Se lanza el primer automóvil eléctrico del mundo sin metales ni minerales, pero no funciona

¿Qué pasaría si los vehículos eléctricos y las tecnologías de energía renovable, como las turbinas eólicas y los paneles solares, tuvieran que producirse por completo sin los recursos de la minería? eNimon, el primer automóvil eléctrico fabricado sin metales ni minerales, responde a esa pregunta.

ESTOCOLMO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Más del 90 por ciento de un automóvil eléctrico promedio consiste en recursos derivados de la minería. eNimon, o "the Nomine car" (el auto sin minería), no contiene todos estos materiales. Es completamente transparente, carece de todas las características que hacen que un automóvil sea un automóvil y no puede moverse ni un centímetro. Dicho de otra forma, muestra un futuro sin acceso ni extracción de metales y minerales.

The eNimon - a bold installation that highlights the importance of mining for EV production Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

"Sin minería, no hay vehículos eléctricos, ni turbinas eólicas, ni paneles solares", afirmó Mats Eriksson, presidente del Área de Negocios de Minería de Sandvik. "La minería sostenible es el eje de la transición ecológica y es fundamental para lograr los objetivos de sostenibilidad a nivel mundial".

El mundo se enfrenta a un desafío fundamental en su impulso hacia la sostenibilidad: la producción minera actual no puede satisfacer la creciente demanda de los minerales esenciales para las tecnologías de energía limpia. Los vehículos eléctricos (VE), las turbinas eólicas y los paneles solares dependen de materiales críticos como el litio, el cobre y el níquel, pero el suministro de estos recursos está cayendo gravemente por debajo de la demanda.

Por ejemplo:

Un vehículo eléctrico requiere seis veces más de insumos minerales que un vehículo convencional.

Una planta eólica terrestre necesita nueve veces más recursos minerales que una planta de gas.

Cumplir los objetivos de cero emisiones netas para 2050 requeriría hasta cinco veces más producción de litio, níquel y cobalto en comparación con los niveles actuales.

Si no se amplían las prácticas mineras sostenibles, es posible que la escasez de materiales amenace no solo los objetivos climáticos, sino también los esfuerzos mundiales de electrificación y descarbonización.

Sandvik está abordando este problema urgente al destacar el papel esencial de la minería sostenible en la creación de las tecnologías que definen la vida moderna e impulsan la electrificación del mundo. La obra "The nomine car" (el auto sin minería) de eNimon, que ahora se exhibe en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estocolmo, Suecia, ofrece una vista que invita a la reflexión sobre lo que sucede si estos materiales de vital importancia ya no están disponibles.

"eNimon simboliza lo que está en juego si el mundo no reconoce y amplía las contribuciones esenciales de la minería al desarrollo sostenible. Esta obra desafía las percepciones de la minería, no como una industria sucia y obsoleta, sino como un facilitador de alta tecnología, innovador y esencial de las tecnologías ecológicas que dan forma a nuestro futuro", concluyó Mats Eriksson.

Para más información sobre eNimon y cómo Sandvik está impulsando la innovación en minería, visite home.sandvik/nominecar

Sandvik Group

Sandvik es un grupo mundial de ingeniería de alta tecnología que ofrece soluciones que mejoran la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad a los sectores de fabricación, minería e infraestructura. Estamos a la vanguardia de la digitalización y nos centramos en optimizar los procesos de nuestros clientes. Nuestra oferta líder mundial incluye equipos, herramientas, servicios y soluciones digitales para mecanizado, minería y excavación y procesamiento de rocas. En 2024, el grupo tenía aproximadamente 41.000 empleados e ingresos de alrededor de 123.000 millones de coronas suecas en más de 150 países.

