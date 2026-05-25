메나리니 그룹, 2026 미국임상종양학회(ASCO) 연례회의에서 새로운 데이터 발표

데이터는 고형암과 혈액암을 모두 아우르는 7건의 발표로 구성되며, 해당 요법이 환자에게 제공할 수 있는 잠재적 이익에 대한 최신 정보를 제시한다.

ELEVATE 연구의 엘라세스트란트와 카피바세르팁 병용요법 데이터가 발표될 예정이며, 전이성 유방암(mBC)에서 병용 환경에서의 잠재력을 뒷받침한다. 이와 함께 보조요법 유방암에서 단독요법 옵션으로서의 잠재적 역할을 포함해 엘라세스트란트 임상 개발 프로그램의 최신 내용도 공개된다.

스템라인의 파트너사인 카리오팜 테라퓨틱스는 골수섬유증에서 셀리넥서를 평가한 3상 SENTRY 시험의 최신 구두 발표를 진행할 예정이다.

「医療・製薬業界専門メディア向け」

イタリア、フィレンツェとニューヨーク, 2026년 5월 25일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 제약 및 진단 기업인 메나리니 그룹(Menarini Group, 이하 '메나리니')과 암 환자에게 혁신적인 항암 치료제를 제공하는 데 주력하는 메나리니 그룹의 완전 자회사 스템라인 테라퓨틱스(Stemline Therapeutics, Inc., 이하 '스템라인')가 엘라세스트란트 및 타그락소푸스프와 관련된 신규 데이터가 2026 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology, ASCO) 연례회의에서 발표될 예정이라고 밝혔다.

1/2상 ELEVATE 시험에서 ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN 경로 변이가 있는 전이성 유방암(mBC) 환자를 대상으로 카피바세르팁과 병용한 엘라세스트란트의 안전성 및 예비 유효성을 탐색한 신규 데이터가 발표된다. 진행성 환경에서 엘라세스트란트 병용요법을 평가하는 진행 중인 시험들에 대한 추가 세부 내용도 공유될 예정이다. 여기에는 에베로리무스와의 핵심 3상 병용 연구인 ADELA, 뇌 전이 환자를 대상으로 아베마시클립과의 병용요법을 평가하는 1b/2상 ELECTRA, 카페시타빈과의 병용요법을 평가하는 2상 CAPELA가 포함된다. 마지막으로, 재발 위험이 높은 림프절 양성 조기 유방암에서 보조치료제로서 엘라세스트란트를 탐색하는 ELEGANT 시험의 최신 내용도 학회에서 발표될 예정이다.

또한 텍사스대학교 MD 앤더슨 암센터(University of Texas MD Anderson Cancer Center) 암의학부 백혈병학과 교수인 나빈 펨마라주(Naveen Pemmaraju) 박사가 발표할 모구성 형질세포양 수지상세포 종양(BPDCN) 환자 대상 타그락소푸스프 병용요법의 신규 2상 데이터도 발표 대상으로 채택됐다. 이와 함께 스템라인의 파트너사인 카리오팜 테라퓨틱스(Karyopharm Therapeutics)는 JAK 억제제 치료 경험이 없는 골수섬유증(MF) 환자를 대상으로 셀리넥서를 평가한 3상 SENTRY 시험의 최신 구두 발표를 진행할 예정이다. 셀리넥서는 카리오팜 테라퓨틱스와 스템라인이 각각 미국과 유럽연합(EU)에서 판매하고 있다.

메나리니 그룹의 엘친 바커 에르군(Elcin Barker Ergun) 최고경영자(CEO)는 "고형암과 혈액암을 모두 포괄하는 광범위한 항암 분야 데이터 발표는 미충족 수요가 큰 난치성 암을 해결하기 위한 당사의 헌신을 보여준다"며 "당사는 환자와 환자 치료에 전념하는 의료계에 의미 있는 진전을 제공하는 혁신적 표적치료제를 제공하기 위해 혁신을 가속하는 데 계속 집중하고 있다"고 말했다.

