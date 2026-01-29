Enfinity Global logra la operación comercial del primer proyecto bajo su cartera de 366 MW de PPA con Microsoft

MILÁN, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global anunció hoy la operación comercial del primer proyecto bajo su cartera de Acuerdos de Compra de Energía (PPA) con Microsoft en Italia.

La operación comercial de esta primera planta de energía solar fotovoltaica, con una capacidad de 33,8 MW AC, marca el comienzo de una relación estratégica para apoyar los objetivos de sostenibilidad de Microsoft a través de un suministro confiable de energía renovable.

Una planta solar fotovoltaica de Enfinity Global en Italia

Este primer PPA forma parte de una colaboración más amplia de hasta 366 MW de CA, que incluye proyectos adicionales de energía renovable ya en construcción en Italia.

En el marco de la colaboración, Enfinity y Microsoft también buscarán tener un impacto positivo invirtiendo y creando empleos en varias comunidades donde se están construyendo nuestras plantas de energía, incluidas Lazio, Emilia-Romagna y Basilicata.

Carlos Domenech, director ejecutivo de Enfinity Global: "Estamos encantados de proporcionar electricidad de energía solar a un líder tecnológico mundial como Microsoft. En Enfinity Global, nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes globales y locales soluciones de energía renovable confiables y de valor agregado, mientras nos desempeñamos como miembros responsables de las comunidades donde operamos nuestras plantas de energía ".

Enfinity Global Inc., junto con sus subsidiarias, es una empresa líder de servicios de energía renovable y sostenibilidad con sede en Estados Unidos fundada en 2019. La empresa posee una cartera de 39,3 GW de proyectos de energía renovable y almacenamiento, que incluye activos operativos, en construcción y de desarrollo, con 37 GW adicionales en negociación en todo EE. UU. Con oficinas en EE. UU., Europa, Japón e India, Enfinity tiene como objetivo contribuir a una economía baja en carbono. El equipo de liderazgo de Enfinity es uno de los equipos globales con más experiencia en energías renovables y aporta más de $ 41 mil millones de experiencia en financiamiento en el sector de energía renovable con más de 26 GW de activos solares y eólicos desarrollados y adquiridos.

Enfinity Global continúa liderando el mercado de PPA solar en Italia, habiendo contratado 808 MW en los últimos dos años con importantes clientes corporativos e industriales.

