Le terrorisme mondial atteint son niveau le plus bas depuis dix ans, mais le nombre de victimes occidentales est en forte hausse

LONDRES, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les décès dus au terrorisme en Occident ont bondi de 280 % en 2025, contrastant fortement avec une baisse mondiale de 28 %, révèle l'Indice mondial du terrorisme (IMT) produit par l'Institute for Economics & Peace (IEP). À la suite de l'aggravation du conflit iranien, le rapport prévient que les tendances futures du terrorisme seront déterminées par les conflits émergents, l'effondrement des normes internationales et la détérioration des conditions économiques.

Principales conclusions :

Le nombre de décès dus au terrorisme a diminué de 28 % pour atteindre 5 582, et le nombre d'incidents a baissé de 22 % pour s'établir à 2 944, soit les chiffres les plus bas depuis 2007

En revanche, le nombre de victimes du terrorisme occidental a fortement augmenté, de 280 %, pour atteindre 57 en 2025, principalement en raison de l'antisémitisme, de l'islamophobie et du terrorisme politique.

L'Iran risque de devenir une nouvelle pépinière de milices terroristes s'il devient un État en déliquescence

Six des dix pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent en Afrique subsaharienne, qui reste l'épicentre de .

Pour la première fois, le Pakistan arrive en tête de l'indice en tant que pays le plus touché par le terrorisme, avec une forte résurgence, 1 139 morts et 1 045 incidents en 2025, son niveau le plus élevé depuis 2013.

La radicalisation des jeunes a alimenté les attaques de loups solitaires, les enquêtes sur le terrorisme des jeunes ayant triplé depuis 2021. 93 % des attaques mortelles perpétrées en Occident étaient des attaques de loups solitaires.

L'État islamique (EI) et ses affiliés restent l'organisation terroriste la plus meurtrière , responsable de 17 % des attaques dans le monde.

Au niveau mondial, les décès dus au terrorisme ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans, mais cette amélioration pourrait être de courte durée. De nombreux facteurs négatifs convergent en 2026, notamment l'escalade des conflits en Iran et en Asie du Sud, la détérioration des perspectives économiques en Occident et l'utilisation croissante de la technologie des drones par les organisations terroristes.

Sept des 19 pays dont la situation s'est détériorée dans l'indice étaient des pays occidentaux, et les conditions à l'origine de cette tendance, telles que la radicalisation rapide des jeunes, la polarisation politique, la montée de la violence antisémite et la compression des délais de radicalisation en ligne, ne montrent aucun signe d'apaisement. Des sondages récents indiquent que le soutien de l'opinion publique à Israël est en baisse dans plusieurs pays, tandis que la guerre de Gaza a coïncidé avec une préoccupation accrue pour l'antisémitisme et une polarisation politique plus forte.

Le GTI est produit par un groupe de réflexion international, l'Institute for Economics & Peace (IEP). Il s'agit de la ressource la plus complète sur les tendances mondiales en matière de terrorisme. Il utilise de multiples facteurs pour calculer son score, notamment le nombre d'incidents, de morts, de blessés et d'otages, avant de les combiner avec des données sur les conflits et des données socio-économiques pour fournir une image holistique du terrorisme.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP : « Les conditions sous-jacentes qui alimentent le terrorisme s'aggravent malgré les améliorations constatées en 2025. Si l'Iran ne peut être stabilisé rapidement, il risque de devenir un État en déliquescence et un autre terrain propice aux milices terroristes. Les leçons tirées de l'Irak et de l'Afghanistan sont claires : lorsque les États se fragmentent et que des vides sécuritaires apparaissent, les groupes terroristes exploitent rapidement l'instabilité.

L'activité terroriste le long des frontières internationales non gouvernées a également augmenté de manière substantielle au cours des cinq dernières années, le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan en étant l'exemple le plus récent. Considérées dans leur ensemble, ces tendances conduisent à une conclusion qui donne à réfléchir : une fracture de l'ordre mondial risque d'effacer les gains obtenus de haute lutte contre le terrorisme au cours de la dernière décennie ».

Le conflit iranien et l'escalade des risques

L'Iran a perdu près de 30 places sur l'ITG au cours de la dernière décennie, reflétant une augmentation constante de l'impact du terrorisme mené par des groupes séparatistes dans la zone frontalière du Pakistan. Les données de l'Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme montrent que si le nombre de décès dus au terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a chuté de 95 % au cours des dix dernières années, ces progrès restent fragiles et dépendent de la stabilité régionale.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été lié à 157 complots terroristes dans 15 pays au cours des cinq dernières années. Bien que les capacités à longue portée de l'Iran aient été considérablement réduites, voire détruites, des groupes tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis disposent de réseaux décentralisés dotés d'importantes capacités de lancement d'attaques terroristes. La rupture des communications avec l'Iran signifie que ces groupes agissent de manière autonome et imprévisible.

Le CGRI a fourni des fonds, une formation et une orientation stratégique à plus de 70 milices en Irak, dont les effectifs combinés sont estimés à au moins 160 000 combattants. L'escalade du conflit en Iran pourrait déstabiliser davantage la région et accroître le risque que des groupes sympathisants de l'Iran mènent des attaques terroristes à l'étranger.

Le gouvernement irakien risque d'être entraîné dans le conflit. Il sera difficile de trouver un équilibre entre sa dépendance à l'égard de l'Iran, le maintien des milices dans le camp adverse tout en répondant à la pression des États-Unis et en évitant les frappes militaires américaines. Un échange soutenu entre les milices et les forces américaines détournerait les ressources de sécurité irakiennes, compliquerait le soutien international, fragmenterait le contrôle territorial et créerait des vides locaux qui pourraient être exploités par l'État islamique ou d'autres milices fidèles à l'Iran.

