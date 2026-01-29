엔피니티 글로벌, 마이크로소프트와의 366MW 규모 PPA 포트폴리오 중 첫 프로젝트 상업운전 개시

밀라노, 2026년 1월 29일 /PRNewswire/ -- 엔피니티 글로벌(Enfinity Global)이 1월 29일, 이탈리아에서 마이크로소프트(Microsoft)와 체결한 전력구매계약(Power Purchase Agreement, PPA) 포트폴리오 중 첫 번째 프로젝트가 상업운전에 들어갔다고 발표했다.

상업운전을 개시한 이 태양광 발전소는 설비용량 33.8MW AC 규모로, 안정적인 재생에너지 공급을 통해 마이크로소프트의 지속가능성 목표 달성을 지원하는 전략적 협력 관계의 출발점이 된다.

이 첫 번째 PPA는 최대 366MW AC 규모에 이르는 대규모 협력의 일환으로, 현재 이탈리아 전역에서 추가 재생에너지 프로젝트들이 건설 중이다.

엔피니티와 마이크로소프트는 이번 협력을 통해 발전소가 건설되는 라치오, 에밀리아로마냐, 바실리카타 등 여러 지역사회에서 투자와 일자리 창출을 추진하며 긍정적인 영향을 확대해 나갈 계획이다.

엔피니티 글로벌의 카를로스 도메네크(Carlos Domenech) 최고경영자는 "글로벌 기술 리더인 마이크로소프트에 태양광 전력을 공급하게 되어 매우 기쁘다"며 "엔피니티 글로벌은 발전소가 운영되는 지역사회의 책임 있는 일원으로서, 글로벌 및 지역 고객에게 신뢰할 수 있고 부가가치 높은 재생에너지 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있다"고 말했다.

엔피니티 글로벌은 2019년에 설립된 미국 기반의 재생에너지 및 지속가능성 서비스 선도 기업이다. 엔피니티 글로벌은 자회사를 포함해 운영 중, 건설 중 및 개발 중인 자산을 포함하여 39.3GW 규모의 재생에너지 및 에너지 저장 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있으며 미국 내에서 37GW 규모를 추가로 협의 중이다. 미국, 유럽, 일본, 인도에 사무소를 두고 있으며, 저탄소 경제 전환에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 엔피니티의 경영진은 재생에너지 분야에서 410억 달러 이상의 금융 조달 경험과 26GW 이상의 태양광 및 풍력 자산의 개발 및 인수 실적을 보유한 세계 최고 수준의 전문가들로 구성돼 있다.

엔피니티 글로벌은 최근 2년간 주요 기업 및 산업 고객과 총 808MW 규모의 계약을 체결하며 이탈리아 태양광 PPA 시장을 선도하고 있다.

