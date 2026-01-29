Enfinity Global réalise l'exploitation commerciale du premier projet de son portefeuille de 366 MW d'accords d'achat d'électricité avec Microsoft

MILAN, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global a annoncé aujourd'hui l'exploitation commerciale du premier projet de son portefeuille de contrats d'achat d'électricité (CAE) avec Microsoft en Italie.

L'exploitation commerciale de cette première centrale solaire photovoltaïque, d'une capacité de 33,8 MW AC, marque le début d'une relation stratégique visant à soutenir les objectifs de Microsoft en matière de développement durable grâce à un approvisionnement fiable en énergie renouvelable.

An Enfinity Global solar PV plant in Italy

Ce premier AAE s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large pouvant aller jusqu'à 366 MW AC, qui comprend d'autres projets d'énergie renouvelable déjà en cours de construction en Italie.

Dans le cadre de cette collaboration, Enfinity et Microsoft chercheront également à avoir un impact positif en investissant et en créant des emplois dans les différentes communautés où nos centrales électriques sont construites, notamment dans le Latium, l'Émilie-Romagne et la Basilicate.

Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global : « Nous sommes ravis de fournir de l'électricité d'origine solaire à un leader mondial de la technologie comme Microsoft. Chez Enfinity Global, notre mission est de fournir à nos clients locaux et internationaux des solutions fiables et à valeur ajoutée en matière d'énergie renouvelable, tout en jouant un rôle responsable au sein des communautés où nous exploitons nos centrales électriques ».

Enfinity Global Inc. et ses filiales sont des entreprises américaines de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et des services de développement durable, fondées en 2019. La société possède un portefeuille de 39,3 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et en développement, avec 37 GW supplémentaires en cours de négociation aux États-Unis. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, Enfinity a pour objectif de contribuer à une économie à faible émission de carbone. L'équipe dirigeante d'Enfinity est l'une des équipes mondiales les plus expérimentées dans le domaine des énergies renouvelables et apporte plus de 41 milliards de dollars d'expérience en matière de financement dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 26 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis.

Enfinity Global continue de dominer le marché des accords d'achat d'énergie solaire en Italie, avec 808 MW contractés au cours des deux dernières années auprès de grandes entreprises et de clients industriels.

