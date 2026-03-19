글로벌 테러리즘 10년 만에 최저 수준… 그러나 서구권 사망자는 급증

런던, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- IEP(Institute for Economics & Peace, IEP)가 제작한 글로벌 테러리즘 지수(Global Terrorism Index, GTI)에 따르면, 2025년 서구권 국가의 테러 사망자 수가 280% 급증하여 전 세계적으로는 28% 감소한 것과 극명한 대조를 이루는 것으로 나타났다. 보고서는 이란 분쟁의 확대를 배경으로, 새롭게 부상하는 분쟁, 국제 규범의 붕괴, 악화되는 경제 여건이 향후 테러리즘 트렌드를 형성할 것이라고 경고한다.

주요 발견:

테러로 인한 사망자 수는 28% 감소한 5,582명, 사건 수는 22% 감소한 2,944건으로, 2007년 이후 최저 수준을 기록했다.

반면 서구권 국가의 테러 사망자 수는 2025년 280% 급증한 57명으로, 주로 반유대주의, 이슬람 혐오, 정치적 테러에 의해 주도됐다.

이란이 실패 국가가 될 경우 또 다른 테러 민병대의 온상이 될 위험이 있다.

테러 피해가 가장 큰 10개국 중 6개국이 사하라 이남 아프리카에 위치해, 이 지역이 테러의 진원지 위치를 유지하고 있다.

파키스탄은 처음으로 테러 피해 최대국으로 지수 1위에 올랐으며, 2025년 사망자 1,139명, 사건 1,045건으로 2013년 이후 최고 수준의 급격한 재발을 경험했다.

청소년 급진화가 단독 범행 공격을 부추겨 청소년 테러 수사가 2021년 이후 3배 증가했으며, 서구권 국가의 치명적 공격 중 93%가 단독 범행이었다.

이슬람 국가(IS)와 계열 단체들이 전 세계 공격의 17%를 차지하며 가장 치명적인 테러 조직으로 남아 있다.

전 세계 테러 사망자 수는 10년 만에 최저 수준에 도달했지만, 이 개선세는 오래 지속되지 않을 수 있다. 이란과 남아시아의 분쟁 격화, 서구권 국가의 악화되는 경제 전망, 테러 단체의 드론 기술 활용 증가 등 여러 부정적 요인이 2026년에 집중되고 있다.

지수에서 악화된 19개국 중 7개국이 서구권 국가였으며, 청소년의 급속한 급진화, 정치적 양극화, 반유대주의 폭력 증가, 온라인 급진화 타임라인의 단축 등 이러한 추세를 이끄는 조건들은 완화될 기미를 보이지 않는다. 최근 여론조사에서 여러 국가에서 이스라엘에 대한 여론 지지가 하락하고 있으며, 가자 전쟁과 함께 반유대주의에 대한 우려와 정치적 양극화가 심화되고 있다.

GTI는 국제 싱크탱크 IEP가 발표한다. GTI는 글로벌 테러리즘 트렌드에 관한 가장 포괄적인 자료로, 사건 수, 사망자 수, 부상자 수, 인질 수 등 다양한 요소를 활용해 점수를 산출한 뒤 분쟁 및 사회경제 데이터와 결합해 테러리즘의 총체적인 현황을 제공한다.

IEP의 스티브 킬릴레아(Steve Killelea) 설립자 및 이사회 의장은 다음과 같이 말했다. "2025년의 개선에도 불구하고 테러리즘을 야기하는 근본적인 조건들은 악화되고 있다. 이란이 신속하게 안정화되지 않으면 실패 국가가 되어 또 다른 테러 민병대의 온상이 될 위험이 있다. 이라크와 아프가니스탄의 교훈은 분명하다. 국가가 분열되고 안보 공백이 발생하면 테러 집단은 신속하게 그 불안정을 이용한다.

