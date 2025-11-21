China Southern Power Grid marca su primera aparición de delegación en la COP30, mostrando iniciativas de sostenibilidad y bajas emisiones de carbono

CSG demuestra su compromiso con la acción climática global a través de soluciones prácticas bajas en carbono

BELÉM, Brasil, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) participó en la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre. Durante la conferencia, la empresa organizó una serie de eventos el 19 de noviembre en el Pabellón de China, con el tema "Forjar un nuevo capítulo para Green Power Grid, sentar las bases para una empresa de clase mundial".

Invitados de todo el mundo se reúnen en el evento del pabellón de China COP30 de CSG

En el "Día Corporativo", CSG, junto con China National Petroleum Corporation y China Energy Investment Group Co., organizaron un evento paralelo, que reunió a representantes de gobiernos, empresas e instituciones de investigación de varios países. Los participantes discutieron cómo todas las partes interesadas pueden apoyar los objetivos de doble carbono de China y fortalecer la gobernanza climática mundial. Un ejecutivo de CSG pronunció un discurso de apertura en el que describió el progreso de la empresa en el desarrollo de un sistema de energía de próxima generación y en el apoyo a la transición hacia la energía limpia. El ejecutivo también presidió una mesa redonda internacional sobre desarrollo sostenible y bajo en carbono, donde los participantes de Brasil, Perú y otros países exploraron enfoques de colaboración para acelerar el desarrollo industrial bajo en carbono.

El mismo día, CSG también organizó una sesión especial titulada "Nuevas prácticas de las empresas orientadas al medio ambiente para promover el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono". Durante el evento, la empresa publicó el China Southern Power Grid Eco-Oriented Enterprises Reporten chino e inglés, que ofrece una visión clara de su estrategia para apoyar el cambio a la energía renovable. La sesión también destacó temas como la gestión de objetivos de carbono, las industrias con cero emisiones de carbono y las actividades comerciales internacionales bajas en carbono de CSG. A través de estudios de casos, una exposición temática y una demostración interactiva de elaboración de té impulsada por electricidad limpia, CSG mostró su innovación y trabajo práctico para fortalecer el desempeño ambiental y apoyar el desarrollo con bajas emisiones de carbono. A lo largo de la COP30, la exposición de CSG sobre administración ecológica y video promocional se exhibieron continuamente en el Pabellón de China, destacando cómo las empresas chinas están contribuyendo a la acción climática global y al progreso tecnológico.

