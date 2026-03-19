Weltweiter Terrorismus fällt auf ein Jahrzehntestief, aber die Zahl der Todesopfer im Westen steigt

LONDON, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Global Terrorism Index (GTI) des Institute for Economics & Peace (IEP) zeigt, dass die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesfälle im Westen im Jahr 2025 um 280 Prozent gestiegen ist, was in krassem Gegensatz zu einem weltweiten Rückgang von 28 Prozent steht. Vor dem Hintergrund des sich ausweitenden Iran-Konflikts warnt der Bericht, dass künftige Trends im Terrorismus von neu entstehenden Konflikten, dem Zusammenbruch internationaler Normen und der Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen geprägt sein werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesfälle ging um 28 Prozent auf 5.582 zurück, und die Zahl der Vorfälle sank um 22 Prozent auf 2.944, was den niedrigsten Stand seit 2007 bedeutet.

Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der terroristischen Todesopfer im Westen um 280 Prozent auf 57 im Jahr 2025, was vor allem auf Antisemitismus, Islamophobie und politischen Terrorismus zurückzuführen ist.

Der Iran riskiert, ein weiterer Nährboden für Terrormilizen zu werden, wenn er ein gescheiterter Staat wird

Sechs der zehn am stärksten vom Terrorismus betroffenen Länder liegen in Afrika südlich der Sahara, das damit weiterhin das Epizentrum von ist.

Zum ersten Mal führt Pakistan den Index als das am stärksten vom Terrorismus betroffene Land an. Mit 1.139 Todesopfern und 1.045 Vorfällen im Jahr 2025, dem höchsten Stand seit 2013, ist ein starker Anstieg zu verzeichnen.

Die Radikalisierung von Jugendlichen hat zu Anschlägen durch einsame Wölfe geführt, wobei sich die Zahl der Ermittlungen zum Jugendterrorismus seit 2021 verdreifacht hat. 93 Prozent aller tödlichen Angriffe im Westen waren Angriffe von Einzelkämpfern

Der Islamische Staat (IS) und mit ihm verbundene Organisationen sind nach wie vor die tödlichste terroristische Organisation und für 17 Prozent der Anschläge weltweit verantwortlich

Die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesfälle hat weltweit den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht; diese Verbesserung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Im Jahr 2026 kommen viele negative Faktoren zusammen, darunter die Eskalation der Konflikte im Iran und in Südasien, die sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten im Westen und der zunehmende Einsatz von Drohnentechnologie durch terroristische Organisationen.

Sieben der 19 Länder, die sich auf dem Index verschlechtert haben, waren westliche Länder, und die Bedingungen, die diesen Trend vorantreiben, wie die rasche Radikalisierung der Jugend, die politische Polarisierung, die zunehmende antisemitische Gewalt und die Verdichtung der Online-Radikalisierungszeiten, zeigen keine Anzeichen für ein Nachlassen. Jüngste Umfragen zeigen, dass die öffentliche Unterstützung für Israel in mehreren Ländern abnimmt, während der Gaza-Krieg mit einer zunehmenden Besorgnis über Antisemitismus und einer verstärkten politischen Polarisierung einherging.

Der GTI wird von der internationalen Denkfabrik Institute for Economics & Peace (IEP) erstellt. Sie ist die umfassendste Quelle für globale Terrorismus-Trends und verwendet mehrere Faktoren zur Berechnung ihrer Punktzahl, einschließlich der Anzahl von Vorfällen, Todesopfern, Verletzten und Geiseln, bevor sie diese mit Konflikt- und sozioökonomischen Daten kombiniert, um ein ganzheitliches Bild des Terrorismus zu zeichnen.

Steve Killelea, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender von IEP: „Die dem Terrorismus zugrundeliegenden Bedingungen verschlechtern sich trotz der für 2025 erwarteten Verbesserungen. Wenn es nicht gelingt, den Iran schnell zu stabilisieren, besteht die Gefahr, dass das Land zu einem gescheiterten Staat und zu einem weiteren Nährboden für Terrormilizen wird. Die Lehren aus Irak und Afghanistan sind eindeutig: Wenn Staaten zerbrechen und Sicherheitslücken entstehen, nutzen terroristische Gruppen diese Instabilität schnell aus.

