Ajang 6th New Power System International Forum & 21st CSG International Science and Technology Forum Berlangsung di Boao

Ajang ini menyoroti berbagai kemajuan dalam pengembangan teknologi inti, kerangka kebijakan, mekanisme pasar, serta ekosistem industri yang mendukung sistem kelistrikan generasi baru. Para peserta turut berdiskusi untuk mempererat kerja sama, berbagi pengalaman seputar solusi inovatif, dan merumuskan langkah-langkah nyata guna meningkatkan keandalan serta daya tahan jaringan listrik. Lebih lagi, ajang ini juga menegaskan kembali komitmen CSG untuk membangun komunitas energi global yang lebih lestari, saling terhubung, dan saling menguntungkan.

Momen-momen penting di ajang ini antara lain peluncuran Implementation Plan for Building the Hainan "Clean-Energy Island" New Power System. Selain itu, delapan hasil terbaru dalam pengembangan sistem kelistrikan baru turut dilansir, termasuk sejumlah publikasi, yakni White Paper on CSG New Power System Development, White Paper on Southern China Power Market Development, White Paper on Digital Transformation, serta Digital Twin Grid Platform. Pada 31 Oktober, CSG juga memimpin 10 subforum tematik tentang berbagai topik, seperti "Membangun Ekosistem Baru untuk Integrasi Sumber-Jaringan-Beban-Penyimpanan Listrik" dan "Mendorong Sistem Kelistrikan Baru melalui Teknologi Jaringan Digital." Rangkaian sesi ini memberikan kesempatan bagi para pakar internasional dan pemimpin industri untuk berbagi perspektif dan mempererat kolaborasi global. Dengan demikian, ajang ini menjadi salah satu platform terdepan untuk inovasi dan kerja sama di sektor tenaga listrik.

