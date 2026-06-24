Le portail Saudi Properties accepte les demandes d'acquisition de biens immobiliers par des étrangers

RIYAD, Arabie saoudite, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Real Estate General Authority (REGA), l'organisme de régulation chargé du secteur immobilier en Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des demandes d'acquisition de biens immobiliers par des étrangers par l'intermédiaire du portail « Saudi Properties ». Ce portail est le portail officiel consacré à la loi sur la propriété immobilière par des étrangers, suite à son entrée en vigueur en janvier 2026. Le champ d'application géographique et le cadre réglementaire ont également été approuvés.

Ce portail permet aux futurs propriétaires immobiliers, qu'ils résident ou non dans le Royaume, de commencer leurs démarches pour l'accession à la propriété à travers un canal numérique officiel leur permettant d'effectuer toutes les procédures réglementaires par voie électronique. Les services proposés par Saudi Properties incluent l'accès aux différentes possibilités d'accession à la propriété, les opportunités immobilières validées, la vérification des conditions d'éligibilité, le dépôt des demandes et le suivi des dossiers.

Les personnes non saoudiennes résidant dans le Royaume peuvent déposer leur demande directement par l'intermédiaire du portail « Saudi Properties » à l'aide de leur numéro de résidence ; la vérification des conditions d'éligibilité s'effectue de manière automatisée et les démarches sont effectuées de façon entièrement numérique.

Pour commencer leur démarche, les résidents non saoudiens doivent se procurer une carte d'identité numérique auprès des missions diplomatiques saoudiennes à l'étranger ; celle-ci doit être obtenue avant de remplir le formulaire de demande en ligne. Les sociétés et entités non saoudiennes qui ne sont pas encore implantées dans le Royaume doivent s'enregistrer auprès du ministère de l'Investissement sur la plateforme « Invest Saudi » et obtenir un numéro national unique avant de finaliser la procédure de prise de participation par voie électronique.

Ce système permet aux particuliers, entreprises et entités non saoudiens d'acquérir des biens immobiliers dans différentes régions du Royaume d'Arabie saoudite, tout en réglementant la possession d'immobilier à La Mecque et à Médine. La propriété immobilière dans les deux villes saintes est réservée aux entreprises saoudiennes et aux particuliers musulmans, qu'ils résident ou non dans le Royaume.

Cette approche s'appuie sur un cadre réglementaire clair qui renforce la transparence des décisions en matière de propriété en associant les opportunités immobilières à des démarches structurées et à des sources de données officielles, ce qui renforce la crédibilité du marché, favorise un développement urbain de qualité et améliore l'expérience générale des bénéficiaires.

La REGA a souligné que le portail « Saudi Properties » est le canal officiel pour les demandes d'acquisition de biens immobiliers par des étrangers, ainsi que pour accéder aux informations essentielles relatives à la propriété immobilière dans le Royaume. L'Autorité encourage les futurs propriétaires à consulter le portail « Saudi Properties » à l'adresse suivante : saudiproperties.rega.gov.sa.

La mise à jour et la mise en œuvre de la loi sur la propriété immobilière étrangère entrent en vigueur à un moment où l'Arabie saoudite connaît une transformation majeure de son marché immobilier, stimulée par la croissance urbaine, l'expansion de grands projets et le développement des secteurs des affaires, du tourisme, de l'hôtellerie, du divertissement et de la qualité de vie, renforçant ainsi l'attractivité du Royaume en tant que destination où vivre, travailler et investir.

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