Auch die terroristischen Aktivitäten entlang unkontrollierter internationaler Grenzen haben in den letzten fünf Jahren erheblich zugenommen, wobei der pakistanisch-afghanische Konflikt das jüngste Beispiel ist. In ihrer Gesamtheit betrachtet, lassen diese Trends eine ernüchternde Schlussfolgerung zu: Eine zerbrechende Weltordnung birgt die Gefahr, dass die hart erkämpften Errungenschaften des letzten Jahrzehnts im Kampf gegen den Terrorismus zunichte gemacht werden."

Der Iran-Konflikt und das eskalierende Risiko

Der Iran hat sich in den letzten zehn Jahren auf der GTI-Liste um fast 30 Plätze verschlechtert, was auf die stetig zunehmenden Auswirkungen des von separatistischen Gruppen im pakistanischen Grenzgebiet ausgehenden Terrorismus zurückzuführen ist. Aus den Daten der GTI geht hervor, dass die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesfälle im Nahen Osten und in Nordafrika in den letzten zehn Jahren zwar um 95 Prozent zurückgegangen ist, dass dieser Fortschritt aber nach wie vor fragil ist und von der regionalen Stabilität abhängt.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) wurde in den letzten fünf Jahren mit 157 terroristischen Anschlägen in 15 Ländern in Verbindung gebracht. Obwohl die Langstreckenfähigkeiten des Irans erheblich geschwächt, wenn nicht gar zerstört wurden, verfügen Gruppen wie die Hamas, die Hisbollah und die Houthis über dezentralisierte Netzwerke mit erheblichen Fähigkeiten zur Durchführung von Terroranschlägen. Der Zusammenbruch der Kommunikation mit dem Iran bedeutet, dass diese Gruppen autonom und unvorhersehbar handeln.

Die IRGC hat über 70 Milizen im Irak mit einer geschätzten Gesamtstärke von mindestens 160.000 Kämpfern finanziert, ausgebildet und strategisch geleitet. Eine Eskalation des Konflikts im Iran könnte die Region weiter destabilisieren und das Risiko erhöhen, dass mit dem Iran sympathisierende Gruppen Terroranschläge in Übersee verüben.

Die irakische Regierung steht vor der Gefahr, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Es wird schwierig sein, die Abhängigkeit vom Iran auszugleichen, die Milizen bei der Stange zu halten, gleichzeitig auf den Druck der USA zu reagieren und einen Militärschlag der USA zu vermeiden. Ein anhaltender Austausch zwischen Milizen und US-Streitkräften würde irakische Sicherheitsressourcen abziehen, die internationale Unterstützung erschweren, die territoriale Kontrolle zersplittern und lokale Lücken schaffen, die vom Islamischen Staat oder anderen iranfreundlichen Milizen ausgenutzt werden könnten.

Jugend und Online-Radikalisierung

Der Terrorismus in den westlichen Ländern wird zunehmend durch die Radikalisierung von Jugendlichen und Einzelkämpfern vorangetrieben. Im Jahr 2025 entfielen 42 Prozent aller terrorbezogenen Ermittlungen in Europa und Nordamerika auf Kinder und Jugendliche. Die durchschnittliche Radikalisierungsdauer hat sich von 16 Monaten im Jahr 2002 auf wenige Monate verkürzt, was auf die algorithmische Verstärkung und die Ausnutzung von Schwachstellen in der Entwicklung zurückzuführen ist. Schätzungsweise 87 % der radikalisierten Minderjährigen waren in der Vergangenheit vernachlässigt oder psychisch missbraucht worden, während 77 % unter Vernachlässigung litten.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Einzelpersonen 93 Prozent der tödlichen Terroranschläge im Westen seit 2015 verübt haben und die Wahrscheinlichkeit, einen Anschlag erfolgreich durchzuführen, dreimal höher ist als bei Gruppen.

Anwerber nutzen Plattformen wie Roblox, Fortnite und Discord, um soziale Bindungen aufzubauen, während extremistische Netzwerke eine Trichterstrategie über Social-Media-Plattformen anwenden, um Nutzer auf immer extremere Inhalte zu lenken, bevor sie zu verschlüsselten Messaging-Apps abwandern.

Geographie des Terrorismus

Pakistan ist mit 1.139 Toten und 1.045 Vorfällen im Jahr 2025 zum ersten Mal das am stärksten vom Terrorismus betroffene Land. Dieses Wiederaufleben ist zum Teil auf die Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan und die daraus resultierende Zunahme der grenzüberschreitenden militanten Aktivitäten der TTP und der Balochistan Liberation Army zurückzuführen. Ohne Versöhnung wird der derzeitige afghanisch-pakistanische Konflikt wahrscheinlich zu einem hohen Maß an Terrorismus führen.

