La Universidad de Tsinghua publica el primer marco universitario que rige la IA en la docencia y la investigación

PEKÍN, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Universidad de Tsinghua publicó recientemente los "Principios Rectores de la Universidad de Tsinghua para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación" (Principios Rectores), el primer marco integral de la institución para toda la universidad que establece las normas y directrices sistemáticas y multinivel para el uso de la IA en todo su campus.

Ahora que la inteligencia artificial generativa es cada vez más frecuente en las aulas y los laboratorios, los alumnos están recurriendo a la IA como ayuda en su aprendizaje y para generar nuevas ideas, incluso cuando hay cada vez más preocupaciones por el estancamiento mental y la dependencia de la tecnología. Los miembros del cuerpo docente están explorando nuevas formas de integrar la IA en la enseñanza mientras abordan problemas de ética y su uso apropiado. Los Principios Rectores se dividen en tres secciones, a saber: Disposiciones Generales, Enseñanza y Aprendizaje y Tesis, Disertaciones y Logros Prácticos. En conjunto, proporcionan un marco de alto nivel con directrices detalladas basadas en escenarios que abordan aspectos clave de la enseñanza y la investigación académica.

Wang Shuaiguo, director del Centro de Educación en Línea y redactor principal del documento, señaló que los Principios Rectores también reservan un amplio espacio para el desarrollo futuro. Más allá de los escenarios actuales de enseñanza e investigación, el marco está diseñado para respaldar futuras extensiones en investigación académica, servicios administrativos y otros usos emergentes.

"Esperamos que este documento no se convierta en un instrumento que restrinja la innovación. Debería ser un sistema vivo, que continúe creciendo a medida que evoluciona la tecnología", comentó Wang.

La sección Disposiciones Generales describe el enfoque proactivo pero cauteloso de la Universidad de Tsinghua sobre la inteligencia artificial y establece cinco principios fundamentales: responsabilidad, cumplimiento e integridad, seguridad de los datos, prudencia y pensamiento crítico y equidad e inclusión. Estos principios hacen énfasis en que la IA debe seguir siendo una herramienta auxiliar, y que los docentes y los alumnos deben ser los principales impulsores de la enseñanza y el aprendizaje. El marco exige la divulgación adecuada del uso de IA, prohíbe la mala conducta académica y el uso de datos confidenciales o no autorizados al entrenar u operar modelos de IA. También insta a vigilar los errores generados por la IA y pide verificar de múltiples fuentes para evitar la complacencia cognitiva derivada de una dependencia excesiva de la tecnología. Además, las directrices destacan la necesidad de abordar el sesgo algorítmico y la brecha digital, para garantizar que el desarrollo y el uso de la IA sirvan al bien público.

La sección de Enseñanza y Aprendizaje aconseja a los instructores definir cómo se debe utilizar la inteligencia artificial en función de los objetivos de cada curso, explicar los Principios Rectores a los alumnos al comienzo del semestre y asumir la responsabilidad de cualquier material de enseñanza generado por IA. Las directrices también alientan al personal docente a ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión crítica y completa de la IA. A los alumnos se les permite usar IA como ayuda en el aprendizaje dentro de los límites del curso, pero tienen estrictamente prohibido copiar o parafrasear mecánicamente textos, códigos u otro contenido generado por IA en los trabajos académicos.

Para los alumnos de posgrado, la sección de Tesis, Disertaciones y Logros Prácticos hace énfasis en que la inteligencia artificial no debe reemplazar la formación académica ni el trabajo intelectual independiente que se requiere de los alumnos. El uso de la IA para la redacción fantasma, plagio, invención o cualquier otra forma de mala conducta está estrictamente prohibido. Se insta a los supervisores a que brinden orientación clara sobre el uso apropiado de la IA y supervisen todo el proceso de investigación para defender la integridad académica y asegurarse de que el trabajo de los alumnos sea original.

Los Principios Rectores de la Universidad de Tsinghua se desarrollaron para posibilitar la innovación en lugar de restringirla y reflejan el estudio minucioso del papel cada vez mayor de la IA en la educación y su esfuerzo por construir un consenso académico compartido. Las herramientas emergentes como cursos impulsados por IA, motores de conocimiento, instructores agentes y compañeros de campus han planteado nuevas interrogantes sobre la ética, la responsabilidad y la autoría en la enseñanza y la investigación. En el verano de 2024, la universidad comenzó a redactar los Principios Rectores con la colaboración entre los departamentos académicos y administrativos, con el objetivo de equilibrar la apertura al progreso tecnológico con una supervisión cuidadosa y un uso responsable.

La publicación de los Principios Rectores marca una nueva fase en la integración de la inteligencia artificial y la educación en la Universidad de Tsinghua, y cambia el enfoque del avance tecnológico en el apoyo institucional. El esfuerzo se basa en años de trabajo sistemático en la enseñanza basada en IA. En el futuro, Tsinghua planea promover estos principios a través de su plataforma de alfabetización en inteligencia artificial, talleres para profesores y diálogo interdisciplinario. La universidad tiene como objetivo guiar a su comunidad hacia un uso responsable e informado de la IA, y fomentar un ecosistema sostenible para la innovación educativa y preparar a la próxima generación para aprovechar e innovar con tecnologías inteligentes.

