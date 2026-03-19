El terrorismo mundial alcanza su nivel más bajo en una década, pero se dispara el número de víctimas mortales en Occidente

LONDRES, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Las muertes causadas por terrorismo en Occidente se dispararon un 280 % en 2025, lo que contrasta claramente con el descenso mundial del 28 %, según revela el Índice mundial de terrorismo (GTI, por sus siglas en inglés) elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP). Ante la escalada del conflicto con Irán, el informe advierte de que las tendencias futuras del terrorismo vendrán determinadas por los conflictos emergentes, el colapso de las normas internacionales y el deterioro de la situación económica.

Principales conclusiones:

Las muertes por terrorismo se redujeron en un 28 %, hasta alcanzar las 5.582, y los incidentes disminuyeron en un 22 %, hasta situarse en 2.944, lo que supone las cifras más bajas desde 2007

Por el contrario, las víctimas fatales por terrorismo en Occidente aumentaron drásticamente, un 280 %, hasta alcanzar 57 en 2025, debido principalmente al antisemitismo, la islamofobia y el terrorismo político.

Irán corre riesgo de convertirse en otro caldo de cultivo para las milicias terroristas si se vuelve un estado fallido

Seis de los diez países más afectados por el terrorismo se encuentran en África subsahariana, lo que confirma su posición como epicentro

Por primera vez, Pakistán encabeza el índice como el país más afectado por terrorismo, tras registrar un fuerte aumento con 1.139 víctimas fatales y 1.045 incidentes en 2025, su nivel más alto desde 2013

La radicalización juvenil ha impulsado los atentados perpetrados por "lobos solitarios" y las investigaciones sobre terrorismo juvenil se han triplicado desde 2021. El 93 % de todos los atentados fatales en Occidente fueron perpetrados en solitario

El Estado Islámico (EI) y sus grupos afiliados siguieron siendo la organización terrorista más mortífera, responsable del 17 % de los atentados en todo el mundo

A nivel mundial, las muertes causadas por terrorismo alcanzaron su nivel más bajo en una década; sin embargo, es posible que esta mejora sea efímera. En 2026 se dan cita numerosos factores negativos, entre ellos la escalada de los conflictos en Irán y el sur de Asia, el empeoramiento de las perspectivas económicas en Occidente y el creciente uso de la tecnología de drones por parte de las organizaciones terroristas.

Siete de los 19 países que empeoraron su posición en el índice eran naciones occidentales y los factores que impulsan esa tendencia, como la rápida radicalización de los jóvenes, la polarización política, el aumento de la violencia antisemita y la reducción de los plazos de radicalización en Internet, no dan señales de disminuir. Las últimas encuestas indican que el apoyo público a Israel está disminuyendo en varios países, mientras que la guerra de Gaza ha coincidido con una mayor preocupación por el antisemitismo y una polarización política cada vez más marcada.

El GTI es producido por el grupo internacional de expertos del Institute for Economics and Peace (IEP) Es el recurso más completo sobre las tendencias mundiales de terrorismo y utiliza diversos factores para calcular su puntuación, incluida la cantidad de incidentes, muertes, lesiones y números de rehenes, antes de combinarlos con datos socioeconómicos y de conflictos para ofrecer una imagen holística sobre el terrorismo.

Steve Killelea, Fundador y presidente ejecutivo del IEP declaró: "Las condiciones subyacentes que fomentan el terrorismo están empeorando, a pesar de las mejoras observadas en 2025. A menos que se logre estabilizar rápidamente a Irán, este corre el riesgo de convertirse en un estado fallido y en otro caldo de cultivo para milicias terroristas. Las lecciones de Irak y Afganistán son claras: cuando los estados se fragmentan y surgen vacíos de seguridad, los grupos terroristas se aprovechan rápidamente de la inestabilidad.

La actividad terrorista en las fronteras internacionales sin control también ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, y el conflicto entre Pakistán y Afganistán es el ejemplo más reciente. En conjunto, estas tendencias apuntan a una conclusión preocupante: un orden mundial cada vez más fragmentado corre el riesgo de echar por tierra los logros conseguidos con tanto esfuerzo en la lucha contra el terrorismo durante la última década".

Conflicto con Irán y aumento del riesgo

Irán ha retrocedido casi 30 puestos en el GTI durante la última década, lo que refleja un aumento constante del impacto del terrorismo perpetrado por grupos separatistas en la zona fronteriza con Pakistán. Los datos del GTI muestran que, si bien las muertes por terrorismo en Oriente Medio y el norte de África se han reducido en un 95 % en los últimos diez años, este avance sigue siendo frágil y depende de la estabilidad regional.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha sido relacionado con 157 complots terroristas en 15 países durante los últimos cinco años. Aunque las capacidades de largo alcance de Irán se han visto considerablemente mermadas, si no destruidas, grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes cuentan con redes descentralizadas con una capacidad considerable para lanzar ataques terroristas. La ruptura de la comunicación con Irán hace que estos grupos actúen de forma autónoma e impredecible.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha financiado, entrenado y provisto orientación estratégica a más de 70 grupos de milicias en Irak, cuya fuerza combinada se estima en al menos 160.000 combatientes. La escalada del conflicto en Irán podría desestabilizar aún más la región y aumentar el riesgo de que grupos afines a Irán lleven a cabo atentados terroristas en el extranjero.

