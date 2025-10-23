-El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá sus puertas en el distrito cultural de Saadiyat el 22 de noviembre

ABU DABI, EAU, 23 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá sus puertas al público el 22 de noviembre en el Distrito Cultural Saadiyat, marcando un hito cultural significativo para el emirato. Siendo el museo más grande de su tipo en la región, representa un nuevo destino global para la ciencia, la naturaleza y la educación, invitando a los visitantes a explorar la historia de la vida en nuestro planeta y a participar en conversaciones sobre su futuro.

El museo de 35.000 metros cuadrados es una emocionante incorporación al cambiante panorama cultural de los EAU. Lleva a los visitantes a un viaje inmersivo a través de 13.800 millones de años de historia natural, desde el Big Bang y la formación de nuestro sistema solar hasta la evolución de la vida, incluyendo el auge y la caída de los dinosaurios y la extraordinaria biodiversidad de nuestro planeta.

Entre las piezas más destacadas del museo se encuentran tres viajeros de tiempos remotos. Uno de ellos es el famoso ejemplar, conocido cariñosamente como Stan, un esqueleto casi completo de un imponente Tyrannosaurus rex, un superdepredador que dominó la Tierra hace 67 millones de años. A este se une el animal más grande jamás conocido, representado por un magnífico ejemplar de ballena azul hembra de 25 metros, que ofrece una visión extraordinaria de la evolución, la biodiversidad marina y la historia de la vida en el planeta. Completando el trío se encuentra el Meteorito Murchison, un artefacto que presenció la formación de nuestro planeta y que contiene granos de 7.000 millones de años de antigüedad formados incluso antes de la formación de nuestro Sistema Solar.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi declaró: " La inauguración del Museo de Historia Natural de Abu Dabi marca un hito importante en nuestra trayectoria para moldear el panorama cultural del emirato. El museo ofrece una mirada inmersiva a la historia de la vida en la Tierra, enmarcada por primera vez desde una perspectiva árabe, con la fauna, la flora y la historia geológica de la región como parte esencial del recorrido del visitante. La institución de investigación y educación del museo apoya el conocimiento científico y realiza estudios científicos innovadores en zoología, paleontología, biología marina, investigación molecular y ciencias de la tierra. Al fomentar la interacción con las ciencias naturales, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi inspira a las generaciones futuras y contribuye a un futuro más sostenible".

A lo largo de las galerías, la historia natural de la Península Arábiga constituye un elemento central de la narrativa del museo, destacando la singular contribución de la región a la historia de la Tierra. Entre los descubrimientos más notables de Abu Dabi se encuentra una especie extinta de elefante conocida como Stegotetrabelodon emiratus. Este antiguo miembro de la familia Elephantidae se distinguía por sus colmillos tanto en la mandíbula superior como en la inferior, una característica poco común nunca vista en los elefantes modernos.

El museo se une a una comunidad de instituciones que incluye el Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena Abu Dabi y los próximos Museo Nacional Zayed y Guggenheim Abu Dabi.

Acerca del Museo de Historia Natural de Abu Dabi

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se fundó con la ambición de convertirse en un museo de investigación de confianza con colecciones de primer nivel, experiencias atractivas para los visitantes, sólidos programas educativos, ciencia comunitaria accesible y un compromiso con el cambio sostenible mediante la colaboración nacional e internacional. Ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat de Abu Dabi, el museo narra la épica historia de la vida en la Tierra desde una perspectiva árabe. El museo de 35.000 m², construido por el reconocido estudio de arquitectura Mecanoo, ofrece un viaje inmersivo a través del tiempo, invitando a los visitantes a explorar la historia de la vida en la Tierra desde el origen del universo hasta las posibilidades y responsabilidades de nuestro futuro planetario.

Desde meteoritos raros y fósiles icónicos de dinosaurios hasta el mundo perdido de Abu Dabi y la vida en la Tierra hoy, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi conecta pasado, presente y futuro a través de sus colecciones de importancia mundial y las poderosas historias que revelan. Exposiciones interactivas, experiencias inmersivas y programas de ciencia comunitaria convierten al museo en un espacio en constante evolución que fomenta la curiosidad y la conexión entre familias, estudiantes, investigadores y personas en constante aprendizaje.

Más que un museo, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un centro global de investigación de vanguardia. Laboratorios de última generación impulsarán estudios en paleontología, ciencias de la tierra, investigación sobre biodiversidad, conservación y ciencia comunitaria, fomentando la colaboración internacional y el conocimiento que contribuye a un planeta más saludable. Guiado por el compromiso de los EAU con la ciencia, la sostenibilidad y el diálogo global, el museo inspira a visitantes de todas las edades a convertirse en defensores de la naturaleza y guardianes de nuestro futuro compartido.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803079/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi.jpg