통치되지 않는 국제 국경 지역을 따라 발생하는 테러 활동도 지난 5년간 상당히 증가했으며, 파키스탄-아프가니스탄 분쟁이 가장 최근의 사례이다. 이러한 트렌드를 종합하면 한 가지 엄중한 결론에 이르게 된다. 분열되는 세계 질서는 지난 10년간 테러에 맞서 어렵게 쟁취한 성과를 지워버릴 위험이 있다"고 덧붙였다.

이란 분쟁과 고조되는 위험

이란은 지난 10년간 GTI에서 거의 30단계 하락했으며, 이는 파키스탄 국경 지역의 분리주의 단체들에 의한 테러 영향의 꾸준한 증가를 반영한다. GTI 데이터에 따르면 중동 및 북아프리카 지역의 테러 사망자 수는 지난 10년간 95% 감소했지만, 이러한 진전은 여전히 취약하며 지역 안정에 달려 있다.

이슬람 혁명 수비대(Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)는 지난 5년간 15개국에서 157건의 테러 음모와 연루된 것으로 나타났다. 이란의 장거리 능력이 상당히 약화됐거나 파괴됐을 가능성이 있지만, 하마스(Hamas), 헤즈볼라(Hezbollah), 후티(Houthis) 등의 단체들은 테러 공격을 감행할 상당한 역량을 갖춘 분산된 네트워크를 보유하고 있다. 이란과의 소통 단절은 이 단체들이 자율적이고 예측 불가능하게 행동하고 있음을 의미한다.

이슬람 혁명 수비대는 이라크의 70개 이상의 민병대에 자금, 훈련, 전략적 방향을 제공했으며, 추정 총 전력은 최소 16만 명의 전투원에 달한다. 이란 분쟁의 확대는 지역을 더욱 불안정하게 만들고 이란에 동조하는 집단들이 해외에서 테러 공격을 감행할 위험을 높일 수 있다.

이라크 정부는 분쟁에 휘말릴 가능성에 직면해 있다. 이란에 대한 의존도를 유지하면서 민병대를 지지하고 미국의 압력에 대응하며 미군의 공격을 회피하는 균형을 잡는 것은 쉽지 않을 것이다. 민병대와 미군 간의 지속적인 교전은 이라크 안보 자원을 분산시키고, 국제적 지원을 복잡하게 만들며, 영토 통제를 분열시키고 이슬람국가나 이란에 충성하는 다른 민병대가 악용할 수 있는 지역적 공백을 만들 수 있다.

청소년 및 온라인 급진화

서구권 국가의 테러리즘은 점점 더 청소년 급진화와 단독 범행자에 의해 주도되고 있다. 2025년 유럽과 북미에서 테러 관련 수사의 42%가 아동 및 청소년을 대상으로 했다. 알고리즘 증폭과 발달 취약성의 악용으로 인해 평균 급진화 타임라인이 2002년 16개월에서 현재 몇 달로 단축됐다. 급진화된 미성년자의 약 87%가 방치 또는 심리적 학대 이력이 있었으며, 77%는 유기를 경험한 것으로 추정된다.

또한 단독 범행자들은 2015년 이후 서구권에서 발생한 치명적 테러 공격의 93%를 저질렀으며, 집단보다 공격 성공률이 3배 높다.

모집책들은 로블록스(Roblox), 포트나이트(Fortnite), 디스코드(Discord) 같은 플랫폼을 활용해 사회적 유대를 형성하고 있으며, 극단주의 네트워크는 소셜미디어 플랫폼을 통한 깔때기 전략으로 사용자를 점점 더 극단적인 콘텐츠로 유도한 뒤 암호화된 메시징 앱으로 이동시키고 있다.

테러리즘의 지리적 분포

파키스탄이 처음으로 테러 피해 최대국으로 부상해 2025년 사망자 1,139명, 사건 1,045건을 기록했다. 이 재발은 부분적으로 아프가니스탄에서 탈레반의 재집권과 그로 인한 TTP 및 발루치스탄 해방군(BLA)의 국경을 넘나드는 무장 활동 증가에 의해 주도됐다. 화해 없이는 현재의 아프가니스탄-파키스탄 분쟁이 높은 수준의 테러로 이어질 가능성이 높다.