Jeunesse et Radicalisation en ligne

Dans les pays occidentaux, le terrorisme est de plus en plus le fait de jeunes radicalisés et d'acteurs solitaires. Les enfants et les adolescents représentaient 42 % de toutes les enquêtes liées au terrorisme en Europe et en Amérique du Nord en 2025. Le délai moyen de radicalisation est passé de 16 mois en 2002 à quelques mois aujourd'hui, sous l'effet de l'amplification algorithmique et de l'exploitation des faiblesses de développement. On estime que 87 % des mineurs radicalisés ont été victimes de négligence ou d'abus psychologiques, tandis que 77 % ont souffert d'abandon.

Plus difficile encore, les loups solitaires ont perpétré 93 % des attentats terroristes mortels en Occident depuis 2015 et restent trois fois plus susceptibles de réussir un attentat que les groupes.

Les recruteurs tirent parti de plateformes telles que Roblox, Fortnite et Discord pour établir des liens sociaux, tandis que les réseaux extrémistes utilisent une stratégie d'entonnoir via les plateformes de médias sociaux pour canaliser les utilisateurs vers des contenus de plus en plus extrêmes avant de migrer vers des applications de messagerie cryptées.

Géographie du terrorisme

Le Pakistan est, pour la première fois, le pays le plus touché par le terrorisme, avec 1 139 morts et 1 045 incidents en 2025. Cette résurgence est en partie due au retour au pouvoir des talibans en Afghanistan et à l'augmentation des activités militantes transfrontalières du TTP et de l'armée de libération du Baloutchistan qui en a résulté. En l'absence de réconciliation, le conflit actuel entre l'Afghanistan et le Pakistan risque de se traduire par des niveaux élevés de terrorisme.

La proximité des frontières est un trait caractéristique du terrorisme moderne, le GTI ayant constaté que le terrorisme dans ces zones a plus que doublé au cours des 15 dernières années. Plus de 76 % des attaques se sont produites à moins de 100 km d'une frontière internationale en 2025, contre un peu moins de 60 % en 2007, les points névralgiques étant notamment la frontière entre l'Équateur, la Colombie et le Venezuela et la zone des trois frontières du Sahel central. Des régions telles que le Sahel central et le bassin du lac Tchad souffrent d'un faible contrôle de l'État, ce qui permet aux groupes de recruter et d'opérer avec une relative liberté.

Les moteurs du terrorisme en Afrique subsaharienne

La région du Sahel en Afrique subsaharienne continue d'être fortement touchée par le terrorisme. Bien que le nombre de décès ait diminué en 2025, la région représente toujours plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde. La violence s'est également propagée au-delà des points chauds traditionnels du Sahel central, le JNIM ayant lancé des frappes coordonnées dans l'ouest du Mali et l'IS ayant revendiqué sa première attaque dans la région méridionale de Dosso au Niger.

Le Nigeria et la République démocratique du Congo ont enregistré les plus fortes augmentations du nombre de décès dus au terrorisme, de 46 % et 28 % respectivement. Au Nigéria, le nombre de morts a augmenté dans le nord-ouest du pays en raison de l'instabilité politique croissante liée à Boko Haram, tandis qu'en RDC, les forces liées à l'EI ont mené plusieurs attaques de grande envergure le long de la frontière orientale du pays. L'augmentation la plus importante de l'impact de l'IS s'est produite au Niger, où le nombre de morts causées par le groupe a presque quadruplé.

Les motivations qui poussent les Africains subsahariens à rejoindre les groupes terroristes contrastent fortement avec celles des Occidentaux. Pour 71 % des recrues, les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité de l'État ont été le dernier catalyseur de leur engagement. Les facteurs économiques sont également déterminants, un quart des recrues volontaires citant le manque d'opportunités d'emploi comme leur principale motivation. Dans les régions où la gouvernance est faible, les groupes armés exploitent ce vide en offrant des avantages tangibles, tels que des salaires, aux jeunes sans emploi légitime.

Notes aux rédacteurs

Le rapport complet GTI 2026 et la carte interactive sont disponibles à l'adresse suivante economicsandpeace.org & visionofhumanity.org

X : @GlobPeaceIndex

Facebook : facebook.com/globalpeaceindex

Indice global du terrorisme (GTI)

L'indice GTI de l'Institute for Economics & Peace fournit un résumé complet des principales tendances et modèles mondiaux en matière de terrorisme au cours des 17 dernières années. Le rapport classe 163 pays (99,7 % de la population mondiale) en fonction de l'impact du terrorisme. Les indicateurs comprennent le nombre d'incidents terroristes, de morts, de blessés et d'otages.

Le rapport GTI est établi à partir de données provenant de TerrorismTracker et d'autres sources. TerrorismTracker fournit des informations sur les attentats terroristes depuis le 1er janvier 2007. L'ensemble des données contient plus de 76 000 incidents terroristes pour la période 2007-2025.

Institut pour l'économie et la paix

L'Institute for Economics & Peace (IEP) est le principal groupe de réflexion au monde qui se consacre à l'élaboration de méthodes d'analyse de la paix et à la quantification de sa valeur économique. Pour ce faire, l'IEP élabore des indices mondiaux et nationaux, dont l'indice annuel de paix mondiale, calcule le coût économique de la violence et comprend la paix positive, c'est-à-dire les attitudes, les institutions et les structures qui créent et maintiennent des sociétés pacifiques.

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