Die Nähe zu den Grenzen ist ein charakteristisches Merkmal des modernen Terrorismus, wobei die GTI feststellt, dass sich der Terrorismus in diesen Gebieten in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt hat. Mehr als 76 Prozent der Anschläge ereigneten sich im Jahr 2025 in einem Umkreis von 100 km um eine internationale Grenze, gegenüber knapp 60 Prozent im Jahr 2007. Zu den Brennpunkten gehören die Grenze zwischen Ecuador, Kolumbien und Venezuela sowie das Dreiländereck der zentralen Sahelzone. Regionen wie die zentrale Sahelzone und das Tschadseebecken leiden unter einer schwachen staatlichen Kontrolle, die es den Gruppen ermöglicht, relativ frei zu rekrutieren und zu operieren.

Triebkräfte des Terrorismus in Afrika südlich der Sahara

Die Sahel-Region in Afrika südlich der Sahara ist weiterhin stark vom Terrorismus betroffen. Obwohl die Zahl der Todesopfer im Jahr 2025 zurückging, entfallen auf die Region immer noch mehr als die Hälfte aller terrorismusbedingten Todesfälle weltweit. Die Gewalt hat sich auch über die traditionellen Brennpunkte der zentralen Sahelzone hinaus ausgebreitet: Die JNIM hat koordinierte Angriffe im Westen Malis gestartet und der IS hat sich zu seinem ersten Angriff in der südlichen Region Dosso in Niger bekannt.

Nigeria und die Demokratische Republik Kongo verzeichneten mit 46 Prozent bzw. 28 Prozent den stärksten Anstieg der terroristisch bedingten Todesfälle. In Nigeria stieg die Zahl der Todesopfer im Nordwesten inmitten der wachsenden politischen Instabilität im Zusammenhang mit Boko Haram an, während in der Demokratischen Republik Kongo IS-nahe Kräfte mehrere groß angelegte Angriffe entlang der Ostgrenze des Landes verübten. Der größte Anstieg der Auswirkungen des IS fand in Niger statt, wo sich die Zahl der von der Gruppe verursachten Todesfälle fast vervierfachte.

Die Beweggründe für den Beitritt zu terroristischen Gruppen in Afrika südlich der Sahara stehen in starkem Kontrast zum Westen. Für 71 Prozent der Rekruten waren Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Sicherheitskräfte der letzte Auslöser für ihren Beitritt. Wirtschaftliche Faktoren sind ebenfalls entscheidend: Ein Viertel der freiwilligen Rekruten gibt fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten als Hauptmotiv an. In Regionen mit schwacher Regierungsführung nutzen bewaffnete Gruppen dieses Vakuum aus, indem sie jungen Menschen ohne legale Beschäftigung greifbare Vorteile wie Gehälter anbieten.

Hinweise für die Redaktion

Der vollständige GTI 2026-Bericht und die interaktive Karte sind abrufbar unter: economicsandpeace.org & visionofhumanity.org

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Globaler Terrorismus-Index (GTI)

Der GTI des Institute for Economics & Peace bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten globalen Trends und Muster des Terrorismus in den letzten 17 Jahren. In dem Bericht werden 163 Länder (99,7 % der Weltbevölkerung) nach den Auswirkungen des Terrorismus eingestuft. Zu den Indikatoren gehören die Zahl der terroristischen Vorfälle, der Todesopfer, der Verletzten und der Geiseln.

Der GTI-Bericht wird anhand von Daten aus TerrorismTracker und anderen Quellen erstellt. TerrorismTracker bietet Ereignisaufzeichnungen zu terroristischen Anschlägen seit dem 1. Januar 2007. Der Datensatz enthält über 76.000 terroristische Vorfälle für den Zeitraum 2007 bis 2025.

Institut für Wirtschaft und Frieden

Das Institute for Economics & Peace (IEP) ist der weltweit führende Think Tank, der sich mit der Entwicklung von Metriken zur Analyse des Friedens und der Quantifizierung seines wirtschaftlichen Wertes beschäftigt. Dies geschieht durch die Entwicklung globaler und nationaler Indizes, einschließlich des jährlichen Global Peace Index, die Berechnung der wirtschaftlichen Kosten von Gewalt und das Verständnis von Positivem Frieden, d. h. von Einstellungen, Institutionen und Strukturen, die friedliche Gesellschaften schaffen und erhalten.

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