국경 근접성은 현대 테러리즘의 결정적 특징으로, GTI는 이 지역의 테러가 지난 15년간 두 배 이상 증가했음을 발견했다. 2025년 공격의 76% 이상이 국제 국경 100km 이내에서 발생했으며, 이는 2007년 60% 미만에서 증가한 수치로, 에콰도르-콜롬비아-베네수엘라 접경 지역과 중앙 사헬 3국 접경 지역 등이 주요 분쟁 지역이다. 중앙 사헬과 차드호 분지 같은 지역은 국가 통제력이 약해 집단들이 비교적 자유롭게 모집 및 활동할 수 있다.

사하라 이남 아프리카의 테러리즘 동인

사하라 이남 아프리카의 사헬 지역은 계속해서 테러의 강력한 영향을 받고 있다. 2025년 사망자 수가 감소했지만, 이 지역은 여전히 전 세계 테러 관련 사망자의 절반 이상을 차지하고 있다. 폭력 사태는 중앙 사헬의 전통적인 분쟁 지역을 넘어 확산되어, JNIM이 말리 서부에서 조직적인 공격을 감행하고 IS가 니제르 남부 도소 지역에서 처음으로 공격을 감행했다.

나이지리아와 콩고민주공화국은 테러 사망자 수가 각각 46%, 28% 증가하며 가장 큰 증가 폭을 기록했다. 나이지리아에서는 보코하람(Boko Haram)과 관련된 정치적 불안정 속에 북서부 지역의 사망자가 급증했으며, 콩고민주공화국에서는 이슬람국가 연계 세력이 동부 국경을 따라 여러 차례 대규모 공격을 감행했다. 이슬람국가의 영향력은 니제르에서 가장 크게 확대되어 이 단체로 인한 사망자 수가 거의 4배에 달했다.

사하라 이남 아프리카에서 테러 집단에 가입하는 동기는 서구권과 뚜렷한 차이를 보인다. 가입자의 71%의 최종 촉매제는 국가 보안군의 인권 침해였다. 경제적 요인도 중요해, 자발적 가입자의 4분의 1이 일자리 부족을 주요 동기로 꼽았다. 거버넌스가 취약한 지역에서 무장 단체들은 이러한 공백을 활용해 합법적인 취업 기회가 없는 젊은이들에게 급여 등 실질적인 혜택을 제공하고 있다.

편집자 참고 사항

GTI 2026 전체 보고서 및 인터랙티브 지도는 economicsandpeace.org 및 visionofhumanity.org 에서 확인할 수 있다.

엑스(X): @GlobPeaceIndex

페이스북: facebook.com/globalpeaceindex

글로벌 테러리즘 지수(GTI)

IEP의 GTI는 지난 17년간의 주요 글로벌 테러리즘 트렌드와 패턴에 대한 포괄적인 요약을 제공한다. 이 보고서는 163개국(전 세계 인구의 99.7%)을 테러리즘의 영향에 따라 순위를 매긴다. 테러 사건 수, 사망자 수, 부상자 수, 인질 수가 지표에 포함된다.

GTI 보고서는 테러리즘트래커(TerrorismTracker) 및 기타 출처의 데이터를 활용해 작성된다. 테러리즘트래커는 2007년 1월 1일 이후 테러 공격에 대한 사건 기록을 제공한다. 데이터 세트에는 2007년부터 2025년까지 7만 6000건 이상의 테러 사건이 포함되어 있다.

IEP 소개

IEP는 평화를 분석하고 그 경제적 가치를 정량화하기 위한 지표 개발에 전념하는 세계 최고의 싱크탱크다. 연례 글로벌 평화 지수를 포함한 글로벌 및 국가 지수를 개발하고, 폭력의 경제적 비용을 산출하며, 평화로운 사회를 만들고 유지하는 태도, 제도 및 구조와도 같은 긍정적 평화를 이해하는 활동을 전개한다.

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SOURCE Institute for Economics & Peace