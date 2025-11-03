第六屆新型電力系統國際論壇暨第二十一屆中國南方電網國際技術論壇舉辦

瓊海 2025年11月3日 /美通社/ -- 10月30日，第六屆新型電力系統國際論壇暨第二十一屆中國南方電網國際技術論壇在海南博鰲開幕。論壇以「共建新型電力系統 加快能源低碳轉型」為主題，由中國南方電網公司主辦，吸引了來自國內外能源電力主管部門和產業鏈上下游企業、行業協會、科研院校的專家學者參加。論壇聚焦新型電力系統建設關鍵技術、政策機制、市場模式及產業生態等，全面深化交流合作，共享最新發展成果，共探新型電力系統發展路徑，共建綠色、開放、共享、共贏的全球能源生態圈。

論壇期間，《海南清潔能源島新型電力系統建設實施方案》正式發布。此外，論壇還發布了南方電網新型電力系統發展白皮書、南方電力市場建設白皮書、數字化轉型白皮書、數字電網孿生平台等8項新型電力系統建設最新成果。10月31日，南方電網公司還舉辦了「構建源網荷儲高效互動新生態」「以數字電網技術推動構建新型電力系統」等10個分論壇，廣邀國內外專家學者開展新型電力系統建設研討，不斷擴大論壇影響力。