El gobierno iraquí se enfrenta a la posibilidad de verse envuelto en el conflicto. Será difícil equilibrar su dependencia de Irán, mantener el apoyo de las milicias, responder a la presión de Estados Unidos y evitar los ataques militares estadounidenses. Un enfrentamiento prolongado entre las milicias y las fuerzas estadounidenses desviaría los recursos de seguridad iraquíes, complicaría el apoyo internacional, fragmentaría el control territorial y generaría vacíos de poder a nivel local que podrían ser aprovechados por el Estado Islámico u otras milicias leales a Irán.

La juventud y la radicalización en línea

El terrorismo en los países occidentales está cada vez más impulsado por la radicalización juvenil y atacantes que actúan en solitario. Los niños y adolescentes representaron el 42 % de todas las investigaciones relacionadas con el terrorismo en Europa y América del Norte en 2025. El tiempo medio que transcurre hasta la radicalización se ha reducido de 16 meses en 2002 a unos pocos meses en la actualidad, debido a la amplificación algorítmica y al aprovechamiento de las vulnerabilidades del desarrollo. Se calcula que el 87 % de los menores radicalizados tenía antecedentes de negligencia o maltrato psicológico, mientras que el 77 % había sufrido abandono.

Además, los atacantes en solitario han perpetrado el 93 % de los atentados terroristas fatales en Occidente desde 2015 y siguen teniendo tres veces más posibilidades de llevar a cabo un atentado con éxito que los grupos.

Los reclutadores están aprovechando plataformas como Roblox, Fortnite y Discord para establecer vínculos sociales, mientras que las redes extremistas emplean una estrategia de embudo mediante las redes sociales para dirigir a los usuarios hacia contenidos cada vez más extremistas antes de pasar a aplicaciones de mensajería cifrada.

Geografía del terrorismo

Por primera vez, Pakistán se ha convertido en el país más afectado por el terrorismo, con 1.139 víctimas fatales y 1.045 atentados registrados en 2025. Este resurgimiento se debe, en parte, al regreso al poder de los talibanes en Afganistán y al consiguiente aumento de la actividad transfronteriza de los grupos militantes, como el TTP y el Ejército de Liberación de Baluchistán. Sin una reconciliación, es probable que el actual conflicto entre Afganistán y Pakistán dé lugar a altos niveles de terrorismo.

La proximidad a las fronteras es una característica definitoria del terrorismo moderno; según el GTI, el terrorismo en estas zonas se ha más que duplicado en los últimos 15 años. En 2025, más del 76 % de los ataques se produjeron a menos de 100 km de una frontera internacional, frente a poco menos del 60 % en 2007, siendo algunos de los puntos más conflictivos la frontera entre Ecuador, Colombia y Venezuela y la zona de la triple frontera del Sahel central. Regiones como el Sahel Central y la cuenca del lago Chad tienen un control estatal débil, lo que permite a los grupos reclutar miembros y actuar con relativa libertad.

Factores que impulsan el terrorismo en África subsahariana

La región del Sahel, en África subsahariana, sigue viéndose gravemente afectada por el terrorismo. Aunque la cantidad de víctimas fatales disminuyó en 2025, la región sigue concentrando más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo a nivel mundial. La violencia se ha extendido también más allá de los focos tradicionales del Sahel Central, donde el JNIM lanza ataques coordinados en el oeste de Malí y el Estado Islámico reivindica su primer atentado en la región de Dosso, al sur de Níger.

Nigeria y la República Democrática del Congo registraron los mayores aumentos en la cantidad de muertes por terrorismo, con un incremento del 46 % y del 28 %, respectivamente. En Nigeria, la cantidad de muertes se disparó en el noroeste en medio de una creciente inestabilidad política relacionada con Boko Haram, mientras que en la República Democrática del Congo, fuerzas vinculadas al Estado Islámico llevaron a cabo varios ataques a gran escala a lo largo de la frontera oriental del país. Los mayores aumentos en el impacto del Estado Islámico se registraron en Níger, donde las muertes causadas por el grupo casi se cuadruplicaron.

Los motivos que llevan a unirse a grupos terroristas en África subsahariana contrastan considerablemente con las de Occidente. Para el 71 % de los reclutas, el factor decisivo para alistarse fueron las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado. Los factores económicos también son fundamentales, ya que una cuarta parte de los voluntarios menciona la falta de oportunidades laborales como su principal motivación. En las regiones con un gobierno débil, los grupos armados aprovechan este vacío y ofrecen beneficios tangibles, como salarios, a los jóvenes que carecen de un empleo legítimo.

Notas para los editores

El informe completo del GTI 2026 y el mapa interactivo están disponibles en: economicsandpeace.org y visionofhumanity.org

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Índice mundial de terrorismo (GTI)

El GTI del Institute for Economics & Peace proporciona un resumen completo de las tendencias y patrones globales clave en el terrorismo en los últimos 17 años. El informe clasifica a 163 países (el 99,7 % de la población mundial) según el impacto del terrorismo. Los indicadores incluyen el número de incidentes terroristas, víctimas mortales, heridos y rehenes.

El informe GTI se produce utilizando datos de TerrorismTracker y otras fuentes. TerrorismTracker proporciona registros de eventos sobre ataques terroristas desde el 1 de enero de 2007. El conjunto de datos contiene más de 76.000 incidentes terroristas para el período 2007 a 2025.

Institute for Economics and Peace

El Institute for Economics and Peace (IEP) es el grupo de expertos líder en el mundo dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Lo hace mediante el desarrollo de índices globales y nacionales, incluido el Índice mundial de paz anual, el cálculo del costo económico de la violencia y la comprensión de la paz positiva, que son las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.

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FUENTE Institute for Economics & Peace