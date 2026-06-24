사우디 프로퍼티 포털, 외국인 부동산 소유 신청 접수 시작

리야드, 사우디아라비아, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 부동산 부문을 담당하는 규제 기관인 부동산청(Real Estate General Authority, REGA)이 6월 23일, '사우디 프로퍼티(Saudi Properties)' 포털을 통한 외국인 부동산 소유 신청 접수를 시작한다고 발표했다. 이는 2026년 1월 발효된 외국인 부동산 소유법(Foreign Real Estate Ownership Law)의 공식 포털이다. 이의 일환으로 지리적 범위 및 규제 프레임워크도 승인되었다.

이 포털은 왕국 내외의 잠재적 부동산 소유자들이 사용자가 모든 규제 절차를 전자적으로 완료할 수 있는 공식 디지털 채널을 통해 소유 여정을 시작할 수 있게 한다. 사우디 프로퍼티 서비스에는 이용 가능한 소유 경로, 승인된 부동산 기회, 자격 요건 확인, 신청서 제출 및 추적 서비스에 대한 접근이 포함된다.

왕국에 거주하는 비사우디 국적의 개인은 거주 번호를 사용하여 '사우디 프로퍼티' 포털을 통해 직접 신청할 수 있으며, 완전히 디지털화된 프로세스를 통해 자격 요건의 자동화된 검증과 절차 완료가 이루어진다.

비거주 외국인은 온라인 신청 프로세스를 완료하기 전에 해외 사우디 공관에서 디지털 신분증을 취득해 신청 프로세스를 시작해야 한다. 왕국 내에 기존 법인이 없는 외국 기업 및 단체는 '인베스트 사우디(Invest Saudi)' 플랫폼을 통해 투자부(Ministry of Investment)에 등록하고 국가 통합 번호를 취득한 후 전자적으로 소유 프로세스를 완료해야 한다.

이 시스템은 외국 개인, 기업 및 단체가 사우디아라비아 왕국의 다양한 지역에서 부동산을 소유할 수 있게 하는 동시에 메카와 메디나에서의 소유를 규제한다. 두 성지 내의 부동산 소유는 사우디 기업과 왕국 내외의 무슬림 개인으로 제한된다.

이는 부동산 기회를 구조화된 경로 및 공식 데이터 소스와 연결함으로써 소유 결정을 더욱 투명하게 만드는 명확한 규제 프레임워크를 통해 구현되어, 시장 신뢰성을 향상하고 고품질 도시 성장을 지원하며, 전반적인 수혜자 경험을 개선한다.

REGA는 '사우디 프로퍼티' 포털이 외국인 부동산 소유 신청뿐만 아니라 왕국에서의 부동산 소유와 관련된 주요 정보에 접근하기 위한 공식 채널임을 강조했다. 당국은 잠재적 부동산 소유자들이 saudiproperties.rega.gov.sa에서 '사우디 프로퍼티' 포털을 방문할 것을 권장한다.

외국인 부동산 소유법의 업데이트 및 시행은 사우디아라비아가 도시 성장, 주요 프로젝트의 확장, 비즈니스, 관광, 호스피탈리티, 엔터테인먼트 및 삶의 질 부문의 발전에 힘입어 주도되는 부동산 시장 전반에 걸쳐 중요한 변혁을 목격하는 시기에 발효되어 거주, 업무 및 투자 목적지로서 왕국의 매력을 더욱 강화하고 있다.

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SOURCE The Real Estate General Authority (REGA)