva se han beneficiado de una resolución estratégica, ajustes institucionales y la creación de consenso en toda la sociedad. Acogió con beneplácito una investigación más profunda y contribuciones académicas mayores para avanzar en la ruta china hacia la modernización.

La sesión plenaria contó con tres distinguidos oradores. Zhu Yunlai, expresidente y director ejecutivo de China International Capital Corporation Limited, evaluó los desafíos del envejecimiento mundial desde perspectivas económicas y actuariales. Barry Naughton, profesor y titular de la Cátedra So Kwan Lok de Asuntos Internacionales Chinos de la Escuela de Política y Estrategia Global de la UC San Diego, analizó la dinámica de la gobernanza mundial en un mundo cada vez más bipolar. Luis Vassy, presidente de Sciences Po, compartió ideas sobre cómo forjar futuros líderes dotados tanto de conocimientos especializados como de perspectivas interdisciplinarias.

A continuación, se llevaron a cabo cuatro foros paralelos organizados en torno a los temas "Cambios geopolíticos y gobernanza de la economía mundial", "Transformación digital de la gobernanza y equidad digital mundial", "Fluctuación socioeconómica y gobernanza de la resiliencia social" y "Flujo global y la reestructuración de la gobernanza mundial".

