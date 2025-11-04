El sexto Foro Internacional de Nuevos Sistemas de Energía y el vigesimoprimer Foro Internacional de Ciencia y Tecnología del CSG se celebraron en Boao

QIONGHAI, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 30 de octubre de 2025, se inauguró el 6.º Foro Internacional de Nuevos Sistemas de Energía y el 21.º Foro Internacional de Ciencia y Tecnología del CSG en Boao, Hainan. El evento, organizado por China Southern Power Grid Company (CSG), se celebró bajo el lema "Construir juntos un nuevo sistema de energía para una transición energética más rápida y baja en carbono". Reunió a líderes y profesionales de agencias reguladoras, empresas de servicios públicos asociadas, proveedores de tecnología, asociaciones industriales y organizaciones de investigación en China y en el extranjero.



El 30 de octubre de 2025, el 6.º Foro Internacional de Nuevos Sistemas de Energía y el 21.º Foro Internacional de Ciencia y Tecnología del CSG se celebraron en Boao (PRNewsfoto/China Southern Power Grid)

El foro destacó el progreso en el fortalecimiento de las tecnologías clave, los marcos de políticas, los mecanismos de mercado y los ecosistemas industriales que permiten los sistemas de energía de próxima generación. Los participantes mantuvieron debates en profundidad para intensificar la colaboración, compartir nuevas soluciones e identificar medidas prácticas para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red. El evento reafirmó el compromiso de CSG con la creación de una comunidad energética global más limpia, más conectada y mutuamente beneficiosa.

El punto culminante del evento fue la presentación oficial del Plan de Implementación para la Construcción del Nuevo Sistema Energético de la "Isla de Energía Limpia" de Hainan. También se dieron a conocer ocho logros recientes en el desarrollo de nuevos sistemas de energía, incluido el Libro Blanco sobre Desarrollo de nuevos sistemas de energía CSG, el Libro Blanco sobre Desarrollo del mercado de energía del sur de China, el Libro Blanco sobre Transformación digital y la Plataformade gemelos digitales Grid. El 31 de octubre, CSG dirigió diez subforos especializados que cubrieron temas como "Construir un nuevo ecosistema para una integración perfecta de la fuente, la red, la carga y el almacenamiento" y "Avanzar en nuevos sistemas de energía con tecnología de red digital". Estas sesiones brindaron oportunidades para el intercambio de conocimientos entre expertos internacionales y líderes de la industria, fortaleciendo aún más el compromiso global y reforzando el papel del foro como plataforma líder para la innovación y la colaboración en el sector energético.

