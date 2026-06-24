El portal Saudi Properties aceptará solicitudes de propiedad inmobiliaria extranjera

RIAD, Arabia Saudí, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad General de Bienes Raíces (REGA, por sus siglas en inglés), el regulador responsable del sector inmobiliario de Arabia Saudita, anunció hoy que comenzarán las solicitudes de propiedad inmobiliaria extranjera a través del portal "Saudi Properties". Este es el portal oficial de la Ley de Propiedad Inmobiliaria Extranjera, tras su entrada en vigor en enero de 2026. Como parte de esto, también se aprobó el marco regulatorio y el alcance geográfico.

El portal permite a los posibles propietarios, tanto dentro como fuera del Reino, comenzar la trayectoria con sus patrimonios a través de un canal digital oficial que permite a los usuarios completar todos los procedimientos regulatorios de forma electrónica. Los servicios de Saudi Properties incluyen acceso a vías de propiedad disponibles, oportunidades inmobiliarias aprobadas, verificación de los requisitos de elegibilidad, envío de solicitudes y servicios de seguimiento.

Las personas no saudíes que residen en el Reino pueden presentar su solicitud directamente a través del portal "Saudi Properties" utilizando su número de residencia, donde se verificarán de forma automatizada los requisitos de elegibilidad y se completarán los procedimientos a través de un proceso completamente digital.

Los no residentes saudíes comienzan su proceso de solicitud obteniendo una tarjeta de identidad digital de las misiones saudíes en el extranjero, que deben obtener antes de completar el proceso de solicitud en línea. Las empresas y entidades no saudíes sin presencia existente en el Reino deben registrarse en el Ministerio de Inversiones a través de la plataforma "Invest Saudi" y obtener un número unificado nacional antes de completar el proceso de propiedad electrónicamente.

El sistema permite a las personas, empresas y entidades no saudíes poseer propiedades en varias regiones del Reino de Arabia Saudita, a la vez que regula la propiedad en La Meca y Madinah. La propiedad dentro de las dos Ciudades Sagradas se limita a las empresas saudíes y a las personas musulmanas tanto dentro como fuera del Reino.

Esto se implementa a través de un marco regulatorio claro que hace que las decisiones de propiedad sean más transparentes al vincular las oportunidades inmobiliarias con vías estructuradas y fuentes de datos oficiales, para mejorar así la credibilidad del mercado, apoyar el crecimiento urbano de alta calidad y elevar la experiencia general de los beneficiarios.

REGA enfatizó que el portal "Saudi Properties" es el canal oficial para las solicitudes de propiedad de bienes raíces en el extranjero, así como para acceder a información clave relacionada con la propiedad en el Reino. La autoridad alienta a los posibles propietarios a visitar el portal "Saudi Properties" en: saudiproperties.rega.gov.sa.

La actualización e implementación de la Ley de Propiedad Inmobiliaria Extranjera entra en vigencia en un momento en que Arabia Saudita está siendo testigo de una transformación significativa en su mercado inmobiliario, impulsada por el crecimiento urbano, la expansión de grandes proyectos y el avance de los sectores de negocios, turismo, hospitalidad, entretenimiento y calidad de vida, lo que fortalece aún más el atractivo del Reino como destino para vivir, trabajar e invertir.

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FUENTE The Real Estate General Authority (REGA)