향후 발표에 대한 전체 세부 내용은 아래와 같다.

2026 미국임상종양학회(ASCO) 연례회의

2026 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting 주 저자 초록 제목 및 ID 발표 세부 정보 엘라세스트란트 와심 맥헤일레(Wassim McHayleh) ER+/HER2- 진행성 유방암 환자에서 카피바세르팁과 병용한 엘라세스트란트: 제1b/2상 공개, 우산형 시험 ELEVATE의 최신 결과

초록: 1098 2026년 6월 1일, 오후 1시 30분~4시 30분 CT

포스터 보드 212 아디티야 바르디아(Aditya Bardia) ELEGANT: 재발 위험이 높은 림프절 양성, 에스트로겐 수용체 양성(ER+), HER2 음성(HER2-) 조기 유방암 여성 및 남성 환자에서 엘라세스트란트와 표준 내분비요법을 비교하는 글로벌, 다기관, 무작위배정, 공개 제3상 시험

초록: TPS1153 2026년 6월 1일, 오후 1시 30분~4시 30분 CT

포스터 보드 262a 안토니오 욤바르트쿠삭(Antonio Llombart-Cussac) ADELA: 내분비요법 + CDK4/6 억제제 치료 후 진행한 ESR1 변이 종양 보유 ER+/HER2- 진행성 유방암 환자에서 엘라세스트란트 + 에베로리무스와 엘라세스트란트 + 위약을 비교하는 이중눈가림, 위약대조, 무작위배정 제3상 시험*#

초록: TPS1154 2026년 6월 1일, 오후 1시 30분~4시 30분 CT

포스터 보드 262b 누하드 이브라힘(Nuhad Ibrahim) ELECTRA: ER+/HER2- 유방암으로 인한 뇌 전이 환자에서 아베마시클립과 병용한 엘라세스트란트를 평가하는 공개, 다기관, 제1b/2상 시험

초록: TPS1155 2026년 6월 1일, 오후 1시 30분~4시 30분 CT

포스터 보드 263a 크리스티나 파누치(Kristina Fanucci) CAPELA: 진행성 에스트로겐 수용체(ER) 양성 유방암에서 카페시타빈 + 엘라세스트란트 병용요법과 카페시타빈 단독요법을 비교하는 다기관, 공개, 무작위배정, 제2상 시험(TBCRC 070)*

초록: TPS1156 2026년 6월 1일, 오후 1시 30분~4시 30분 CT

포스터 보드 263b 타그락소푸스프 나빈 페마라주(Naveen Pemmaraju) 새로 진단되었거나 재발/불응성 BPDCN 환자를 대상으로 한 타그락소푸스프, Hyper-CVAD 및 베네토클락스의 제2상 시험*

초록: 6502 구두 발표

2026년 6월 2일, 오전 10시 9분~10시 21분 CT 셀리넥서 존 마스카렌하스(John Mascarenhas) JAK 억제제 치료 경험이 없는 골수섬유증에서 셀리넥서 + 룩소리티닙: 제3상 SENTRY 시험*

