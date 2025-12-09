Conferencia Global de MOOC y Educación en Línea 2025 celebrada en México

PEKÍN, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Global de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) y Educación en Línea 2025, con el lema "Breaking Boundaries and Reshaping Futures: Open and Intelligent Global Education" (Superación de fronteras y transformación de futuros, educación global abierta e inteligente), se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre el 2 y el 4 de diciembre. La ceremonia de apertura contó con las intervenciones de Li Luming, rector de la Universidad Tsinghua y presidente del Consejo de la Global MOOC and Online Education Alliance (Alianza Global de MOOC y Educación en Línea); Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM; y Asha Kanwar, presidenta del Consejo del Instituto para las Tecnologías de la Información en la Educación (IITE) de la UNESCO. Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO, pronunció un discurso por videoconferencia.

El presidente Li ofreció una cálida bienvenida y expresó su agradecimiento a los distinguidos invitados que asistieron a la conferencia. Él repasó el trabajo realizado por la Alianza durante el último año en cuatro áreas clave: calidad, equidad, comunidad y sabiduría, y anunció la incorporación oficial de la Universidad Nacional de Vietnam, con sede en Hanói, y de la Universidad Federal de Río de Janeiro como nuevos miembros de la Global MOOC and Online Education Alliance. Asimismo, ofreció un análisis detallado de las vías prácticas para que las universidades en la era de la IA superen las barreras disciplinarias, las limitaciones temporales y espaciales, así como redefinan los roles institucionales. Por otra parte, presentó las investigaciones de la Universidad Tsinghua para la creación de un modelo educativo "nativo de IA" y el avance de la transformación de los paradigmas educativos. Además, hizo un llamado a las universidades de todo el mundo para que unan fuerzas y aprovechen las tecnologías inteligentes a fin de trascender las fronteras del tiempo, el espacio, las disciplinas y los roles tradicionales de docentes y estudiantes, con el propósito de dar forma de manera colaborativa a un ecosistema de aprendizaje futuro más inclusivo y resiliente.

Giannini elogió a la Alianza por promover la equidad y la inclusión educativas a nivel mundial, e instó a la cooperación internacional para garantizar beneficios transformadores para todos los estudiantes.

Dávila emitió un llamado a las universidades a aprovechar la conferencia como una oportunidad para crear de manera conjunta un ecosistema educativo más inclusivo, inteligente y centrado en el ser humano.

Li, Dávila, Kanwar y Anabel de la Rosa Gómez, coordinadora de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicaron de manera conjunta el Report on the Digital Development of Global Higher Education (2025) [Informe sobre el desarrollo digital de la educación superior mundial (2025)] y elDigital Development Index of Gobal Higher Education (2025) [Índice de desarrollo digital de la educación superior mundial (2025)].

En la conferencia también se publicó la Declaración de la Ciudad de México, se presentó por primera vez a nivel mundial el concepto de "MOOC inteligentes" y estrenó una serie de MOOC inteligentes, entre los que se incluye Termodinámica de ingeniería química de la Universidad Tsinghua.

Al mismo tiempo, se celebró la reunión del Consejo de la Global MOOC and Online Education Alliance. Peng Gang, vicepresidente de la Universidad Tsinghua y presidente del Comité Ejecutivo de la Global MOOC and Online Education Alliance, asistió a la reunión y pronunció un discurso. Se decidió que la Universidad Nacional de Vietnam, con sede en Hanói, será la coanfitriona de la Conferencia Global de MOOC y Educación en Línea de 2026.

La Conferencia Global de MOOC y Educación en Línea 2025 reunió a más de 180 representantes de 76 universidades, plataformas en línea, organizaciones internacionales y organismos gubernamentales de 34 países y regiones.

FUENTE Tsinghua University