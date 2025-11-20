Le forum 2025 sur la gouvernance moderne organisé à Tsinghua met en lumière le système de planification de la Chine et les risques liés à la gouvernance mondiale à l'ère de la transformation

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'université Tsinghua a accueilli le 16 novembre le Forum 2025 sur la gouvernance moderne, réunissant des universitaires, des décideurs politiques et des praticiens pour des discussions approfondies sur la « gouvernance mondiale et publique à l'ère de la transformation ». L'événement était soutenu par la Société chinoise d'administration publique et organisé par l'École de politique et de gestion publiques (SPPM) de l'Université de Tsinghua.

Guo Yong, secrétaire adjoint du comité du PCC de l'université de Tsinghua, a ouvert le forum en constatant qu'au milieu des profondes transformations qui se déroulent dans le monde, les universités devraient assumer la mission historique de faire progresser la recherche et la pratique en matière de gouvernance publique mondiale et de favoriser l'innovation systémique dans le système de gouvernance mondiale. Ces dernières années, l'université Tsinghua s'est engagée à élaborer un système de connaissances indépendant dans le domaine de l'administration publique chinoise, en apportant la sagesse chinoise à la gouvernance publique mondiale.

Li Baorong, président de la Société chinoise d'administration publique, a également pris la parole lors de la cérémonie. Il a souligné que l'élaboration et la mise en œuvre de plans quinquennaux constituent une caractéristique de la gouvernance du PCC. La formulation scientifique et la mise en œuvre efficace de ces plans ont bénéficié d'une détermination stratégique, d'ajustements institutionnels et de la création d'un consensus au sein de la société. Il s'est félicité de l'approfondissement de la recherche et de l'accroissement de la contribution des universités à l'avancement de la voie chinoise vers la modernisation.

La session d'ouverture a réuni trois orateurs de renom. Zhu Yunlai, ancien président-directeur général de China International Capital Corporation Limited, a examiné les défis posés par le vieillissement de la population mondiale sous l'angle de l'économie et de l'actuariat. Barry Naughton, professeur et titulaire de la chaire de la So Kwan Lok Chair of Chinese International Affairs School of Global Policy and Strategy à l'université de San Diego, a analysé les dynamiques mondiales de la gouvernance dans un monde de plus en plus bipolaire. Luis Vassy, président de Sciences Po, a fait part de ses réflexions sur la formation de futurs dirigeants dotés à la fois d'une expertise spécialisée et de perspectives interdisciplinaires.

Quatre forums parallèles ont suivi, organisés autour des thèmes suivants : « Changements géopolitiques et gouvernance de l'économie mondiale », « Gouvernance de la transformation numérique et équité numérique mondiale », « Fluctuations socio-économiques et gouvernance de la résilience sociale » et « Flux mondiaux et restructuration de la gouvernance mondiale ».