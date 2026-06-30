Saudi Propertiesポータル、外国人による不動産所有申請の受付を開始

サウジアラビア・リヤド, 2026年6月30日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアの不動産セクターを所管する規制当局であるReal Estate General Authority (REGA) は本日、「Saudi Properties」ポータルを通じた外国人による不動産所有申請の受付開始を発表しました。同ポータルは、2026年1月に施行された外国人不動産所有法の公式ポータルです。その一環として、地理的範囲および規制枠組みも承認されました。

このポータルにより、サウジアラビア王国内外の不動産所有希望者は、公式のデジタルチャネルを通じて所有権取得に向けた手続きを開始でき、利用者は規制上のすべての手続きを電子的に完了できます。Saudi Propertiesのサービスには、利用可能な所有権取得手段および承認済み不動産案件へのアクセス、資格要件の確認、申請の提出、申請状況の確認が含まれます。

サウジアラビア王国内に居住するサウジアラビア国籍以外の個人は、居住者番号を使用して「Saudi Properties」ポータルから直接申請でき、資格要件の自動確認から手続き完了までを完全なデジタルプロセスで行えます。

サウジアラビア国籍以外の居住者は、まず在外サウジアラビア公館でデジタル身分証を取得してから申請を開始します。この身分証は、オンラインでの申請完了前に取得しておく必要があります。サウジアラビア王国内に既存の拠点を持たないサウジアラビア以外の企業および団体は、「Invest Saudi」プラットフォームを通じてMinistry of Investmentに登録し、全国統一番号を取得した上で、電子的に所有手続きを完了する必要があります。

この制度により、サウジアラビア国籍以外の個人ならびにサウジアラビア以外の企業・団体は、サウジアラビア王国の各地域で不動産を所有できる一方、メッカおよびメディナにおける所有は規制対象となります。メッカおよびメディナの二聖都における不動産所有は、サウジアラビア企業および王国内外のイスラム教徒の個人に限定されています。

これは、不動産案件を体系化されたプロセスおよび公式データソースと結び付けることで、所有に関する意思決定をより透明にする明確な規制枠組みによって実施されるもので、市場の信頼性を高め、質の高い都市成長を支援し、利用者体験全体を向上させます。

REGAは、「Saudi Properties」ポータルが、外国人による不動産所有申請を行い、サウジアラビア王国内での不動産所有に関する重要情報にアクセスするための公式窓口であることを強調しました。同当局は、不動産所有希望者に対し、以下の「Saudi Properties」ポータルにアクセスするよう呼びかけています：saudiproperties.rega.gov.sa.

サウジアラビアでは、都市成長、主要プロジェクトの拡大、ビジネス、観光、ホスピタリティー、エンターテインメント、生活の質関連分野の発展に牽引され、不動産市場全体で大きな変革が進んでいます。外国人不動産所有法の改正・施行は、こうした時期に行われるものであり、居住地、就労先、投資先としての同国の魅力をさらに高めています。

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SOURCE The Real Estate General Authority (REGA)