초록: LBA6500 구두 발표

2026년 6월 2일, 오전 9시 45분~오후 12시 45분 CT *시험자 주도 연구 또는 공동 연구를 의미함

#ADELA 시험은 MEDSIR와 공동 후원하는 확증 시험임



엘라세스트란트 임상 개발 프로그램 소개

엘라세스트란트는 회사에서 의뢰하는 여러 유방암 임상 시험에서 단독 요법 또는 다른 요법과의 병용 요법으로 연구되고 있다. ELEGANT(NCT06492616)는 재발 위험이 높은 림프절 양성 ER+, HER2- 조기 유방암 여성 및 남성 환자에서 엘라세스트란트와 표준 내분비 요법의 효과를 평가하는 제3상 시험이다. ADELA(NCT06382948)는 ESR1 변이 종양을 보유한 ER+, HER2- mBC 환자에서 에베로리무스와 병용한 엘라세스트란트를 평가하는 무작위배정, 이중눈가림, 제3상 시험이다. ELEVATE(NCT05563220)는 알펠리십, 에베로리무스, 카피바세르팁, 팔보시클립, 리보시클립 또는 아베마시클립과 병용한 엘라세스트란트의 안전성 및 유효성을 평가하는 제1b/2상 임상시험이다. ELECTRA(NCT05386108)는 ER+, HER2- 유방암 환자에서 아베마시클립과 병용한 엘라세스트란트를 평가하는 공개 다기관 제1b/2상 시험이다. 2상 부분은 뇌 전이 환자에서 이 투여 요법을 평가한다. ELCIN(NCT05596409)은 전이성 환경에서 이전에 CDK4/6 억제제를 투여받은 적이 없고 이전에 1~2개의 호르몬 요법을 받은 ER+, HER2- 진행성/전이성 유방암 환자를 대상으로 엘라세스트란트의 효능을 평가하는 제2상 시험이다. 엘라세스트란트는 또한 전이성 유방암뿐만 아니라 조기 질환에서도 연구자 주도 시험, 다른 회사와의 협력 시험 등 추가 시험을 통해 평가되고 있다.

의심되는 이상반응을 보고하려면 스템라인 테라퓨틱스에 [email protected]으로 문의하면 된다. 모든 관련 정보는 https://stemline.com/contact/에서 확인할 수 있다.

엘라세스트란트의 전체 처방 정보는 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info에서 확인할 수 있다.

셀리넥서의 전체 처방 정보는 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info에서 확인할 수 있다.

타그락소푸스프의 전체 처방 정보는 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info에서 확인할 수 있다.

메나리니 그룹 소개

메나리니 그룹은 미화 55억 달러의 매출과 1만 7000명 이상의 직원을 보유한 선도적인 글로벌 제약 및 진단 기업이다. 메나리니는 심장학, 종양학, 호흡기학, 위장병학, 감염병, 당뇨병학, 염증 및 진통 분야의 제품을 통해 미충족 수요가 높은 치료 영역에 주력하고 있다. 18개 생산시설과 9개 연구개발센터를 보유한 메나리니의 제품은 전 세계 140개국에서 공급되고 있다. 자세한 정보는 www.menarini.com에서 확인할 수 있다.

스템라인 테라퓨틱스 소개

스템라인 테라퓨틱스('스템라인')는 메나리니 그룹의 완전 자회사로, 환자에게 혁신적인 항암 치료제를 제공하는 데 주력하는 상업 단계의 바이오제약 기업이다. 스템라인은 미국, 유럽 및 기타 글로벌 지역에서 엘라세스트란트를 상용화하고 있다. 엘라세스트란트는 최소 1개 이상의 내분비 요법 후 질병이 진행된 에스트로겐 수용체(ER) 양성, 인간 표피성장인자 수용체 2(HER2) 음성, ESR1 변이 진행성 또는 전이성 유방암을 앓는 폐경 후 여성 또는 성인 남성 치료에 적응증을 보유한 경구용 내분비 요법제다. 또한 스템라인은 미국, 유럽 및 기타 글로벌 지역에서 공격성 혈액암인 모구성 형질세포양 수지상세포 종양(BPDCN) 환자를 위한 CD123 표적 신규 표적치료제 타그락소푸스프-erzs를 상용화하고 있다. 이와 함께 스템라인은 유럽에서 다발골수종 치료용 XPO1 억제제 셀리넥서를 상용화하고 있다. 회사는 또한 유방암 및 혈액암 적응증에서 각각 엘라세스트란트와 타그락소푸스프의 다수 적응증 확대 연구를 진행하고 있으며, 다양한 고형암과 혈액암을 대상으로 여러 개발 단계에 있는 추가 신약 후보물질의 광범위한 임상 파이프라인을 보유하고 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2296569/5986058/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite